Halloween Kills: nuova immagine ufficiale di Michael Myers

Disponibile via Empire Magazine una nuova immagine ufficiale di Halloween Kills, il sequel horror del regista David Gordon Green che mostra Michael Myers in piedi casualmente sulla veranda della casa di Laurie Strode, che è avvolta dalle fiamme. Nel finale del primo film abbiamo lasciato l’Ombra intrappolato nel seminterrato, ma era chiaro che la trappola messa in atto da Laurie, sua figlia e sua nipote non lo avrebbe fermato per molto.

David Gordon Green parlando con Empire del film ha parlato di “genere popcorn” e della capacità della figura di Michael di instillare paura e paranoia.

Questo film parla della paura della comunità, della paranoia, della disinformazione e del panico della folla. Questo film è un ottimo film di genere popcorn e non vuol trasmettere alcun tipo di messaggio, ma è strano come le cose si sistemino. Non potrebbe essere un momento più interessante per rilasciare un film come questo.

Durante una precedente intervista, Green ha parlato del film e del tipo di storia che esplorerà.

Riguarda la creazione della paura. Una cosa è aver paura dell’Uomo Nero, avere qualcuno che potrebbe essere nell’armadio, sotto il letto, strisciando per casa tua…Ma volevamo esplorare il dopo che era confusione, disinformazione e paranoia. Cosa succede quando la paura diventa virale? Non puoi più mettere la testa sotto le coperte. Quando abbiamo realizzato l’ultimo, volevamo trovare un modo per qualcuno che non ha mai visto l’originale di mettersi al passo con la storia. Ma questo arriva subito all’azione. È molto aggressivo. È più efficiente. Volevamo che lo facesse. essere un mezzo esplosivo prima che le cose diventino di nuovo snelle e personali.

Il sequel si svolge durante la stessa notte dell’ultimo film, riprendendo esattamente da dove abbiamo lasciato, con gli eventi del sequel che saranno l’occasione per una reunion di personaggi introdotti nel film originale del 1978 che si riuniranno per provare, una volta per tutte, ad abbattere Michael. È stato precedentemente rivelato che la storia è incentrata su una comunità unita nell’indignazione ma divisa nel modo di affrontare un male che causerà il disfacimento della comunità stessa sprofondandola nel caos e in una paranoia che si diffonderà come un’epidemia.

Jamie Lee Curtis torna nei panni della combattiva Laurie Strode e sarà affiancata da Judy Greer e Andi Matichak, che riprenderanno i ruoli di figlia e nipote di Laurie. Tornano anche Nick Castle e James Jude Courtney, l’Ombra originale e il nuovo Michael Myers condivideranno il ruolo. Il film include anche Kyle Richards che torna nei panni di Lindsey Wallace; Anthony Michael Hall nel ruolo di Tommy Doyle e Nancy Stephens che riprenderà il ruolo dell’infermiera Marion. Halloween Kills uscirà il 15 ottobre 2021.