Hot Wheels: gli sceneggiatori di Now You See Me 3 scriveranno il film

Hot Wheels, il film di Warner Bros. ispirato alle iconiche macchinine Mattel, si muove in avanti con lo studio che ha reclutato Neil Widener e Gavin James (Now You See Me 3) per scrivere una nuova bozza della sceneggiatura.

Il sito THR riporta che Warner Bros. ha scelto Widener e James dopo aver vagliato diversi scrittori, il duo oltre al terzo Now You See Me ha scritto anche un sequel del disaster-movie San Andreas e una nuova versione di Romeo e Giulietta dal titolo Verona.

Non ci sono dettagli sull’approccio a questo progetto, ma nel team di produzione c’è il capo di Mattel Films Robbie Brenner i cui crediti includono un paio di recenti adattamenti cinematografici basati su giocattoli: The LEGO Movie e Playmobil : Il film.

Le “Hot Wheels” sono sul mercato dal lontano 1968 mentre un primo progetto cinematografico è stato lanciato per la prima volta a gennaio 2003, con l’annuncio di Columbia Pictures dell’acquisizione dei diritti esclusivi per lo sviluppo di un lungometraggio con la regia di McG. Sebbene non scritta, la premessa coinvolgeva un giovane in conflitto con il padre che dopo aver rubato l’auto da corsa del genitore finisce per passare attraverso una sorta di portale alla Ritorno al futuro che gli darà la possibilità di ricostruire un rapporto con il padre. Nel 2006 McG abbandona la carica di regista restando a bordo come produttore. Nel 2009 il film viene trasformato e i diritti ceduti alla Warner Bros. con Joel Silver che assume la produzione con Matt Nix alla sceneggiatura. A giugno 2011 viene annunciato che Legendary Pictures sta sviluppando un film basato su “Hot Wheels” grazie al successo del film Fast & Furious 5 che diventerà la base per lo sviluppo del progetto. A luglio 2013 Simon Crane e Juan Carlos Fresnadillo sono candidati a dirigere il film, con Art Marcum e Matt Holloway allo script del film destinato a essere più Mission: Impossible che Fast & Furious. A settembre 2016 Justin Lin firma per dirigere il film, che sarà prodotto attraverso la sua società di produzione Perfect Storm Entertainment. Ad agosto 2017 Lin afferma che il film è ancora in fase di sviluppo e si comincia a vociferare di un sequel diretto animato al computer di Hot Wheels: World Race del 2003. Nel frattempo l’opzione scade e i diritti tornano alla Mattel. Alla fine di gennaio 2019, Mattel Films e Warner Bros. Pictures fanno squadra per rilanciare il progetto che ora sembra aver trovato una sua strada.