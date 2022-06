Hustle: la colonna sonora ufficiale del film Netflix con Adam Sandler

Netflix Hustle: scopriamo il cast di star dell'NBA che recitano nel film Netflix con Adam Sandler

In concomitanza con l’uscita del film Hustle, Netflix ha rilasciato anche la colonna sonora ufficiale del dramma sportivo del regista Jeremiah Zagar interpretato e prodotto da Adam Sandler. Le musiche originali di “Hustle” sono del compositore Dan Deacon (Strawberry Mansion, Ascension, Teen Wolf, Limitless).

“Ho adorato lavorare con Dan. Il suo lavoro è il vero cuore pulsante di questo film. Sono un suo fan da anni, avendo usato una delle sue tracce in uno dei primi cortometraggi che ho diretto con Nathan Caswell da titolo “Always a Fire”. Ha spiegato il regista Jeremiah Zagar. “Ogni volta che inserivamo una delle sue tracce nel montaggio, ci veniva voglia di fare il tifo, e così è stato!”

“Quando il regista Jeremiah Zagar ha chiesto di lavorare insieme al suo prossimo film, sono rimasto estasiato”, ha dichiarato Deacon. “La sceneggiatura di Hustle mi ha davvero parlato. Attraverso il personaggio interpretato da Adam, Stanley, ha messo a fuoco molte delle speranze e degli obiettivi che avevo a questo punto della mia vita. All’inizio, Jeremiah mi ha chiesto di mettere insieme una playlist di lavori precedenti per inviarla ad Adam e alla sua società di produzione Happy Madison da usare come musica “temporanea” nel montaggio. La canzone che mi ha fatto ottenere il lavoro è stata “Become A Mountain” dal mio album Mystic Familiar, che si può ascoltare anche nel film”.

Deacon continua: “Io e la squadra principale abbiamo avuto molte conversazioni su come intrecciare il basket nel suono del punteggio in modo sottile ma integrale. Un modo in cui ho affrontato questa sfida è stato andare all’arena dei Philadelphia 76ers e fare registrazioni sul campo e risposte all’impulso per creare i riverberi per le visioni di Stanley del futuro di Bo. Molti degli elementi percussivi in ​​tutta la colonna sonora sono suoni pesantemente elaborati e carichi di effetti di palloni da basket, cerchioni e altre attrezzature specifiche per lo sport. Musicare le partite all’interno del film è stato molto simile a musicare una coreografia per la danza e l’abbinamento dei tempi e dei movimenti dei musicisti ha consentito schemi molto lirici sulla batteria, sugli archi, sugli ottoni e sui sintetizzatori…È stato un brivido sia per me adulto che per me dodicenne fare musica per schiacciate malate e blocchi enormi, oltre a pesanti scene emotive di problemi familiari, insicurezza e raggiungere i tuoi sogni”.

La colonna sonora

TRACK LISTINGS:

1. Combine 3:33

2. Streetball 2:02

3. Oak Tree 1:23

4. Best Month 1:16

5. Bo Vs Kermit Pt 1 2:42

6. Run Up HIll Win 3:05

7. Streetball One On One 1:41

8. Drive to Combine 0:35

9. Kermit First Contact 0:46

10. Like I Was Not Even Here 0:55

11. Court Walk 0:52

12. Already Dead 4:23

13. Bo Boards Bus 1:03

14. Coaching Debut Pt 1 & Pt 2 2:36

15. The Chase 1:16

16. Run Up HIll Fail 2:25

17. Are You Obsessed 1:02

18. Coaching Moment 0:53

19. Never Back Down 1:36

La colonna sonora di “Hustle” è disponibile su Amazon.

Le canzoni incluse il film

The World is Mine – Sam Henshaw (durante l’apertura del film e sui titoli di coda)

Gettin’ It – Too Short (suona alla radio dopo che Stanley ha accompagnato sua figlia al cinema)

Feel It In the Air – Beanie Sigel (Dopo che apprendiamo della morte di Rex)

It Never Entered My Mind – The Miles Davis Quintet (Stanley parla a Teresa del fatto che Vince lo ha di nuovo designato osservatore)

Philly, Philly – Eve feat. Beanie Sigel (La prima volta che Stanley torna a Philadelphia con Bo)

Street Talkin’ – Slick Rick feat. OutKast (Stanley sta guidando dopo aver parlato talking con Teresa al negozio)

Routine – Wale feat. Meek Mill & Rick Ross (Bo sta giocando a basket in un campo all’aperto a Philadelphia)

Runnin – David Dallas (Suona durante il montaggio dell’allenamento di Bo)

Partiéndonos la madre – Zarcort feat. Kairo (Durante la sequenza del #BoaChallenge)

Heaven – Tierra Whack (Stanley dice addio a Bo, Lucia e Paola)

Full Effect – Freeway feat. Young Gunz (Stanley entra allo stadio come assistente coach dei Sixers)