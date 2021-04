Here Today: trailer della commedia con Billy Crystal e Tiffany Haddish

Disponibile via Sony Pictures un trailer ufficiale della commedia Here Today, quarta regia per l’attore e comico Billy Crystal che è anche co-protagonista del film al fianco di Tiffany Haddish (La scuola serale).

La trama ufficiale:

Quando il veterano scrittore di commedie Charlie Burnz (Billy Crystal) incontra la cantante newyorkese Emma Payge (Tiffany Haddish) formano un’amicizia improbabile ma divertente e commovente che mette da parte il divario generazionale e ridefinisce il significato di amore e fiducia.

Il cast include Sharon Stone vista di recente nella serie tv Ratched e nel film Panama Papers, entrambe produzioni Netflix, Kevin Kline che ha interpretato il papà di Belle nel remake live-action La bella e la bestia e il regista Barry Levinson, qui nella singolare ma non rara veste di attore. Il cast è completato da Penn Badgley, Shiloh Verrico, Joanna Adler, Louisa Krause, Anna Deavere Smith, Susan Pourfar, Nyambi Nyambi, Lisann Valentin e Alex Brightman.

Crystal parlando del film ha dichiarato: Sono entusiasta che Here Today sarà presto nelle sale con persone reali. È stata una gioia scrivere con il mio caro amico Alan Zweibel. Recitare e dirigere l’esilarante Tiffany Haddish e il nostro fantastico cast è stata una benedizione. Non ero così eccitato da quando ho ricevuto il mio secondo vaccino di Moderna. Il commento del produttore Fred Bernstein: Here Today ritrae un’amicizia indimenticabile tra due personaggi altamente improbabili che non potrebbero essere più diversi. La relazione sullo schermo tra Billy e Tiffany è dolorosamente divertente e incredibilmente profonda. Ci ricordano che i legami di amicizia e famiglia possono aiutarci a superare quasi tutto. Non potremmo essere più orgogliosi di presentare il racconto di Billy di questa storia così vividamente portata in vita attraverso le incredibili performance di questo talentuoso cast.

Billy Crystal dirige “Here Today” da una sua sceneggiatura scritta insieme al suo ex collega del Saturday Night Live e sceneggiatore vincitore di un Emmy Alan Zweibe. Il film è ispirato al racconto “The Prize” scritto dallo stesso Zweibel. “Here Today” debutterà negli Stati Uniti esclusivamente nelle sale a partire dal 7 maggio 2021.

Fonte: YouTube