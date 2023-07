Stasera in tv: “Georgetown” con Christoph Waltz su Rai 3

Georgetown, su Rai 3 l’esordio come regista sul grande schermo dell’attore premio Oscar Christoph Waltz che lo vede anche produttore e protagonista. Il film è sull’articolo del New York Times Magazine “The Worst Marriage in Georgetown” di Franklin Foer che racconta la vera storia dell’omicidio di Viola Herms Drath.

Georgetown – Trama e trailer

Christoph Waltz interpreta Ulrich Mott, un uomo influente, di grandi relazioni, conosciuto e amato da tutti a Washington. Quando la ricca moglie novantenne Elsa Breht (Vanessa Redgrave) viene trovata assassinata, le indagini riveleranno la sua vera natura. Tutti gli hanno creduto, tutti sono stati ingannati.

Curiosità sul film

La sceneggiatura del film è di David Auburn (La casa sul lago del tempo, Proof – La prova) che ha adattato un articolo del New York Times Magazine di Franklin Foer.

Il film si apre con un disclaimer sullo schermo: “Questa storia non pretende in alcun modo di essere la verità. Tuttavia è ispirato a fatti realmente accaduti” e si chiude con la seguente dicitura: “Albrecht Gero Muth, da non confondere con Ulrich Gero Mott, sta attualmente scontando una pena di 50 anni in una prigione federale per l’omicidio di sua moglie”.

Il debutto alla regia di Christoph Waltz di un lungometraggio cinematografico. In precedenza ha diretto il film per la TV “Wenn man sich traut (2000)”, di cui ha anche scritto la sceneggiatura.

Secondo film di Vanessa Redgrave e Annette Bening che ritraggono rispettivamente madre e figlia. Il primo è stato “Le star del cinema non muoiono a Liverpool” (2017).

Il cast del film include due vincitori dell’Oscar, Christoph Waltz e Vanessa Redgrave, e una candidata all’Oscar, Annette Bening.

Basato sulla storia vera di Albrecht Muth, un truffatore di 46 anni che ha picchiato e strangolato a morte la moglie di 91 anni, la socialite Viola Herms Drath, nella loro casa a schiera di Georgetown nel 2011. Muth è stato successivamente condannato a 50 anni di carcere per il delitto.

Christoph Waltz ha vinto due Oscar al miglior attore non protagonista per il ruolo del colonnello nazista Hans Landa in Bastardi senza gloria e del cacciatore di taglie e dentista dottor King Schultz in Django Unchained, entrambi film diretti da Quentin Tarantino. Waltz ha inoltre interpretato il Cardinale Richelieu nella rivisitazione steampunk dei Tre Moschettieri di Paul W. S. Anderson, Ernst Stavro Blofeld in Spectre e No Time To Die e il capitano Léon Rom in The Legend of Tarzan.

Le musiche originali del film sono del compositore Lorne Balfe (Mission: Impossible – Fallout, Dungeons & Dragons – L’onore dei ladri, Black Widow, 12 Soldiers, Ghost in the Shell, LEGO Batman – Il Film).

Georgetown – La storia vera dietro al film

“Georgetown” è basato su una storia vera. Il personaggio di Elsa (Vanessa Redgrave) è basato su Viola Herms Drath, giornalista e autrice di successo che ha scritto otto libri di testo nella sua vita ed è stata una figura di spicco nelle relazioni tedesco-americane per circa tre decenni. È stata sposata con il tenente colonnello Francis S. Drath fino alla sua morte nel gennaio 1986. Pochi anni dopo (aprile 1990), Viola si è sposata con Albrecht Gero Muth (Ulrich Mott nel film), uno stagista non retribuito che aveva quarantaquattro anni meno di lei. Viola aveva 70 anni, mentre Muth aveva 26 anni al momento del loro matrimonio.

Il loro matrimonio è durato due decenni e Muth era come un compagno per Viola. Sebbene la coppia dormisse nella stessa stanza, a quanto pare avevano letti separati. Tuttavia, è importante notare che ci sono stati numerosi casi di violenza domestica con Viola, e Muth era presumibilmente violento e oppressivo. Così, quando l’11 agosto 2011 fu ritrovato il cadavere di Viola nel suo bagno, le indagini della polizia rivelarono segreti che portarono scompiglio in tutto il paese.

Si è scoperto che Muth non era solo violento, ma era anche un incorreggibile bugiardo. Dopo la fine della guerra in Iraq del 2003, si mascherava spesso da generale di brigata dell’esercito iracheno. Ma quando le sue affermazioni sono state indagate, è stato rivelato che stava usando un certificato militare acquistato in negozio per ingannare tutti nel suo quartiere. Muth aveva escogitato un piano elaborato per ingannare Viola e le persone intorno a lui in modo da poterle manipolare per ottenere ciò che voleva. In realtà, secondo quanto riferito, era disoccupato e viveva con l’indennità mensile di 2.000$ che Viola gli avrebbe dato.

Connie e Francesca, le figlie di Viola dal suo primo matrimonio, hanno rivelato in tribunale che Muth spesso inviava loro e-mail per discutere di cose che voleva per sé dopo la morte della moglie. Inoltre, avrebbe avuto conversazioni simili anche con Viola. Muth ha affermato che Viola era morta dopo essere caduta accidentalmente in bagno, ma gli esami medici hanno dimostrato che si trattava di un omicidio. Poiché non c’erano prove di effrazione in casa, tutte le prove portavano a Muth.

Inoltre, i pubblici ministeri hanno persino rivelato che Muth ha cercato informazioni sui valichi di frontiera messicani e canadesi e ha cercato voli per l’Islanda su Google, subito dopo aver ucciso sua moglie. Nel gennaio 2014, la Corte Superiore ha dichiarato Muth colpevole di omicidio di primo grado e successivamente è stato condannato a 50 anni di carcere. [fonte: The Cinemaholic]