Stasera in tv: Il sole a mezzanotte – Midnight Sun su Rai 2

Cast e personaggi

Bella Thorne: Katie Price

Patrick Schwarzenegger: Charlie Reed

Rob Riggle: Jack Price

Quinn Shephard: Morgan

Ken Tremblett: Mark

Nicholas Coombe: Garver

Tiera Skovbye: Zoe Carmichael

Paul McGillion: Blake Jones

Suleka Mathew: Dr. Paula Fleming

Jenn Griffin: Barb

Austin Obiajunwa: Owen

Alex Pangburn: Wes

Doppiatori italiani

Emanuela Ionica: Katie Price

Manuel Meli: Charlie

Sergio Lucchetti: Jack Price

Giulia Franceschetti: Morgan

Alex Polidori: Garver

Laura Romano: Dr. Paula Fleming

La trama

Il sole a mezzanotte – Midnight Sun racconta la storia della diciassettenne Katie Price (Bella Thorne), colpita fin dall’infanzia da una rara malattia che rende per lei letale anche la più piccola quantità di luce solare. Durante il giorno è costretta a rimanere in casa, ma è dopo il tramonto che il mondo di Katie prende vita, nel buio, quando si reca alla stazione ferroviaria locale per suonare la sua chitarra davanti ai passanti. Una notte il destino le fa incontrare Charlie (Patrick Schwarzenegger), un ex atleta del liceo, di cui lei è segretamente innamorata da anni. Lei gli nasconde la sua malattia però, proprio quando i due iniziano una travolgente storia d’amore in un’estate quasi perfetta. Dopo Colpa delle Stelle, Io prima di te e Noi Siamo Tutto, un’altra meravigliosa storia d’amore teen che dimostra che l’unico modo di affrontare le avversità della vita è quello di farlo in due.

Curiosità

Il film è basato sul romanzo per adolescenti “Il sole a mezzanotte. Midnight sun” della scrittrice Trish Cook e sul film giapponese Song to the Sun (conosciuto in Giappone come “Taiyo no Uta”) del 2006.

Il regista Scott Speer ha diretto anche Step Up 4 Revolution 3D, Sei ancora qui – I Still See You e Endless.

Il film vede protagonista l’attrice e cantante Bella Thorne nota per ruoli nelle serie tv My Own Worst Enemy, Big Love e A tutto ritmo, mentre al cinema l’attrice è apparsa nelle commedie Una fantastica e incredibile giornata da dimenticare, L’A.S.S.O. nella manica e negli horror Amityville – Il risveglio e La Babysitter.

A Bella Thorne che interpreta Katie è stata diagnosticata la dislessia in prima elementare ed è stata effettivamente istruita a casa.

Patrick Schwarzenegger che interpreta “Charlie” è il figlio di Arnold Schwarzenegger e Maria Shriver. Attraverso sua madre, è imparentato con la famiglia Kennedy, è pronipote del presidente degli Stati Uniti John F.Kennedy, nonché dei senatori statunitensi Robert F.Kennedy e Ted Kennedy.

Il sole a mezzanotte – Midnight Sun e I passi dell’amore – A Walk to Remember condividono gli stessi elementi narrativi. Entrambi hanno protagoniste con una malattia mortale, che nascondono la malattia per stare il più a lungo possibile con il protagonista maschile. Entrambe le protagoniste sono appassionate di astronomia, entrambe diventano più belle man mano che si avvicinano alla morte. Entrambi hanno padri protettivi, entrambi vedovi. Entrambe le madri morirono quando le protagoniste erano giovani e il modo in cui morirono non viene rivelato nella sceneggiatura. Entrambi i protagonisti maschili tornano in pista con le loro vite dopo che le loro donne sono morte. Entrambi sono cantanti incredibili il cui personaggio ha scritto canzoni sul loro amore per i rispettivi protagonisti maschili. Entrambi gli uomini sono stati ispirati dalle rispettive fidanzate morenti. Entrambi i film hanno due scene in cui danno il nome alle stelle mentre guardano il cielo notturno. Entrambi i film hanno scene di baci incredibili ma niente sesso anche se entrambi trascorrono l’intera notte fuori a guardare le stelle. Entrambe le protagoniste cantano canzoni che suonano alla radio in auto.

Il regista Scott Speer racconta come è stato introdotto al progetto:

Amo le favole. La sceneggiatura mi è stata inviata da John Rickard, uno dei nostri produttori. Subito, quando l’ho letta, l’ho percepita come una versione concreta e reale della storia di Cenerentola, c on delle sfumature di Rapunzel. Katie è intrappolata nella sua stanza e non può uscire. Quando sorge il sole deve stare lì, deve usare una protezione UV speciale anche sulle finestre, il sole è come l’acqua e la sua casa è come una nave. Credo che a un certo punto della nostra vita ci siamo sentiti tutti così. Penso che tutti abbiamo guardato fuori dalla finestra in diversi momenti della nostra vita e ci siamo sentiti fuori dal mondo. Non possiamo entrare in contatto con il mondo esterno, fino a quando qualcuno non ci mette in contatto con esso. Questa storia parla dell’essere intrappolati lontano dal resto del mondo e dover guardare gli altri che vivono la loro vita e fanno le loro esperienze”, dice il regista. “E tu sei lì, e non puoi far parte di nessuna di queste esperienze. Ho pensato che fossequalcosa di così unico, in questo caso particolare, per Katie Price – il personaggio di Bella – eppure al contempo così universale. È un film su un’esperienza che tutti, ad un certo punto, attraversano.

La protagonista Bella Thorne parla del suo personaggio Katie.

Katie ha una malattia estremamente rara, che affligge una persona su un milione, lam agg ior parte delle quali vive fino a 21 anni. Il mio personaggio ha passato tutta la sua vita in casa, è cresciuta nella sua stanza, non può uscire alla luce del sole, perché se lo fa, morirà. È innamorata del ragazzo della porta accanto. È stata segretamente innamorata di lui per tutta la vita. La notte in cui finalmente si incontrano, scocca la scintilla e da lì inizia questa storia d’amore folle, unica, meravigliosa. La cosa veramente bella della storia è che il mio personaggio è così innocente e il suo amore per Charlie è così puro, tanto da guardarlo di nascosto per tutta la sua vita … per tutti questi anni. Katie non ha una sessualità particolarmente spiccata, è una ragazza normale che è sempre stata innamorata del vicino di casa, con cui crede di non poter mai instaurare una relazione. Ciò che mi ha attirato verso questo ruolo è il fatto che volevo raccontare una storia che nessuno aveva mai raccontato prima. Volevo letteralmente puntare la luce su di essa. La maggior parte delle persone non sa nemmeno che questa malattia esista. Volevo interpretare questo personaggio così fuori dal mondo, che non aveva nemmeno mai provato a stare sotto il sole.

“Il sole a mezzanotte – Midnight Sun” costato 3 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 27.

La colonna sonora

Le musiche originali “Il sole a mezzanotte – Midnight Sun” sono del compositore Nathaniel Walcott (Io ti troverò, Colpa delle stelle, Song One, Stuck in Love).

(Io ti troverò, Colpa delle stelle, Song One, Stuck in Love). La colonna sonora include anche brani di Bella Thorne, Morgan Kibby, Waters, Adriel e Mia Wray.

TRACK LISTINGS:

1. Burn So Bright – Bella Thorne

2. Reaching – Bella Thorne

3. Warsaw – Morgan Kibby

4. What’s Real – Waters

5. Stockholm – Adriel

6. Sweetest Feeling – Bella Thorne

7. Walk with Me – Bella Thorne

8. Where I Stand – Mia Wray

9. Let the Light In – Bella Thorne

10. Katie’s House – Nathaniel Walcott

11. Mom’s Guitar – Nathaniel Walcott

12. I’m Old School Too – Nathaniel Walcott

13. Facts – Nathaniel Walcott

14. Chili Party – Nathaniel Walcott

15. Boat Dock Talk – Nathaniel Walcott

16. Sailing Sounds Perfect – Nathaniel Walcott

17. Wanna Go out on a Real Date? – Nathaniel Walcott

18. I’m Not Swimming – Nathaniel Walcott

19. Skinny Dip Kiss – Nathaniel Walcott

20. Sunrise – Nathaniel Walcott

21. Triggering Event – Nathaniel Walcott

22. That Would Be Fine – Nathaniel Walcott

