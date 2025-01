Horizon Zero Dawn e Helldivers 2: annunciati i film live-action ispirati ai popolari videogiochi Playstation

Sony Pictures ha annunciato che Columbia Pictures e Sony PlayStation stanno attualmente sviluppando un adattamento cinematografico del famoso videogioco fantasy Horizon Zero Dawn.

Asad Qizilbash, responsabile di PlayStation Productions parlando del progetto ha dichiarato:

Siamo nelle prime fasi di sviluppo di un adattamento cinematografico. Immaginate, l’amata storia delle origini di Aloy ambientata in un mondo vibrante e lontano, pieno di macchine giganti, portata per la prima volta sul grande schermo.

Purtroppo essendo un progetto in fase embrionale non ci sono ulteriori dettagli da condividere.

Il primo capitolo della serie di videogiochi “Horizon Zero Dawn” sviluppato da Guerrilla Games è uscito nel 2017 per Sony Interactive Entertainment e PlayStation 4. La storia segue Aloy, una giovane cacciatrice in un mondo invaso dalle macchine, che si mette in viaggio per scoprire il suo passato. Il giocatore usa armi a distanza, una lancia e furtività per combattere creature meccaniche e altre forze nemiche. Il giocatore può accumulare abilità ed esplorare un’ambientazione “open world” per scoprire luoghi e intraprendere missioni secondarie.

L’originale “Horizon Zero Dawn” ha generato un sequel uscito nel 2022 dal titolo Horizon Forbidden West ambientato in una versione post-apocalittica degli Stati Uniti occidentali, in fase di ripresa dalle conseguenze di un’estinzione di massa causata da macchine ribelli. Nel 2023 è uscito Horizon Call of the Mountain, uno spin-off in Realtà Virtuale utilizzato per il lancio di PlayStation VR2. A novembre 2024 è stato pubblicato lo spin-off Lego Horizon Adventures, che reinterpreta gli eventi di “Zero Dawn” in un ambiente a tema LEGO.

La hit Playstation “Helldivers 2” arriva al cinema

Il videogioco Helldivers 2, ispirato al classico film di fantascienza di culto Starship Troopers, sarà adattato in un film live-action. Sony Pictures ha annunciato il progetto, in parnership con Sony Productions, durante la recente conferenza stampa del CES 2025.

Asad Qizilbash, responsabile di PlayStation Productions, ha confermato la notizia con un annuncio ufficiale:

Guardando al futuro e a cosa potrebbe succedere, sono entusiasta di annunciare che stiamo lavorando con Sony Pictures per sviluppare un adattamento cinematografico del nostro incredibilmente popolare gioco per PlayStation Helldivers 2.

“Helldivers 2” è un gioco sparatutto multiplayer in terza persona del 2024 sviluppato da Arrowhead Game Studios e pubblicato da Sony Interactive Entertainment per PlayStation 5 e Windows. Il gioco, sequel diretto di Helldivers (2015), è ambientato nel 22° secolo, cento anni dopo il trionfo di Super Terra sugli Insetti, i Cyborg e gli Illuminati durante la Prima Guerra Galattica. In questo sequel subentrano però nuove minacce che non sono altro che un’evoluzione di quelle sconfitte: i Terminidi, una letale evoluzione accelerata degli Insetti favorita da decenni di ingegneria genetica; gli Automi, discendenti dei Cyborg sconfitti, intenzionati a vendicarsi dell’umanità. Infine gli Illuminati, un’antica e tecnologicamente avanzata razza aliena che si pensava fosse estinta, tornano e invadono le colonie della Super Terra. In risposta, la Super Terra dichiara guerra e mobilita gli Helldiver, una task force d’élite, per combattere le minacce.

“Helldivers 2” è uscito a febbraio 2024 ed è stato un enorme successo, diventando il gioco PlayStation Studios più venduto di tutti i tempi con ben 12 milioni di copie vendute in sole 12 settimane.

