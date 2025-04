Il Turco, ci sarà una seconda stagione? Cosa si sa sulla fiction con Can Yaman

Di sarà una seconda stagione per Il Turco? Non è un mistero che gli ascolti della miniserie con Can Yaman nei panni del leggendario giannizzero ottomano Hasan Balaban siano stati ampiamente inferiori alle attese. Dopo l’esordio tiepido di martedì 8 aprile (10,9% di share), il 15 aprile l’ultima puntata della nuova fiction Mediaset si è fermata a 1 milione e 761 mila spettatori migliorando di poco negli ascolti (share all’11,3%).

A far decollare la miniserie in costume non è bastata l’assenza di un competitor del calibro di Stefano De Martino con Stasera tutto è possibile. A vincere la gara dell’auditel è stata invece Fuochi d’artificio, l’ultima arrivata tra le fiction Rai. C’è chi parla di flop e incolpa Mediaset per una programmazione (infelice, a detta dei critici) che avrebbe fortemente penalizzato una produzione internazionale che poteva far leva su location suggestive (come le Dolomiti della Val di Fassa) e un cast stellare capitanato da Can Yaman.

In molti si chiedono adesso se Il Turco – disponibile fino al 29 aprile su Mediaset Infinity – avrà una seconda stagione. Del resto la domanda conclusiva della miniserie («Dov’è mio figlio?»), rivolta dal padre del giannizzero a Marco, imprigionato e trasferito in Turchia, lascia aperte le porte alla possibilità di un’altra stagione. Ecco cosa si sa sulla fiction con Can Yaman.

Il Turco 2, ci sarà un’altra stagione della serie con Can Yaman?

Stando a quanto dichiarato durante la presentazione in Russia (era presente anche Can Yaman) Il Turco 2 esiste già. La seconda stagione sarebbe anche già stata scritta. I produttori turchi tuttavia sono stati estremamente parchi di dettagli sulla seconda stagione della serie. I fan già si chiedono cosa sarà del futuro sentimentale di Balaban, dato che Gloria quasi sicuramente sarà fuori dai giochi, vista la brutta fine fatta sul rogo.

La produzione turca ha parlato di un “talento russo” presente nella seconda stagione. Resta da capire dove si possa dirigere Hasan Balaban, ripartito a cavallo da Moena ma senza una destinazione precisa al termine della prima stagione: verso le steppe del nord o verso casa? Bisognerà attendere un comunicato ufficiale da parte della casa di produzione prima di avere la certezza di rivedere Yaman e Il Turco.

Potrebbero esserci infatti problemi con la fitta agenda di impegni dell’attore. Non sarà facile trovare spazio per altri mesi di riprese come quelli richiesti dai primi sei episodi de Il Turco. Oltre alla tempistica, un altro potenziale ostacolo potrebbe presentarsi per una riproposizione della serie al pubblico italiano. Il nodo lo abbiamo evidenziato all’inizio: riguarda gli ascolti.

In attesa di valutare le visualizzazioni streaming totali (occorrerà aspettare il 29 aprile) già da ora bisogna fare i conti con una performance decisamente al di sotto delle (alte) aspettative della vigilia. Malgrado gli apprezzamenti per l’interpretazione di Can Yaman, i numeri e le percentuali auditel dicono che Il Turco non ha conquistato il pubblico italiano.

La domanda dunque sorge spontanea. Nel caso in cui la serie bissasse l’appuntamento con una seconda stagione, come si comporterebbero a Cologno Monzese? Mediaset avrebbe ancora interessa a distribuire il Turco? Non si può escludere insomma che la serie, prodotta dalla turca Ay Yapim e distribuita da Madd Entertainment, non sia costretta a rivolgersi altrove in Italia.