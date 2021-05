In Darkness – Nell’oscurità su Sky Cinema Uno e Now dal 20 maggio

In Darkness – Nell’oscurità, su Sky Cinema Uno e Now disponibile dal 20 maggio il thriller di Anthony Byrne (Peaky Blinders) con protagonisti Natalie Dormer (Il trono di spade), Ed Skrein (The Transporter Legacy) e Joely Richardson (Red Sparrow).

Ambientato a Londra, “In Darkness – Nell’oscurità” segue la pianista non vedente Sofia (Natalie Dormer) che dopo aver ascoltato una colluttazione nell’appartamento sopra il suo, scopre che la sua vicina Veronique (Emily Ratajkowski) è morta. È l’inizio di un viaggio che tira fuori Sofia dal suo isolamento e la mette in contatto con il padre di Veronique, Milos Radic (Jan Bijvoet), um uomo d’affari serbo accusato di essere un criminale di guerra. Sofia è trascinata in un pericoloso mondo di corruzione, indagini di polizia, sicari e mafia russa, un mondo con legami con il passato nascosto di Sofia e un percorso di vendetta che fino ad ora ha tenuto nascosto.

Il cast è completato Joely Richardson, James Cosmo, Neil Maskell, Amber Anderson, Sofia Barclay, Srbo Markovic, Daniel Eghan, Lexie Benbow-Hart, Olegar Fedoro, Stefan Kopiecki, Tracy Anne Green, Alejandro De Mesa e Andrius Davidenas.

In Darkness - Nell'oscurità, il thriller con Natalie Dormer, Ed Skrein e Joely Richardson

Il regista irlandese Anthony Byrne dopo una gavetta televisiva con regie di episodi di serie tv come Peaky Blinders, Ripper Street e The last Kingdom torna a dirigere un lungometraggio, “In Darkness – Nell’oscurità”, a dieci anni dal film per la tv Wild Decembers, e sceglie di scriverlo e produrlo con la fidanzata Natalie Dormer, attrice britannica che molti ricorderanno come la Margaery Tyrell nella serie tv Il Trono di Spade o la Cressida nei film di Hunger Games. Dormer è anche protagonista del film e interpreta una pianista non vedente che è testimone di un suicidio o ciò che sembra tale di una sua vicina di casa. Byrne e Dormer mettono in scena quello che appare come un giallo classico in stile Occhi nelle tenebre con Madeleine Stowe, ma poi la trama cambia bruscamente direzione includendo in un intrigante gioco di specchi elementi politici e “revenge” che culmineranno in un finale davvero ben orchestrato. Il film scorre fluido grazie anche ad un oculata scelta del cast di supporto che delinea bene l’ambiguità dell’intera vicenda, con personaggi che fanno da contorno al dipanarsi della storia che pur restando sui binari del thriller cerca di ibridare più generi, provando a spiazzare anche lo spettatore più scafato.

A seguire trovate alcune curiosità su film, regista e cast.