Garrett Hedlund nel cast del thriller psicologico The Marsh King’s Daughter

Casting news per il thriller psicologico The Marsh King’s Daughter, il sito The Hollywood Reporter riferisce di una recente aggiunta al cast. Garrett Hedlund (Four Brothers, Triple Frontier) ha recentemente firmato per unirsi al cast del film che già include Daisy Ridley, Ben Mendelsohn, Brooklynn Prince, Gil Birmingham e Caren Pistorius.

La storia è stata adattata dall’omonimo romanzo bestseller della scrittrice Karen Dionne, con una sceneggiatura di Elle Smith e Mark L. Smith (The Revenant, Midnight Sky). Alla regia del film c’è Neil Burger (Limitless, Divergent) alla regia.

La trama ufficiale: The Marsh King’s Daughter segue una donna (Ridley) che vive una vita apparentemente normale con il marito e la giovane figlia, ma nasconde un oscuro segreto: suo padre è il famigerato “Re Palude”, l’uomo che teneva prigioniere Helena e sua madre nel deserto per anni. Helena è costretta ad affrontare i suoi demoni quando suo padre scappa inaspettatamente dalla prigione. Sapendo che darà la caccia a lei e alla sua famiglia, Helena deve trovare la forza per affrontare il suo passato e l’uomo che un tempo idolatrava.

Nelle prime fasi di sviluppo legati al progetto c’erano il premio Oscar Alicia Vikander (Tomb Raider) come protagonista e il regista candidato all’Oscar Morten Tyldum (The Imitation Game) al timone, ma il progetto non è mai andato avanti poiché è rimasto bloccato nella fase di sviluppo con Vikander e Tyldum che alla fine hanno abbandonato e si sono trasferiti ad altri progetti.

“The Marsh King’s Daughter” ha iniziato la produzione in Canada.