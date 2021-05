I Goonies: nuova replica da collezione della chiave a teschio del film

Per i fan dei mitici Goonies è disponibile una nuova replica deluxe della chiave a teschio (Copper Bones Skeleton Key) del film. Factory Entertainment ha creato una fantastica replica 1: 1 della chiave riprodotta nei minimi dettagli grazie all’ausilio dell’oggetto di scena originale che gli artisti di Factory Entertainment sono riusciti a rintracciare e scannerizzare cogliendo ogni minima caratteristica vista nel classico del 1985.

In questi ultimi anni si sono rincorse le voci di un potenziale sequel, ma ad un certo punto anche di un reboot, quel che si dovrebbe fare è tenere giù le mani da classici così profondamente radicati nell’immaginario collettivo, vedi Ritorno al futuro, e non rischiare di dissacrare e sbertucciare cotanto immaginario come accaduto con il recente reboot al femminile di Ghostbusters.

A seguire trovate la descrizione ufficiale della nuova replica.

Lavorando con l’autorizzazione di Warner Bros. e Amblin, Factory Entertainment siamo stati in grado di individuare il materiale di scena utilizzato effettivamente sullo schermo, che era stato conservato nella collezione privata di un importante regista. Al team FE è stato concesso l’accesso al pezzo ed è stato in grado di catturare tutti i minimi dettagli che erano stati visti solo dalle poche persone abbastanza fortunate da maneggiare il supporto da quando il film è stato girato oltre 35 anni fa. Usando questo nuovo riferimento disponibile, il nostro team ha iniziato a replicare l’elica creando una scultura digitale, seguita da un prototipo stampato in 3D. Il prototipo è stato quindi utilizzato per creare un casting master, assicurando che tutto ciò che era presente sull’elica originale sarebbe rimasto intatto sulla replica. Per la prima volta in assoluto, è ora possibile ordinare QUI un’accurata replica della Copper Bones Skeleton Key. Questa replica da collezione in edizione limitata dipinta a mano e resistente alle intemperie da 15 centimetri è realizzata in metallo, presenta un cinturino in pelle e viene fornita in una confezione regalo da collezione. “Questo potrebbe non essere l’oggetto preferito di tua madre, ma potrebbe essere il tuo!”.