Il silenzio degli innocenti: di nuovo in vendita la casa di Buffalo Bill (video e tour 3D)

La casa utilizzata per l’abitazione del serial-killer Buffalo Bill nel thriller premio Oscar Il silenzio degli innocenti è nuovamente in vendita dopo un primo tentativo risalente al 2016 dei due proprietari, una coppia in pensione della Pennsylvania.

La casa in stile vittoriano situata all’8 di Circle Street a Perryopolis, Pennsylvania, dispone di quattro camere da letto, un grande gazebo, ma solo di un unico bagno. Costruita nel 1910, la casa conserva ancora molti dei suoi arredi originali, tra cui carta da parati d’epoca. I coniugi Scott and Barbara Lloyd acquistarono la proprietà nel 1977 e si sposarono poco dopo nell’atrio dove fu girato il primo incontro tra il personaggio di Jodie Foster e l’assassino. I recenti miglioramenti apportati alla costruzione includono il rifacimento del rivestimento del portico e del gazebo, un roseto e una fontana sul davanti e pavimenti in legno rifiniti in soffitta. La casa è attualmente valutata sul mercato immobiliare 298.500$.

Barbara Lloyd in un’intervista del 2015 ha spiegato il perché la loro casa è stata scelta come location per il classico di Jonathan Demme:

Stavano cercando una casa in cui la porta d’ingresso attraversasse una linea retta. Volevano farla sembrare come una ragnatela, con Buffalo Bill che attira Jodie Foster nel foyer, in cucina e poi in cantina.

[Per guardare il video clicca sull’immagine in alto]

“Il silenzio degli innocenti” nel 1992 ha infranto una consuetudine dei Premi Oscar, quella di snobbare thriller e horror nella categoria Miglior film, ma stavolta l’Academy non ha potuto ignorare il magistrale thriller di Jonathan Demme che fa incetta di statuette vincendo in 5 categorie: Miglior film, regia, sceneggiatura non originale, attrice protagonista (Jodie Foster) e attore protagonista (Anthony Hopkins).

Il film basato sull’omonimo romanzo di Thomas Harris segue l’agente Clarice Starling, promettente studentessa presso l’Accademia di formazione dell’FBI, incaricata di interagire con il dottor Hannibal Lecter (Anthony Hopkins), uno psichiatra brillante che è anche uno psicopatico violento condannato a trascorrere la vita dietro le sbarre per diversi omicidi e atti di cannibalismo. La Starling, che è una giovane donna attraente, viene usata dall’FBI come “incentivo” per Lecter affinché l’ex psichiatra aiuti il bureau a rintracciare e catturare un serial-killer soprannominato “Buffalo Bill”.

Per visitare la casa in un tour interattivo 3D clicca QUI.

Fonte: Screenrant