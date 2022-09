Stasera in tv: “Harriet” su Canale 5

Cast e personaggi

Cynthia Erivo: Harriet Tubman

Leslie Odom Jr.: William Still

Joe Alwyn: Gideon Brodess

Jennifer Nettles: Eliza

Clarke Peters: Ben Ross

Janelle Monáe: Marie Buchanon

Vanessa Bell Calloway: Rit Ross

Vondie Curtis-Hall: reverendo Samuel Green

Omar Dorsey: Bigger Long

Tory Kittles: Frederick Douglass

Tim Guinee: Thomas Garrett

Doppiatori italiani

Chiara Gioncardi: Harriet Tubman

Riccardo Rossi: William Still

Davide Perino: Gideon Brodess

Letizia Scifoni: Marie Buchanon

La trama

Basato sulla vita emozionante e ispiratrice di una iconica combattente per la libertà americana, Harriet racconta la straordinaria storia della fuga di Harriet Tubman dalla schiavitù e della trasformazione in una delle più grandi eroina d’America. Il suo coraggio, ingegno e tenacia liberarono centinaia di schiavi e cambiarono il corso della storia.

Curiosità

Il film è stato candidato a due premi Oscar: migliore attrice a Cynthia Erivo e migliore canzone a “Stand Up”.

La regista Kasi Lemmons ha diretto anche La baia di Eva, Crime Shades, Parla con me e Un Natale speciale a New York.

Kasi Lemmons dirige “Harriet” da una sua sceneggiatura scritta con Gregory Allen Howard che è anche autore della storia. Howard ha scritto la sceneggiatura del dramma sportivo Il sapore della vittoria – Uniti si vince con Denzel Washington e la storia del biopic sportivo Alì con Will Smith.

Cynthia Erivo qui è al suo terzo ruolo sul grande schermo dopo aver debuttato nel thriller 7 sconosciuti a El Royale e aver recitato lo stesso anno in Widows – Eredità Criminale. Erivo in seguito reciterà da protagonista nella serie tv Outsider nel dramma fantascientifico Chaos Walking, nella serie tv Genius nei panni di Aretha Franklin e nel remake live-action Pinocchio nei panni della Fata turchina.

Il cast include la star della musica country Jennifer Nettles (Eliza) alla sua terza incursione nella recitazione e al suo primo ruolo cinematografico dopo aver recitato nei film per la tv Un cappotto di mille colori (2015) e Un Natale di mille colori (2016). Nettles è conosciuta soprattutto per il suo ruolo di cantante nel duo Sugarland al fianco di Kristian Bush. Ha duettato con Bon Jovi nel brano “Who Says You Can’t Go Home” (2006) e nel singolo “Do What You Can”. Nel gennaio 2014 ha pubblicato il suo primo album da solista, “That Girl”.

Harriet Tubman ha davvero avuto delle visioni come è raffigurato nel film. Molti storici affermano che ciò è probabilmente dovuto ad un trauma cranico che ha ricevuto in gioventù.

Quando William Still annota il nome di Harriet Tubman nell’elenco dei conduttori, sono visibili 4 nomi. Il nome in cima alla lista non è chiaro, ma gli altri tre nomi sono: Lewis Napoleon 21-2 (91,3% di percentuale di successo), Moses Pinkett 28-5 (84,8%) e John Clay 43-7 (86,0% ). Harriet aveva affermato di non aver mai perso uno schiavo, lasciandola con una percentuale di successo del 100%.

Questo è il primo lungometraggio sulla vita di Harriet Tubman.

La produttrice Debra Martin Chase ha scelto Cynthia Erivo per il ruolo della protagonista a causa della sua impressionante sequela di premi: Tony, Grammy ed Emmy per il musical “Il colore viola” a Broadway.

Il personaggio di Marie Buchanon è stato creato appositamente per il film.

Cynthia Erivo e Leslie Odom Jr. hanno vinto i Tony Awards nella stessa cerimonia per diversi spettacoli. Erivo ha vinto il premio come miglior attrice protagonista in un musical per “Il colore viola”, Odom ha vinto il premio come miglior attore protagonista in un musical per “Hamilton”.

Quando la produzione ha ricevuto alcune critiche per aver scelto l’attrice britannica Cynthia Erivo nel ruolo chiave dell’icona tutta americana Harriet Tubman, il regista Kasi Lemmons ha spiegato che il film rappresentava ampiamente le minoranze in quanto gli afroamericani comprendevano: il regista, gli sceneggiatori, lo scenografo, il compositore delle musiche, trucco e parrucco.

Secondo la produttrice Debra Martin Chase, il progetto ha impiegato sette anni per arrivare finalmente allo schermo.

Dopo essere sfuggita per la prima volta alla schiavitù, Harriet si definisce “una straniera in una terra straniera”. La frase è tratta dal libro dell’Esodo, il libro della Bibbia che racconta del popolo d’Israele che fugge dalla schiavitù in Egitto.

Harriet Tubman era alta 1,52 m, Cynthia Erivo è 1,54 m solo 2 centimetri più alta di Tubman.

In una scena eliminata è visibile il quarto nome della lista dei conduttori ed è George Wilmer sul 39-3 per una percentuale di successo del 92,8%.

Quando arrivano i due cacciatori di schiavi, hanno con loro un pastore tedesco. Il pastore tedesco non fu riconosciuto formalmente per la prima volta come razza fino al 1899, sebbene questi cani fossero importanti come cani da pastore tedeschi molto prima.

Nel suo successivo ruolo importante, come la detective Holly Gibney nella serie tv “The Outsider” (2020), Cynthia Erivo interpreta di nuovo un altro personaggio dotato di capacità chiaroveggenti o psichiche.

Il film costato 17 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 43.

La colonna sonora

Le musiche originali di “Harriet” sono del compositore Terence Blanchard , due volte candidato all’Oscar per le colonne sonore di Da 5 Bloods – Come fratelli e BlacKkKlansman entrambi diretti da Spike Lee, regista con cui Blanchard collabora assiduamente. Altri crediti di Blanchard includono musiche per Malcolm X, Love & Basketball, Inside Man, Black or White e più recentemente Quella notte a Miami ed episodi per le serie Genius e Perry Mason.

, due volte candidato all’Oscar per le colonne sonore di Da 5 Bloods – Come fratelli e BlacKkKlansman entrambi diretti da Spike Lee, regista con cui Blanchard collabora assiduamente. Altri crediti di Blanchard includono musiche per Malcolm X, Love & Basketball, Inside Man, Black or White e più recentemente Quella notte a Miami ed episodi per le serie Genius e Perry Mason. La colonna sonora include il brano originale “Stand Up” interpretato da Cynthia Erivo e candidato all’Oscar e al Golden Globe per la migliore canzone originale.

TRACK LISTINGS:

1. Opening 1:14

2. Hold On (Vondie Curtis-Hall) 0:49

3. Broken Contract 1:28

4. On the Run 1:43

5. Goodbye Song (Terence Blanchard & Cynthia Erivo) 1:12

6. I’ll Be With You 1:30

7. Fear Is Your Enemy 1:40

8. Running For the Bridge 2:08

9. Suicide 1:22

10. Back On the Move 1:40

11. Walking Into Freedom 1:20

12. Walk Like You Have a Right To 1:01

13. Minty’s Story 2:41

14. To Marie’s 0:34

15. Harriet Gets Bath 2:44

16. I’m Going Back 3:04

17. I Listen For Your Voice 1:07

18. The Railroad Starts 4:29

19. Bigger Long Meeting 1:51

20. We Go Left 1:21

21. Ye of Little Faith 2:10

22. I Lost Them 1:33

23. Back In Philly 0:32

24. Talking To God 2:05

25. Meeting the Underground 1:36

26. Freeing Rachel 1:20

27. You the One They Call Moses 1:00

28. Gotta Go 4:14

29. Marie’s Death 4:05

30. Flash 1:58

31. Sign of the Judgement (Vondie Curtis-Hall) 1:02

32. Bigger and Gideon 2:16

33. Our Time Is Near (Our People Are 1:08

34. Harriet Comes Home 2:12

35. Stand Up (Cynthia Erivo) 5:03

La colonna sonora di “Harriet” è disponibile su Amazon.