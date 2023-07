Giant Robot Hellboy: Mike Mignola e Dark Horse Comics collaborano per una nuova serie a fumetti

Dark Horse Comics ha siglato una partnership con il creatore di Hellboy Mike Mignola per una nuova serie a fumetti dal titolo Giant Robot Hellboy. Il concept di questo bizzarro crossover a base di Mecha e Kaiju nasce da uno schizzo a matita che Mignola ha realizzato durante la pandemia e che ritraeva un Mecha-Hellboy che combattere contro Mega-Mostri.

Mignola per realizzate Giant Robot Hellboy tornerà a lavorare oon un suo collaboratore di lunga data, l’artista Duncan Fegredo. In Giant Robot Hellboy, “Hellboy viene rapito e collegato ad un enorme mecha-Hellboy per una missione su un’isola misteriosa e remota…”.



Mignola sul progetto: “Giant Robot Hellboy è il mio ovvio cenno a tutti quei film di mostri giganti giapponesi, che in realtà non amo particolarmente. Quello che amo è ascoltare Geof Darrow e Art Adams che parlano di quei film, quindi davvero, immagino che questa serie sia stata ispirata da quei ragazzi. come lo sarebbe stato un robot gigante Hellboy, ma ho buttato giù alcuni schizzi e mi sono piaciuti, e così la cosa ha iniziato a sembrare qualcosa che potesse essere effettivamente realizzato. Ma sapevo di non essere l’artista adatto e sapevo che sia Arthur che Geof erano impegnati con altre cose, quindi l’unico altro artista a cui ho pensato era Duncan. Non avevo idea di come avrebbe risposto Duncan. Troppo sciocco? Non lo sapevo, ma ho pensato di proporglielo e se avesse detto di no sarebbe stata la fine. Il resto è storia.”

Fegredo ha aggiunto: “Hellboy si risveglia con un’esperienza fuori dal corpo e contemporaneamente deve affrontare le solite ricadute di scienziati pazzi che fanno le loro cose mentre impara di nuovo a camminare. A pensarci bene, questo descrive praticamente il mio ritorno a collaborare con Mike Mignola…se ti sono piaciute le mie precedenti incursioni nella narrazione su larga scala, ops, l’ho fatto di nuovo!”.

Mignola ha aggiunto: “È stato emozionante lavorare di nuovo con Duncan, L’uomo può disegnare qualsiasi cosa che sia molto bella per uno scrittore. La particolarità di Duncan è che non importa cosa gli chiedi di disegnare, non importa quanto sia difficile o complicato, lo renderà PIÙ complicato (e, ovviamente, più difficile). Tutto finisce per essere molto di più di quello che avevi chiesto e Duncan maledirà SE STESSO all’infinito per aver esagerato e noi tutti ci sederemo (alla fine) e ci meraviglieremo di questa incredibile cosa che ha creato”.

Il primo numero conterrà una variant cover di Mignola e Stewart. Il numero 2 conterrà una variant cover del pluripremiato duo di “Shaolin Cowboy” Geof Darrow e Dave Stewart. Il numero 3 conterrà invece una variant cover di Art Adams.

La serie “Giant Robot Hellboy” serie uscirà in tre numeri e inizierà la pubblicazione questo ottobre. Il numero di debutto di Giant Robot Hellboy sarà in vendita dal 25 ottobre 2023.

