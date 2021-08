Stasera in tv: “Imparare ad amarti” su Canale 5

Cast e personaggi

Ary Abittan: Franck

Julie De Bona: Cécile

Youssef Hajdi: Zack

Sébastien Autret: Il Talent Scout

Guillaume Duhesme: Laurent

Annie Grégorio: Marilou

Mélanie Guth: Alice

Yona Kervern: Zoé

Vincent Marie:Mathilde

Julie-Anne Roth: Karine

La trama

I sogni di Franck e Cécile sono sconvolti dalla nascita della loro bambina con la sindrome di Down. Cécile accetta rapidamente la notizia e decide di affrontarla, in qualche modo…per sua figlia. Ma per Franck, allenatore di giovani aspiranti al judo, è uno shock: non aveva mai immaginato suo figlio così. Dovrà imparare ad accettare la sua nuova vita…e diventare padre. Riusciranno Cécile e Franck a superare insieme questo calvario?

Curiosità