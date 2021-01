Secret Headquarters: Henry Joost e Ariel Schulman alla regia del film Paramount

Henry Joost e Ariel Schulman, il duo di registi dietro al recente thriller fantascientifico Project Power di Netflix, hanno firmato per dirigere e scrivere Secret Headquarters, un nuovo progetto in sviluppo alla Paramount che vede a bordo anche il produttore veterano Jerry Bruckheimer (Beverly Hills Cop, Pirati dei Caribi, Bad Boys) che produrrà con Chad Oman (Il sapore della vittoria, Gemini Man) attraverso la sua Bruckheimer Films.

Il sito Deadline riporta che Joost e Schulman stanno scrivendo la bozza attuale della sceneggiatura con Josh Koenigsberg che è al suo primo lungometraggio dopo aver scritto episodi per le serie tv Orange Is the New Black e High Fidelity. Joost, Schulman e Koenigsberg stanno lavorando su un’idea originale di Christopher Yost (Thor: The Dark World, Thor: Ragnarok, The Mandalorian), che ha anche scritto la bozza precedente, lo scrittore è stato anche autore della prima bozza del film live-action Masters of the Universe ed è produttore esecutivo della serie tv live-action di Cowboy Bebop per Netflix.

Oltre a “Secret Headquarters”, Joost e Schulman stanno attualmente lavorando ad un adattamento della graphic novel Nemesis con il regista Emerald Fennell (Promising Young Woman) che sta scrivendo la sceneggiatura. Il duo è anche collegato da qualche anno ad un adattamento cinematografico live-action dell’icona dei videogiochi Mega Man con Mattson Tomlin (Project Power) alla sceneggiatura e Masi Oka (Heroes) produttore in partnership con Capcom.

Bruckheimer ha recentemente partecipato ad un paio di operazioni revival con il sequel Bad Boys For Life, operazione perfettamente riuscita con 426 milioni di dollari incassati nel mondo e un sequel in sviluppo, e il ripetutamente slittato Top Gun: Maverick con Tom Cruise la cui uscita è attualmente fissata al 2 luglio 2021.

Al momento non ci sono dettagli sulla trama di “Secret Headquarters”, ma secondo Deadline il progetto è diventato una priorità per lo studio.