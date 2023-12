Galline in Fuga 2 – L’alba dei nugget: la colonna sonora del film d’animazione (su Netflix dal 15 dicembre)

Dal 15 dicembre su Netflix Galline in Fuga 2 – L’alba dei nugget, sequel Aardman Animations diretto da Sam Fell che segue una banda di impavidi polli che si radunano per salvare il pollame di una fattoria vicina che sta preparando qualcosa di squisito.

Galline in Fuga 2 – Trama e cast

La trama ufficiale: La società di animazione Aardman, pluripremiata agli Oscar e ai BAFTA (Interviste mai viste, Wallace e Gromit e Shaun, vita da pecora) in collaborazione con il regista premio Oscar e candidato ai BAFTA Sam Fell (ParaNorman e Giù per il tubo) presentano Galline in fuga: L’alba dei nugget, il tanto atteso sequel del popolare film in stop motion con i maggiori incassi di sempre, Galline in fuga. Essendo riuscita a fuggire per il rotto della cuffia dalla fattoria dei Tweedy, Gaia ha finalmente trovato un posto da sogno: un tranquillo rifugio su un’isola per l’intero pollaio, lontano dai pericoli causati dall’uomo. Quando lei e Rocky danno alla luce una pulcina di nome Molly, il lieto fine sembra vicino. Ma sulla terraferma, l’intera razza dei gallinacei deve affrontare una nuova e terribile minaccia. Per Gaia e la sua gang la tanto agognata libertà potrebbe essere a rischio, ma questa volta non si fermeranno davanti a nulla!

Il cast di voci di “Galline in fuga 2” include: Bella Ramsey come Molly, Zachary Levi come Rocky, Nick Mohammed (Dr. Fry), Thandiwe Newton (Ginger), David Bradley (Fowler), Imelda Staunton (Bunty), Daniel Mays (Fetcher), Jane Horrocks (Babs), Romesh Ranganathan (Nick), Lynn Ferguson (Mac), Josie Sedgwick-Davies (Frizzle).

Julia Sawalha e Mel Gibson non hanno ripreso i rispettivi ruoli di Ginger e Rocky. Gibson non è stato scelto a causa delle sue controversie passate, mentre a Sawalha è stato detto che la sua voce ora suona “troppo vecchia”, una decisione che l’attrice ha criticato. Anche i ruoli di Timothy Spall (Nick) e Phil Daniels (Fetcher) sono stati riformulati, così come Benjamin Whitrow (Fowler), scomparso nel 2017. Tuttavia, Jane Horrocks, Imelda Staunton, Lynn Ferguson e Miranda Richardson sono tornate nei panni di Babs, Bunty, Mac e la signora Tweedy.

La colonna sonora

Le musiche originali del film sono di Harry Gregson-Williams (Z la formica, Shrek, Shrek 2, Shrek Terzo, T come Tigro…e tutti gli amici di Winnie the Pooh) che torna a collaborare con Aardman Animations dopo aver musicato l’originale “Galline in Fuga” (in collaborazione con John Powell), “Giù per il tubo” e “I Primitivi” (in collaborazione con Tom howe).

1. Opening Recap (1:21)

2. My Sweet Baby – Paloma Faith (2:21)

3. Molly (6:23)

4. Trucks Are Spotted (3:29)

5. Frizzle (2:48)

6. Funland Farms (4:00)

7. Rats Visited (1:06)

8. Team Assignments (0:30)

9. Something Strange (1:54)

10. Go Time (4:12)

11. Roast Chicken (2:21)

12. Big and Brave (4:03)

13. Presentation Music (1:41)

14. Malicia Tweedy Revealed (3:22)

15. An Unexpected Guest (4:42)

16. Follow Me (4:27)

17. Going Back for Frizzle (2:29)

18. Ready to Fry, Fry (2:49)

19. Move Faster (1:05)

20. It’s Sweet and Sour (1:42)

21. Pushing Them Back (6:25)

22. Returning Home (2:28)

La colonna sonora di “Galline in Fuga 2 – L’alba dei nugget” è disponibile su Amazon.