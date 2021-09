Stasera in tv: “Il gioco delle coppie” su Rai 3

Cast e personaggi

Guillaume Canet: Alain Danielson

Juliette Binoche: Selena

Vincent Macaigne: Léonard Spiegel

Christa Théret: Laure D’Angerville

Nora Hamzawi: Valérie

Pascal Greggory: Marc-Antoine Rouvel

Laurent Poitrenaux: scrittore

Sigrid Bouaziz: editrice

Lionel Dray: editore

Nicolas Bouchaud: David

Violaine Gillibert: Paloma

Laetitia Spigarelli: Amelia

Aurelia Petit: Jacqueline

Jean-Luc Vincent: Carsten

Antonin Brehier: Martin Danielson

Antoine Reinartz: Blaise

Doppiatori italiani

Tony Sansone: Alain Danielson

Alessandra Korompay: Selena

Vittorio Guerrieri: Léonard Spiegel

Chiara Oliviero: Laure D’Angerville

Anna Cugini: Valérie

Enrico Di Troia: Marc-Antoine Rouvel

Valeria Zazzaretta: Amelia

Lilli Manzini: Jacqueline

Antonio Palumbo: Carsten

Gabriele Meoni: Martin Danielson

Carlo Petruccetti: Blaise

La trama

Alain, editore di successo, e Leonard, suo autore storico, faticano a comprendere il mondo dell’editoria contemporanea, fatta di e-book e social media. Quando si incontrano per discutere del nuovo manoscritto di Leonard – l’ennesimo romanzo autobiografico incentrato sulla sua storia d’amore con una celebrità minore – Alain rifiuta di pubblicarlo. La moglie di Alain, Selena, non è d’accordo: è convinta che il libro sia un capolavoro. Ma il suo giudizio potrebbe essere di parte, dato che è l’amante di Leonard che intanto sta con Valerie, che sul libro dà ragione ad Alain, il quale nel frattempo cerca di riformare la sua casa editrice confrontandosi con una consulente esperta di e-book. Che è anche la sua amante.

Curiosità

Nato a Parigi il 25 gennaio del 1955, Olivier Assayas ha iniziato la sua carriera come pittore e graphic

designer. Ha cominciato a girare i suoi cortometraggi mentre approfondiva i temi della globalizzazione della cultura e delle tecnologie in qualità di editor dei Cahiers du Cinema (1980-1985). Dal suo film di debutto, Il disordine, premiato alla Settimana della Critica di Venezia (1986), ha prodotto una serie di opere molto ricca e variegata che gli ha portato il riconoscimento internazionale. Ore d’estate (2008) è stato descritto dal New York Times come “il miglior film del 21esimo secolo (finora)”. Olivier Assayas ha anche pubblicato alcuni libri, tra cui una raccolta dei suoi saggi sul cinema, una biografia di Kenneth Anger e una serie di conversazioni con Ingmar Bergman.

Juliette Binoche (Selena) è tra le attrici francesi più popolari e premiate della sua epoca. Dall’inizio della sua carriera a metà degli anni Ottanta, ha recitato in più di cinquanta film. Musa di molti autori francesi e internazionali, ha spesso lavorato con Leos Carax, André Téchiné, Abbas Kiarostami, Michael, Claire Denis e Bruno Dumont. È stata anche la prima attrice a vincere un premio nei tre grandi festival di cinema europei: Berlino, Cannes e Venezia. Il gioco delle coppie è la sua terza collaborazione con Olivier Assayas, con cui aveva già lavorato in Ore d’Estate (2008) e Sils Maria (2014).

La colonna sonora include i brani: “Beach Club” di Per Bluitgen Andreasen & Yannick Kalfayan, “Late For My Funeral” di Mike Stinson, “El Jarabe Tapatio” di Mexico Mariachi, “Gopuru” di Gurrumul; “The Sailor In Love With The Sea” di The 6ths, “Just Like Eddie” di Heinz Burt, “Abrasive” di Ratatat, “Here Come the Martian Martians” di Jonathan Richman & The Modern Lovers.

Note di regia

Il nostro mondo è in continuo cambiamento e lo è sempre stato. La sfida è riuscire a tenere d’occhio

questo flusso e capire qual è davvero la posta in gioco, in modo da adattarci o meno alle novità. Alla

fine dei conti, è di questo che si occupano la politica e l’opinione pubblica. La digitalizzazione del

nostro mondo e la sua riduzione ad algoritmi è il vettore moderno di un cambiamento che ci confonde e ci travolge inesorabilmente. L’economia digitale viola le regole e spesso le leggi. Mette in discussione ciò che sembrava stabile e consolidato, eppure si dissolve al semplice tocco. Il gioco delle coppie non cerca di analizzare il funzionamento di questa nuova economia. Il suo intento è quello di osservare, a volte in modo divertente, le domande che assillano ciascuno di noi sul piano personale ed emotivo. [Oliver Assayas]

