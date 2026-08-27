M – Il mostro di Düsseldorf, il film di Fritz Lang realizzato nel 1931, torna nelle sale italiane dal 14 settembre con la versione restaurata promossa dalla Cineteca di Bologna, nell’ambito del progetto Il Cinema Ritrovato. Al cinema, per riportare al pubblico uno dei titoli centrali della storia del cinema europeo.

M – Il mostro di Düsseldorf torna al cinema dal 14 settembre

A più di novant’anni dalla sua uscita, M – Il mostro di Düsseldorf rientra in sala con una nuova circolazione italiana, pensata per il grande schermo e non solo per il pubblico dei cinefili. La distribuzione è curata dalla Cineteca di Bologna, che inserisce il film nel percorso di recupero e valorizzazione dei classici avviato con Il Cinema Ritrovato. Al cinema.

La copia proposta è quella restaurata da Deutsche Kinemathek, con lavorazioni svolte nei laboratori L’Immagine Ritrovata, Haghefilm e Henderson. Un intervento che consente di rivedere il primo film sonoro di Fritz Lang in una forma vicina, per quanto possibile, alla sua potenza originaria: ombre nette, volti scavati, silenzi improvvisi. E quel fischio, ancora oggi, basta a far cambiare aria alla scena.

Il ritorno in sala arriva in un momento in cui molti classici del Novecento vengono riletti attraverso restauri e nuove distribuzioni, spesso davanti a spettatori che li conoscono solo per frammenti, immagini citate, fotogrammi da manuale. Nel caso di M, però, la visione integrale conta più che mai: il film lavora per accumulo, per attese, per dettagli quasi domestici che poco alla volta diventano minaccia.

Il caso Hans Beckert e la città travolta dalla paura

Ispirato a episodi di cronaca nera avvenuti nella Germania degli anni Venti, M – Il mostro di Düsseldorf racconta la caccia a Hans Beckert, assassino compulsivo di bambine interpretato da Peter Lorre. Una città senza nome preciso, ma riconoscibile nel clima della Repubblica di Weimar, scivola nel panico mentre la polizia intensifica controlli, interrogatori, retate nei locali e nelle pensioni.

Lang osserva la paura come un contagio. Le madri chiamano i figli dalle finestre, gli uomini si sospettano per strada, ogni gesto fuori posto diventa prova possibile. Intanto, quasi in parallelo, anche la malavita decide di muoversi: gli affari sono disturbati dalla pressione degli agenti, i covi vengono perquisiti, le reti criminali rischiano di saltare. Solo allora i capi del sottobosco urbano organizzano una propria caccia all’uomo, con mendicanti trasformati in sentinelle e informatori piazzati agli angoli delle strade.

Il risultato è un racconto in cui giustizia, vendetta e ordine pubblico si confondono. La polizia cerca il colpevole con i mezzi dello Stato, i criminali con quelli della strada. In mezzo resta Beckert, figura insieme ripugnante e spezzata, inseguita non solo per ciò che ha fatto ma per ciò che la città, in quel momento, ha bisogno di espellere da sé.

Fritz Lang tra cinema muto, sonoro e Nuova oggettività

Realizzato due anni prima dell’ascesa al potere dei nazisti, M porta dentro di sé il clima teso della Germania di inizio anni Trenta. Fritz Lang, che avrebbe poi lasciato il Paese, costruisce un ritratto secco di una società attraversata da isteria collettiva, miseria, controllo e sospetto. Anche Peter Lorre, ebreo e già esposto al clima politico del tempo, abbandonò la Germania dopo l’arrivo del nazismo.

Nel film si avverte la lezione della Neue Sachlichkeit, la Nuova oggettività: uno sguardo asciutto, quasi clinico, su corpi, ambienti, procedure. Lang non consola lo spettatore e non nobilita la folla. Guarda i mendicanti, i malati, i funzionari, i piccoli delinquenti e le persone schiacciate dalla fatica quotidiana con una compassione trattenuta, mai dichiarata. Eppure c’è, passa nei volti e nei tempi morti.

Pur essendo il suo primo film sonoro, M – Il mostro di Düsseldorf conserva molti tratti del cinema muto. I dialoghi sono dosati, le immagini continuano a portare il peso del racconto, mentre il suono diventa uno strumento narrativo nuovo: raccordi acustici, rumori fuori campo, pause improvvise. Non serve mostrare tutto. A volte basta una voce che chiama, una scala vuota, un oggetto rimasto lì.

Peter Lorre e il monologo davanti al tribunale della malavita

Al centro del film resta Peter Lorre, che con Hans Beckert consegna una delle interpretazioni più riconoscibili del cinema del Novecento. Il volto infantile, gli occhi spalancati, la voce che si incrina: Lang gli affida un personaggio respingente, ma non riducibile a una sola definizione. Beckert è colpevole, e insieme prigioniero di un impulso che dice di non riuscire a fermare.

La sequenza iniziale è ancora una lezione di costruzione della tensione. Una bambina che non torna, una madre che prepara la tavola, un posto vuoto, un palloncino impigliato nei fili del telefono: dettagli ordinari, quasi poveri, diventano il segno di un’assenza. In pochi minuti, senza insistere, Fritz Lang trasforma la normalità in allarme.

Il culmine arriva nel finale, quando Beckert viene trascinato davanti al tribunale improvvisato della malavita. Il suo monologo, disperato e scomposto, porta in superficie il nodo più duro del film: dove finisce la responsabilità e dove comincia la follia, chi ha il diritto di giudicare, che cosa resta della giustizia quando la paura pretende una condanna immediata. Domande poste nel 1931, ma ancora vive. Forse è anche per questo che M – Il mostro di Düsseldorf, tornando in sala, non appare come un reperto: sembra parlare da vicino, con voce bassa e tagliente.