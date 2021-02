Il mago di Oz: in sviluppo un remake dalla regista della serie tv Watchmen

Il saccheggiatissimo classico Il mago di Oz fruirà di un nuovo rifacimento. Il sito Variety riporta che New Line Cinema ha dato luce verde ad un remake de “Il mago di Oz” con al timone Nicole Kassell, regista nota per aver diretto episodi della serie televisiva Watchmen. Il film è descritto come una rivisitazione aggiornata del classico romanzo per bambini “Il meraviglioso mago di Oz” di L. Frank Baum pubblicato la prima volta il 17 maggio del 1900.

Kassell ha commentato con entusiasmo la possibilità di aggiornare un classico senza tempo per una nuova generazione.

Sebbene il musical del 1939 faccia parte del mio DNA, sono euforica e onorata dalla responsabilità di reimmaginare un racconto così leggendario. L’opportunità di esaminare i temi originali – la ricerca di coraggio, amore, saggezza e casa – sembra più tempestiva e urgente che mai.

Kassell oltre ad aver diretto e prodotto alcuni episodi dell’acclamata serie tv “Watchmen” che gli sono valsi un Emmy e un Directors Guild of America ha diretto ulteriori episodi di Castle Rock, Westworld, The Americans e The Leftovers oltre a dirigere Kevin Bacon nel dramma The woodsman – Il segreto (2004) e Kate Hudson nella commedia Il mio angolo di Paradiso (2011).

Oltre al classico cinematografico del 1939 diretto dal regista di Via col vento e con Judy Garland nei panni di Dorothy, il romanzo di Baum ha fruito di diversi adattamenti, due sequel, il film animato Ritorno a Oz del 1972 basato sul secondo romanzo (Il meraviglioso paese di Oz) di Baum e un sequel live-action, Nel fantastico mondo di Oz del 1985, prodotto dalla Walt Disney Pictures e basato sul secondo e sul terzo romanzo (Ozma, regina di Oz) della serie. Inoltre ricordimao un adattamento in chiave blaxploitation dal titolo The Wiz (1978) con Diana Ross e Michael Jackson; il prequel Il grande e potente Oz ((2013) diretto da Sam Raimi e il film d’animazione Il magico mondo di Oz, un flop uscito lo stesso anno del film di Raimi stroncato dalla critica.