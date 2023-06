Stasera in tv: “Il faro dei ricordi” su Rai 1

Il Faro dei ricordi, su Rai 1 per la serie di film sentimentali “Destinazione amore” in onda il dramma romantico con un tocco sovrannaturale del regista Rich Newey con protagonisti Sam Page, Sarah Drew e Amanda Schull.

Sam Page: Jack Armstrong

Sarah Drew: Jenna Fontaine

Madeline Grace: Mikki Armstrong

Gavin Borders: Tyler Armstrong

Amanda Schull: Lizzie Armstrong

Bryant Prince: Liam Fontaine

Elizabeth Becka: Bonnie O’Toole

Bill Winkler: Fred O’Toole

Alexa Blair Robertson: Tiffany Murdoch

Dopo la morte della moglie Lizzie (Amanda Schull), Sam (Jack Armstrong) decide di portare i figli, Mikki e Tyler (Madeline Grace Popovich & Gavin Borders), a Channing, un paesino sull’oceano dove Lizzie è cresciuta. Ospitati nella vecchia casa dei nonni in riva al mare, una semplice abitazione su palafitta che Lizzie chiamava “il Castello”, Jack decide di dare un significato speciale alla vacanza riattivando e risistemando il vecchio faro abbandonato e appartenente alla loro famiglia da sempre. Una delle difficoltà maggiori però, sarà riuscire a gestire la figlia quindicenne, Mikki, provata dalla morte della madre e terrorizzata all’idea di perdere anche il padre, che appena un anno prima aveva avuto gravi problemi di salute. L’inaspettata apparizione del fantasma di Lizzie aiuterà Jack a comprendere meglio la figlia e ad innamorarsi di nuovo.

La sinossi ufficiale del romanzo: Quando al trentaquattrenne ex veterano di guerra Jack Armstrong viene detto che ha solo poche settimane di vita, la sua prima preoccupazione è per la sua amata moglie Lizzie e per i loro figli: la piccola Jackie, l’aspirante attore di dodici anni Cory e la ribelle figlia adolescente Mikki. Sembra così crudele che una malattia apparentemente mortale debba reclamare lui, sopravvissuto all’Afghanistan e all’Iraq, quando ha ancora tanto per cui vivere. Alla vigilia di Natale, mentre Jack si prepara a salutare la sua famiglia, una tragedia impensabile colpisce ancora e Lizzie rimane uccisa in un incidente d’auto. Proprio quando Jack pensava che vivere fosse molto più difficile che morire, e il futuro dei bambini sembrava così cupo, accade qualcosa di straordinario che dà a Jack la preziosa seconda possibilità che aveva solo sognato. Inaspettatamente, la famiglia eredita la bellissima casa d’infanzia di Lizzie sul lungomare della Carolina del Sud. Durante un’estate indimenticabile Jack e i bambini lottano per ricostruire le loro vite. Imparano a vivere di nuovo e ad amare di nuovo. E imparano la lezione più grande di tutte: l’importanza della famiglia.