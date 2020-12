Gal Gadot protagonista dello spy-thriller d’azione Heart of Stone

Gal Gadot ha firmato con Skydance Media un accordo a otto cifre, che la pone tra le attrici più pagate di Hollywood, per recitare in Heart of Stone, uno spy-thriller che Skydance vorrebbe trasformare in un franchise d’azione sulla scia dei film di James Bond e la saga Mission: impossible di Tom Cruise.

Il sito Deadline riferisce che Tom Harper, i cui crediti includono The Woman in Black 2, A proposito di Rose e The Aeronauts, è attualmente in trattative per dirigere “Heart of Stone” da un sceneggiatura scritta da Greg Rucka, autore di fumetti (Wonder Woman: Bloodlines, Whiteout – Incubo bianco) che ha recentemente scritto il film Netflix The Old Guard, con la candidata all’Oscar Allison Schroeder (Il diritto di contare, Frozen II, Ritorno al Bosco dei 100 Acri) che ha scritto con Peter sollett il film di Minecraft.

Gadot produrrà tramite Pilot Wave con Jaron Varsano, Bonnie Curtis e Julie Lynn, insieme a David Ellison, Dana Goldberg e Don Granger di Skydance. Skydance sta esplorando le opzioni di distribuzione per stabilire se il film fruirà di un’uscita nelle sale o debutterà direttamente in streaming.

Gal Gadot Gadot tornerà nei panni di Wonder Woman nel sequel Wonder Woman 1984 che uscirà nei cinema americani e in simultanea su HBO Max il 25 dicembre (28 gennaio in Italia). Altri film di Gadot in arrivo includono il giallo Assassinio sul Nilo pronto e in attesa di una data di uscita e il thriller d’azione Red Notice con Ryan Reynolds e Dwayne Johnson attualmente in post-produzione. Gadot è anche collegata come protagonista al film biografico Irena Sendler che racconterà la storia dell’infermiera e assistente sociale polacca che collaborò con la Resistenza polacca nella Varsavia occupata dai tedeschi durante la seconda guerra mondiale e Gado sarà anche la leggednaria Cleopatra in nuovo dramma storico diretto da Patty Jenkins, regista dei film di Wonder Woman.