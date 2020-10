Gal Gadot sarà Cleopatra in un film biografico diretto da Patty Jenkins

La storia di Cleopatra tornerà sul grande schermo e stavolta sarà la bellissima Gal Gadot ad interpretarla in un nuovo dramma biografico diretto da Patty Jenkins, regista dei film di Wonder Woman. Gadot dopo ruoli in quattro film della saga Fast & Furious è stata lanciata nel ruolo di Wonder Woman in Batman v Superman seguito da due altri film dell’universo Esteso DC che hanno visto l’attrice ancora nei panni della supereroina amazzone: i film in solitaria Wonder Woman e Wonder Woman 1984.

Il sito Deadline riporta che Gadot e Jenkins hanno siglato un accordo con Paramount Pictures che ha vinto in un battaglia di offerte contro Netflix, Apple, Universal e Warner Bros. L’idea per il film arriva da Gadot che ha proposto il progetto in numerosi incontri Zoom. La sceneggiatura è scritta da Laeta Kalogridis. Gadot co-produrrà il film con la sua società di produzione Pilot Wave Motion Pictures che ha fondato con il marito Jaron Varsano.

Cleopatra è stata raccontata in una lunga serie di lungometraggi e serie tv a partire dal 1899 nel cortometraggio muto Cléopâtre di Georges Méliès. L’incarnazione più famosa è quella di Elizabeth Taylor nel film Cleopatra del 1963 diretto da Joseph L. Mankiewicz e vincitore di quattro premi Oscar. Cleopatra è stata interpretata anche da Vivien Leigh (Cesare e Cleopatra, 1945), Sophia Loren (Due notti con Cleopatra, 1953), Linda Cristal (Le legioni di Cleopatra, 1959) e Anna Valle nella miniserie tv Augusto – Il primo imperatore (2003).