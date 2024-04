Ghostbusters: Minaccia Glaciale – la colonna sonora del sequel di Gil Kenan

Al cinema con Sony Pictures Ghostbusters: Minaccia Glaciale, sequel del Ghostbusters: Legacy di Jason Reitman che vede al timone Gil Kenan, noto per il film d’animazione Monster House e il remake Poltergeist.

Gil Kenan aveva anche scritto il reboot Ghostbusters: Legacy con Jason Reitman, figlio di Ivan Reitman, regista dei primi due film morto due anni fa. Kenan ha dedicato “Minaccia Glaciale” a Ivan Reitman e in una recente intervista con ComicBook ha raccontato di essere riuscito ad incontrare il papà degli acchiappafantasmi e a proporgli l’idea per il sequel.

Non posso dirvi quanto sia stato significativo realizzare Legacy come co-sceneggiatore con suo figlio, Jason Reitman, che ha portato quel film sullo schermo in modo così bello come regista. Avevo un posto in prima fila in quel processo come scrittore e come partecipante a quel processo creativo. E, come regista, E, come regista, ha cambiato la mia vita di fan. Voglio dire, ho visto il primo Ghostbusters come uno dei miei primi grandi film. Mio padre mi ha portato a vederlo quando ero un ragazzino e mi lasciò completamente senza parole…mentre il film stava prendendo forma, Jason e io abbiamo iniziato da soli ad avere una conversazione su quale sarebbe stato il passo successivo di questo viaggio e su come sarebbe andata la storia. E abbiamo iniziato ad avere queste idee che cominciavano ad entusiasmarci, e quelle idee iniziarono a prendere forma al punto che poche settimane prima dell’uscita di Legacy, andammo da Montecito a casa di Ivan e ci sedemmo e gli raccontammo la storia di Minaccia Glaciale. Abbiamo presentato l’intera struttura di questo film in tre atti e abbiamo ricevuto l’accoglienza più calorosa, la sua benedizione, la sua conferma per la direzione in cui volevamo portare questi personaggi e questo franchise. E quindi c’era vento in poppa per realizzare questo film, e la voce di Ivan, la sua presenza, la sua genialità è sempre stato lì con noi durante la realizzazione di questo film. Quindi è giusto che questo film finisca con il suo nome. E che ottenga il credito di produttore che merita.

In “Ghostbusters: Minaccia Glaciale”, la famiglia Spengler torna dove tutto è iniziato, l’iconica caserma dei pompieri di New York, e si unisce agli Acchiappafantasmi originali che hanno sviluppato un laboratorio di ricerca top-secret per portare la lotta ai fantasmi a un livello superiore. Quando la scoperta di un antico artefatto scatenerà una forza malvagia, i vecchi e nuovi Ghostbusters dovranno unire le forze per proteggere la loro casa e salvare il mondo da una seconda era glaciale.

Ghostbusters Minaccia Glaciale – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore premio Oscar Dario Marianelli (Espiazione, Orgoglio e pregiudizio, V per Vendetta, Anna Karenina, L’ora più buia, Paddington 2).

Dopo un anno come compositore post-laurea presso la Guildhall School of Music and Drama, ha trascorso 3 anni presso la National Film and Television School, dove si è diplomato nel 1997. Le colonne sonore dei film di Marianelli includono anche ‘Un bambino Natale’ (2021), ‘Il giardino segreto’ (2020), ‘Pinocchio’ (2019), ‘Bumblebee’ (2018), ‘Kubo e la spada magica (2016), Everest (2015), ‘Boxtrolls’ (2014), ‘Jane Eyre’ (2011), ‘il pescatore di sogni’ (2011), ‘Mangia Prega Ama’ (2010), ‘Il Solista’ (2009), ‘Agora’ (2009). Ha scritto musica orchestrale per la Queensland Symphony Orchestra, la BBC Symphony Orchestra, la London Philharmonic Orchestra, la London Symphony Orchestra e la Britten-Pears Orchestra, oltre a musica vocale per i BBC Singers, musiche di scena per la Royal Shakespeare Company e diversi balletti. Dario ha vinto l’Oscar, il Golden Globe e il premio Ivor Novello nella categoria Miglior colonna sonora originale per il pluripremiato film “Espiazione”, per il quale ha vinto anche il World Soundtrack Award ed è stato nominato ai BAFTA. È stato anche nominato per un Classical Brit Award nella categoria Colonna sonora dell’anno per “Espiazione”. Nel 2006, Dario è stato nominato per un Oscar nella categoria Miglior colonna sonora originale per la sua musica per “Orgoglio e pregiudizio” di Joe Wright. Questa colonna sonora gli è valsa il Classical Brit Award nella categoria Colonna sonora/Compositore musicale dell’anno e gli è valso anche una nomination all’Ivor Novello Award. La collaborazione di Dario con Joe Wright nel film “Anna Karenina” ha portato alla sua nomination all’Oscar, al BAFTA e al Golden Globe per la migliore colonna sonora originale, e nel maggio 2013 ha vinto l’Ivor Novello Award per la migliore colonna sonora originale per “Anna Karenina”. Nel 2014 Marianelli ha composto la colonna sonora per l’animazione Laika “Boxtrolls”, che è stata nominata per un Ivor Novello Award. Nel 2016 ha composto la colonna sonora per la sua seconda animazione Laika, “Kubo e la spada magica”, per il quale ha vinto un Ivor Novello Award, e ha anche lavorato alla sua quinta collaborazione cinematografica con il regista Asif Kapadia per il film live action “Ali and Nino”. Nel 2017, Marianelli ha continuato il suo rapporto di lavoro con Joe Wright in “L’ora più buia” e ha anche composto la colonna sonora di “Paddington 2” di Paul King. A Dario è stato commissionato dalla Royal Opera House di comporre il loro balletto, “The Unknown Soldier”, presentato in anteprima nel novembre 2018. Marianelli ha lavorato di nuovo con Travis Knight per comporre la colonna sonora del film dei Transformers “Bumblebee”, ha collaborato con Matteo Garrone alla colonna sonora del film “Pinocchio”. Alla fine del 2021, Marianelli ha composto la colonna sonora originale di “Un bambino chiamato Natale”, diretto da Gil Kenan.

La colonna include anche i brani: “Ghostbusters” di Elmer Bernstein / “Ghostbusters” di Ray Parker Jr. / “Home on the Range” di Daniel E. Kelley & Brewster M. Higley (Arrangiata da Gil Kenan & Jason Reitman) / “Melao” di CaiNo x JUN R.O.T.S. / “Love is Strange” di Mickey & Sylvia (inclusa anche in “Dirty Dancing”).

1. Manhattan Adventurers Society (1:56)

2. The Sewer Dragon (4:09)

3. Firehouse (0:58)

4. Ray’s Occult (1:53)

5. A Ghost in the Attic (1:23)

6. Chess in the Park (2:28)

7. When the Light is Green… (1:19)

8. Paranormal Research Center (3:09)

9. A Call (0:40)

10. The Orb (1:52)

11. A Tour of the Firehouse (3:07)

12. Slimer (1:13)

13. Dadi’s Secret Room (1:32)

14. Should We Investigate? (1:46)

15. Dr. Wartzki (3:52)

16. Patience (3:04)

17. Golden Years (1:11)

18. It’s Your Turn (1:46)

19. Ionic Separator (3:58)

20. Now He Can Control You (1:11)

21. The Horns (1:45)

22. Back to Headquarters (1:06)

23. New Proton Packs (2:21)

24. Possessor’s Mistake (2:02)

25. Was Any of it Real? (2:18)

26. Last Frozen Stand (4:11)

27. The Thawing (1:52)

28. In the Fabric of the Universe (3:22)

