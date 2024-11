Giovani Diavoli: Jason Reitman e Finn Wolfhard per il remake della commedia horror anni novanta “Idle Hands”

Il canadese Finn Wolfhard di Stranger Things e i nuovi film dei Ghostbusters farà squadra con il collega connazionale Billy Bryk della serie tv Wynonna Earp per scrivere un remake della commedia horror del 1999 Giovani Diavoli (Idle Hands), Il progetto sarà sviluppato per la Sony Pictures con Jason Reitman (Ghostbusters: Legacy) a bordo come coproduttore insieme a Gil Keenan (Ghostbusters: Minaccia glaciale).

Secondo quanto riporta il sito Variety il duo, dopo la recente vendita del loro film Hell of a Summer, una commedia horror che che hanno co-scritto, co-diretto, recitato, prodotto e presentato a Toronto dove è stata ben accolta, potrebbero bissare dietro la macchina da presa e fare del remake “Giovani Diavoli” la loro secondo coregia.

Reitman ha già lavorato con Wolfhard e Bryk, il regista li ha diretti nei nuovi film di Ghostbusters e nella recente commedia biografica Saturday Night.

Giovani Diavoli – Il film originale

“Giovani Diavoli” diretto da Rodman Flender e e interpretato da Devon Sawa, Seth Green, Elden Henson, Jessica Alba e Vivica A. Fox segue la vita di un adolescente strafatto e pigro, Anton Tobias, la cui mano posseduta compie una serie di omicidi, anche dopo essere stata tagliata via dal suo braccio. Con l’aiuto dei suoi amici resuscitati e del suo interesse amoroso, Molly, Anton tenta di porre fine alla carneficina. Il film fonde commedia slapstick, gore e horror kitsch per un classico di culto noto per il suo tono irriverente e l’approccio ironico al tropo della “mano posseduta”, tropo utilizzato negli anni ottanta da un Oliver Stone agli esordi nel film La mano, passando per i film di Evil Dead per arrivare fino al recente feticcio dell’horror Talk to me, solo per citare i più rappresentativi.

Il titolo originale del film si basa sul detto “Le mani oziose sono l’officina del diavolo” o “le mani oziose sono i giocattoli del diavolo” o ancora “Il diavolo trova lavoro per le mani inattive”. Il titolo italiano invece, nonostante i due film avessero un tono opposto, ha provato a cavalcare il successo di “Giovani streghe”, purtroppo non è servito poiché film è stato stroncato dalla critica e si è rivelato un sonoro flop al botteghino.