Godzilla vs Kong: nuovo poster ufficiale e annuncio primo trailer

Legendary Pictures ha utilizzato l’account Twitter ufficiale dello studio per condividere con i fan un primo poster ufficiale dell’atteso Godzilla vs Kong. Insieme alla locandina lo studio ha dato anche l’annuncio che un primo teaser trailer del quarto film del Monsterverse sarà disponibile a partire da domenica.

L’epico film d’azione e avventura metterà l’una contro l’altra due delle più grandi icone della storia del cinema, l’iconico kaiju Godzilla e il potente dio Kong.

La trama ufficiale:

In un momento in cui i mostri camminano sulla Terra, la lotta dell’umanità per il suo futuro fa sì che Godzilla e Kong siano in rotta di collisione e vedranno le due forze più potenti della natura sul pianeta scontrarsi in una spettacolare battaglia per secoli. Mentre Monarch intraprende una pericolosa missione in un terreno inesplorato e scopre indizi sulle origini dei Titani, una cospirazione umana minaccia di spazzare via per sempre le creature, sia buone che cattive, dalla faccia della terra.

Adam Wingard (Death Note) dirige questo scontro epico, da una sceneggiatura scritta da Terry Rossio (Pirati dei Caraibi), Patrick McKay e JD Payne (Star Trek Beyond), Lindsey Beer (The Kingkiller Chronicles), Cat Vasko (Queen of the Air), TS Nowlin (The Maze Runner, Pacific Rim – La rivolta) e J. Michael Straczynski (World War Z).

Per prepararsi al film, il regista Adam Wingard ha dichiarato in un’intervista di aver rivisitato una manciata di film di Godzilla e King Kong con cui è cresciuto, il che ha ravvivato un senso di empatia che provava per i mostri da bambino. E quell’elemento emotivo è esattamente ciò che vuole portare al suo mega mostro crossover: “Alcuni di quei film di Godzilla che non vedevo da quando ero bambino, quindi rivisitarli è stato molto divertente. Riuscire quasi a tornare indietro tempo e rivivere com’era, sono stato in grado di entrare direttamente in empatia con quella sensazione quando mi sentivo davvero come se, forse Godzilla perderà davvero in questo film. È stato davvero importante perché mi ha aiutato a ricordare, andando avanti con Godzilla vs King Kong, il tipo di sentimenti che le persone proveranno quando lo guarderanno.

Il film è interpretato da Alexander Skarsgård (The Legend of Tarzan, True Blood), Millie Bobby Brown (Godzilla: King of the Mosters, Stranger Things), Rebecca Hall (Professor Marston and the Wonder Women, Iron Uomo 3), Tyree Henry (La bambola assassina, Spider-Man – Un nuovo universo), Eiza González (Baby Driver, Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw), Jessica Henwick (Star Wars: Il risveglio della forza, Monster Problems) e Julian Dennison (Selvaggi in fuga, Deadpool 2). A completare il cast Kyle Chandler (The Wolf Wall Street, Godzilla: King of the Monsters) e Demián Bichir (The Hateful Eight, Alien: Covenant). Zhang Ziyi (La tigre e il dragone, The Cloverfield Paradox) riprende il suo ruolo della Dr. Chen e Lance Reddick (John Wick: Capitolo 3 – Parabellum, White House Down) è a bordo come il direttore di Monarch.

Warner Bros. Pictures e Legendary Pictures hanno fissato una data di uscita di “Godzilla vs Kong” nei cinema americani e in simultanea su HBO Max il 26 marzo 2021.

Fonte: YouTube