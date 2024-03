Godzilla e Kong – Il nuovo impero: la colonna sonora del nuovo capitolo del Monsterverse (Al cinema dal 28 marzo)

Disponibile la colonna sonora di Godzilla e Kong – Il nuovo impero, il nuovo capitolo del Monsterverse di Legendary Pictures diretto da Adam Wingard, il regista torna dopo aver diretto l’epico crossover Godzilla vs. Kong. Il film debutta nei cinema italiani il 28 marzo 2024 con Warner Bros. Pictures.

L’epica battaglia continua! Il Monsterverse cinematografico di Legendary Pictures dà seguito allo scontro esplosivo di “Godzilla vs. Kong” con una nuovissima avventura che vedrà l’onnipotente Kong e il temibile Godzilla combattere fianco a fianco contro una colossale minaccia sconosciuta che si cela nel nostro mondo, mettendo a dura prova la loro stessa esistenza… e la nostra. “Godzilla e Kong – Il nuovo Impero” approfondisce ulteriormente le storie e le origini di questi due Titani, nonché i misteri di Skull Island, tra gli altri, svelando la mitica battaglia che ha contribuito a forgiare questi esseri straordinari e li ha legati per sempre all’umanità.

Il film è interpretato da Rebecca Hall (“Godzilla vs. Kong”, The Night House – la casa oscura”), Brian Tyree Henry (“Godzilla vs. Kong”, “Bullet Train”), Dan Stevens (la serie TV “Gaslit”, “Legion”, “La Bella e la Bestia”), Kaylee Hottle (“Godzilla vs. Kong”), Alex Ferns (“The Batman”, “La furia di un uomo – Wrath of Man”, “Chernobyl”) e Fala Chen (“Irma Vep”, “Shang Chi e la leggenda dei Dieci Anelli”).

Godzilla e Kong – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono di Tom Holkenborg aka Junkie XL in collaborazione con Antonio Di Iorio, il duo torna al Monsterverse dopo aver musicato “Godzilla vs. Kong”.

Junkie XL è un compositore, polistrumentista, DJ, produttore e ingegnere olandese originariamente noto per le sue produzioni di musica trance, è passato alla produzione di musica elettronica e big beat e colonne sonore. Il suo remix di “A Little Less Conversation” di Elvis Presley è diventato un successo mondiale nel 2002. È abile nel lavorare con un’orchestra filarmonica di 50 elementi così come lo è con un muro di sintetizzatori modulari, nel suonare il basso o nel costruire i propri strumenti fisici e digitali. La sua spinta a reimmaginare ciò che è possibile e condividere quella conoscenza con la prossima generazione di compositori è ciò che rende Holkenborg una forza unica e uno dei compositori cinematografici più richiesti al mondo. Per le colonne sonore dei film, ha lavorato con Hans Zimmer e la sua compagnia Remote Control Productions in L’uomo d’acciaio e Batman v Superman: Dawn of Justice. I crediti cinematografici di Tom hanno incassato oltre 2 miliardi di dollari al botteghino e includono Mad Max: Fury Road, Deadpool, Black Mass, Alita Angelo della battaglia, Divergent, Brimstone, La torre nera, Tomb Raider, Terminator: Dedstino Oscuro, i campioni d’incassi Sonic – Il Film 1 & 2, i recenti successi Justice League: The Snyder Cut, 3000 anni di attesa e Godzilla vs. Kong. I prossimi progetti includono Rebel Moon di Zack Snyder e Furiosa di George Miller. Ha lavorato con registi tra cui Peter Jackson, Robert Rodriguez, James Cameron, George Miller, Christopher Nolan, Zack Snyder e Tim Miller tra molti altri.

Antonio Di Iorio è un pluripremiato Compositore, Direttore d’Orchestra e Pianista di musica per il cinema, TV e concerti di musica classica insediato a Los Angeles. Si è laureato in Composizione, Pianoforte e Direzione d’Orchestra in Italia e a Seattle. Ha lavorato su alcuni dei più grandi progetti di animazione, azione e fantascienza di Hollywood registrando al fianco del celebre compositore hollywodiano Tom Holkenborg come assistente esecutivo senior e compositore aggiuntivo per oltre 4 anni e la sua musica può essere ascoltata in Terminator: Destino Oscuro di Tim Miller e James Cameron, Tomb Raider di Roar Uthaug e La torre nera di Nikolaj Arcel’s e Ron Howard. Recentemente ha iniziato a collaborare come compositore aggiuntivo per la celebre compositrice hollywoodiana Pinar Toprak (Captain Marvel, Krypton, Stargirl). La sua musica può essere ascoltata in The Lost City di Aaron Nee and Adam Nee (Paramount Pictures). Ultimamente, ha lavorato come compositore aggiuntivo per Henry Jackman (Jumanji saga, Kingsman, Kong Skull Island) scrivendo musica aggiuntiva per il film Disney Strange World, di Don Hall, Qui Nguyen (Walt Disney). Ha anche una prolifica attività in concerti come Compositore e Direttore D’Orchestra, eseguendo la propria e la musica di famosi compositori classici e di musica da film in prestigiosi Festival.

1. Godzilla x Kong: The New Empire (Main Title Theme) (2:50)

2. Threatening Survival (2:40)

3. Monarch Base – Red Dream (2:24)

4. He’s Arriving – Devastation (2:58)

5. Leaving Colosseum – New Dossier (2:30)

6. French Army (2:39)

7. Friendship (2:19)

8. New Entrances and Encounters (2:32)

9. Approaching the Lake (1:57)

10. Hollow Earth’s Nature (1:16)

11. IWI Findings (4:07)

12. Ancient Creatures (3:46)

13. Memories Resurface (2:43)

14. Myth and Ritual (2:47)

15. New Kingdom (2:39)

16. Desperate Escape (2:55)

17. Broken (2:14)

18. Tech Project Upgrade (2:57)

19. Divine and Glorious (2:49)

20. Egypt Fight (2:32)

21. Collapsing Gravity (5:39)

22. Frozen Rio (3:50)

23. You Are My Home (1:38)

La colonna sonora di “Godzilla e Kong – Il nuovo impero” è disponibile su Amazon.