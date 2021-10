Stasera in tv: “Genitori quasi perfetti” su Rai 3

Cast e personaggi

Anna Foglietta: Simona Riva

Paolo Calabresi: Aldo Luini

Lucia Mascino: Ilaria Luini

Marina Rocco: Sabrina

Elena Radonicich: Giorgia

Francesco Turbanti: Paolo Lanucci

Paolo Mazzarelli: Alessandro

Marina Occhionero: Luisa

Nicolò Costa: Filippo Riva

La trama

La prossima volta che vuoi organizzare una festa di compleanno a tuo figlio, pensaci! Essere genitori è veramente il mestiere più difficile del mondo, anche le persone più sane ed equilibrate si ritrovano attanagliate da un costante senso di inadeguatezza, mossi da ansia da prestazione, dallo stress dello sguardo incombente degli altri. Per Simona, convinta di fare del proprio meglio, l’organizzazione della festa di compleanno per gli otto anni del suo Filippo si rivelerà un’occasione per rivalutare e mettere in discussione tutte le sue convinzioni, costringendola a misurarsi con altri tipi di genitori. Mentre i bambini giocano in salone intrattenuti dall’ animatrice, i grandi si ritrovano in cucina e iniziano a studiarsi a vicenda, celandosi dietro ai soliti sterili convenevoli. Tra genitori troppo apprensivi, troppo alternativi, troppo vegani o troppo intellettuali, richieste stravaganti e piccoli segreti, la festa di Filippo prenderà una piega del tutto inaspettata. Una commedia scomoda e divertente che ritrae con ironia single, famiglie moderne e una nuova generazione di genitori.

Curiosità

“Genitori quasi perfetti” è diretto dalla regista milanese Laura Chiossone al suo secondo lungometraggio di finzione dopo la commedia Tra cinque minuti in scena (2012). I crediti di Chiossone includono anche i documentari Necesitas algo Nena (2010) e Una badante in famiglia (2011) e vide musicali per Pacifico( Gli occhi al cielo), Morgan (Canzone per Natale), Marlene Kuntz (Poeti), Marracash (Badabum Cha Cha) e Tazenda feat. Francesco Renga (Madre Terra).

Laura Chiossone dirige Genitori quasi perfetti da una sceneggiatura di Gabriele Scotti, Renata Ciaravino e Laura Nuccilli da un soggetto di Gabriele Scotti e Renata Ciaravino basato sullo spettacolo teatrale Palloncini di Gabriele Scotti e Gianna Coletti.

Il team che ha supportato la regista Laura Chiossone dietro le quinte ha incluso il montatore Walter Marocchi, il costumista Massimo Cantini Parrini, lo scenografo Paolo Sansoni e il direttore della fotografia Manfredo Archinto.

“Genitori quasi perfetti” è una produzione Indian Production, RossoFilm, Maremosso con RAI Cinema in associazione con Proxima Milano in collaborazione con Do Production prodotto da Marco Cohen, Benedetto Habib, Fabrizio Donvito, Marco Fabio Malfi Chindemi, Luca Lucini, Raffaello Pianigiani, produttore associato Alberto Fusco.

Le musiche originali del film sono di Michele Braga (L’Incredibile Storia dell’Isola delle Rose, L’Agenzia dei Bugiardi, Il Cattivo Poeta, Freaks Out).

Chi è Laura Chiossone?

Laureata in filosofia teoretica all’Università Statale di Milano, segue parallelamente la scuola di mimodramma del teatro Arsenale di Milano e lavora come attrice con la compagnia Egumteatro. Come autrice e musicista sviluppa un progetto discografico, Eyeliner, ottenendo un contratto editoriale con la Bmg Ricordi. Lavora a Radio Popolare e presso la Galleria d’arte delle Ore di Milano, oltre a scrivere come critica cinematografica. Dall’unione di queste esperienze, inizia la passione per la regia. Lavora nel cinema e nella pubblicità come producer e aiuto regia sia in Italia che all’estero. I suoi primi cortometraggi, autoprodotti, ottengono riconoscimenti in festival italiani e internazionali. Dal 2003 avvia la sua carriera di regista di pubblicità, videoclip, cortometraggi e documentari lavorando con tutte le principali case di produzione italiane. Il suo primo lungometraggio, Tra cinque minuti in scena, un film indipendente uscito nelle sale nel 2013, conquista risultati di riconoscimento di pubblico e critica.

Foto: Vincenzo Cosentino