Gli Attassati: trama, foto e colonna sonora del nuovo film di Lorenzo Tiberia (su Prime Video dal 31 agosto)

Dal 31 agosto 2023 disponibile su Amazon Prime Video Gli Attassati, opera prima di Lorenzo Tiberia interpretata dai comici Matranga e Minafò, amati dal grande pubblico grazie alla loro partecipazione alla trasmissione “Made in Sud” e per i loro simpatici tormentoni musicali.

Gli Attassati – Trama e cast

La trama ufficiale: Gli abitanti di una piccola cittadina dispersa nel Sud, già messi in ginocchio dalla crisi economica e dalla pandemia, vengono improvvisamente sommersi di cartelle esattoriali da Equitù. In realtà, dietro la “tassazione illecita” c’è il Sindaco, un uomo cinico e corrotto, disposto a tutto pur di appianare il bilancio comunale, e conquistare la poltrona di Segretario all’interno del suo partito. Tra le vittime degli esattori capitanati dal temibile direttore di Equitù, detto lo Sceriffo, anche Toni, squattrinato rappresentante di guanti e mascherine, ed Emanuele, bizzarro hair-stylist per cani. Mentre sono in fila negli uffici di Equitù, scoprono di essere entrambi legati a quella salatissima cartella esattoriale per mancati adempimenti del salone di bellezza per cani di Emanuele, di cui Toni risulta essere proprietario a seguito di un’eredità lasciata dalla nonna defunta. Da perfetti sconosciuti, i due diventano complici nell’unica via d’uscita possibile per loro e per tutti gli “attassati” del loro paese: intrufolarsi nella sede di Equitù per rubare e far sparire tutte le copie delle loro cartelle esattoriali e con esse anche i loro debiti.

Il cast: Antonio Matranga, Emanuele Minafò, Maurizio Bologna, Alfonso Postiglione, Vittorio Ciorcalo, Franco Pinelli, Gigio Morra, Demi Licata, Vincenzo Castellone, Carmelo Giordano, Clara Bocchino Ramona, Anna Bocchino, Domenico Aria, Vincenzo Castellone e Massimo Galimberti.

Curiosità sul film

Lorenzo Tiberia dirige “Gli Attassati” da una sceneggiatura di Antonino Matranga, Emanuele Minafò e Gianpiero Pumo da un soggetto di Antonio Matranga, Emanuele Minafò, Lorenzo Pasqua, Gianpiero Pumo e Daniele Vespertino.

Cast tecnico: Fotografia di Simone D’onofrio / Montaggio di Gianluca Scarpa / Scenografia di Antonella Di Martino / Costumi di Giuseppe Ricciardi / Suono di Simone Costantino Aits / Sound designer Matteo Bendinelli / Casting di Costanza Boccard.

Fotografia di Simone D’onofrio / Montaggio di Gianluca Scarpa / Scenografia di Antonella Di Martino / Costumi di Giuseppe Ricciardi / Suono di Simone Costantino Aits / Sound designer Matteo Bendinelli / Casting di Costanza Boccard. Il film è prodotto da Andrea Calbucci e Maurizio Piazza ed è una produzione Lungta Film, Sicilia Social Star e Vision Distribution in collaborazione con Prime Video.

Matranga & Minafò

Il duo palermitano Matranga & Minafò nasce nel 2005 in un villaggio vacanze e si consolida a Palermo nelle reti locali con programmi di denuncia sociale tra cui “Skrikkia la notizia” e “Preview”. L’esperienza di denuncia satirica continua con la realizzazione di alcuni servizi in chiave ironica e demenziale per il sito Repubblica.it.

La coppia continua a crescere nei villaggi turistici con cabaret d’autore e commedie brillanti. Nell’inverno 2009 creano un nuovo programma televisivo locale “Dimensione parallela”, scritto interamente da Matranga & Minafò che sbeffeggia i quiz televisivi e che ha come concorrenti persone “strane”. Da queste esperienze nasce lo spettacolo comico satirico “Figli di Apelle” prodotto dalla “Tramp spettacoli”, un mix di comicità, demenzialità e satira sociale che non risparmia di prendere in giro tv, informazione e politica.

Dopo anni di duro lavoro, la coppia prosegue spedita il suo cammino approdando sul palcoscenico nazionale della trasmissione televisiva “Made in Sud” in onda su Rai 2. Nel 2020 debuttano come attori protagonisti nel film “Un pugno di amici”, diretto da Sergio Collabona e distribuito da Lucky Red, attualmente su Prime video.

Lorenzo Tiberia

Regista, attore e sceneggiatore italiano. Molto attivo sul web con il gruppo Actual di cui è fondatore, autore, attore e regista. Con le web serie da lui create supera le 20 milioni di visualizzazioni in poco tempo. Ha realizzato spot pubblicitari e branded content per grandi aziende tra cui Tim, Mercedes, Poste Italiane, Red Bull, Windows, Enel, Tre Italia, Mc Donald’s, Hassbro, Meizu, American Express e tante altre.

Ha scritto, diretto e prodotto promo per film e serie in uscita delle maggiori società di distribuzione cinematografica quali Disney, Netflix, Sky, Vision Distribution, 20th Century, Fox, Warner Bros, Lucky Red, Notorius Pictures ed Eagles Pictures.

È autore del romanzo “Noi, Lei e Roma” edito da Rizzoli. Con il suo primo cortometraggio “La Regina si addormenta dove vuole”, che ha come protagonista Elena Cotta (Coppa Volpi a Venezia nel 2013) e di cui firma il soggetto e la regia, in un anno riceve 30 selezioni in Festival internazionali e 10 premi: sette come miglior film, uno per la miglior regia, uno per la miglior sceneggiatura e uno per la miglior colonna sonora.

Tra i riconoscimenti ricevuti c’è anche il premio “Lotus Production” al Cortinametraggio 2020. Inoltre, è arrivato secondo al Giffoni Film Festival nella categoria Parental Experience ed è stato in concorso all’ECU – The European Independent Film Festival 2020, uno dei più importanti festival europei dedicati al corto.

Il suo ultimo cortometraggio “Tutù”, prodotto da Prem1ere Film con il sostegno di Mibac, Miur e Regione Puglia, viene presentato NEL 2021 in anteprima mondiale ad “Alice nella Città”, sezione autonoma e parallela del Festa del Cinema di Roma. Vince il premio Mediaset Infinity e viene acquistato da Mediaset con un contratto di distribuzione di 5 anni sulla piattaforma. In pochi mesi vince altri 40 premi in festival internazionali tra cui il BAFF 2022 e viene selezionato dalla FICE tra i sei cortometraggi italiani che verranno distribuiti in 450 sale cinematografiche italiane. E’ in selezione, inoltre, all’Italian Film Festival U.S.A con la proiezione in 15 città degli Stati Uniti (Detroit, Indianapolis, Phoenix, Pittsburgh, Los Angeles, Memphis, Kansas City, St. Louis, Boulder, Cleveland, Chicago, Milwaukee, Boston, Salt Lake City e Portland) ed è entrato in concorso a “In The Palace” festival internazionale qualificatore per gli Oscar 2023.

La colonna sonora

Le musiche originali de “Gli Attassati” sono del giovane Maestro Bruno Falanga alla sua prima commedia.

alla sua prima commedia. La colonna sonora strumentale è un mix coinvolgente di ritmi funky, sonorità rock ed elementi elettronici, progettato per sottolineare l’atmosfera divertente, ritmata e avventurosa del film.

Il funky, con il suo ritmo sincopato, dà alla colonna sonora un’energia contagiosa e movimentata, riflettendo l’approccio spensierato dei protagonisti nel loro tentativo di cambiare la situazione.

Il blues descrive le ambientazioni western caratteristiche dello sceriffo (personaggio del film).

Il rock e l’elettronica aggiungono una dose di adrenalina sottolineando la volontà di Toni e Emanuele di affrontare le sfide e superare gli ostacoli che si presentano lungo il loro percorso.

Questo nuovo lavoro, arriva dopo il recente successo della colonna sonora per il film di Ciro D’Emilio “Per niente al mondo” che ha ricevuto il Premio CD d’Argento “Gianni Lenoci” al SUDESTIVAL – Festival del cinema italiano.

Classe 1987, Bruno Falanga si è diplomato al Conservatorio di Salerno sotto la guida di Lucia Ronchetti e si è fatto conoscere per le musiche di “Un giorno all’improvviso”, di Ciro D’Emilio, selezionato in concorso nella sezione “Orizzonti” alla 75ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia.

1. Gli Attassati

2. Il Genio Della Truffa

3. Operazione Delete

4. Dogblues

5. Lo Sceriffo

6. La Rapina

7. Amici Di Amici

8. Acconciature Da Cani

9. Scappati Di Casa

10. Valzer Del Bruco

La colonna sonora, prodotta ed edita da Edizioni Curci, uscirà in digitale martedì 1 agosto (disponibile il pre save QUI)

Gli Attassati – Foto e poster