In ostaggio, su Sky Cinema Uno e Now è disponibile il thriller del regista Pieter Jan Brugge con protagonisti Robert Redford, Willem Dafoe e Helen Mirren.

Dopo decenni di matrimonio felice e una vita circondata dal lusso e dalla ricchezza, Wayne Hayes (Robert Redford), un uomo d’affari di successo nel settore dell’autonoleggio e la sua amorevole moglie Eileen (Dame Helen Mirren), non vedono l’ora di godersi una pensione tranquilla e confortevole. Tuttavia, i sogni di una vita pacifica si sgretolano come un castello di carte, quando sotto la minaccia delle armi, Arnold Mack (Willem Dafoe), un ex dipendente scontento, rapisce Wayne in pieno giorno proprio di fronte alla sua villa a Pittsburgh. Improvvisamente, la vita dell’imprenditore affermato e negoziatore esperto è interamente nelle mani del suo rapitore nervoso, ma spietato, che non ha nulla da perdere e tutto da guadagnare. Questa è la più importante trattativa di Wayne poiché sul tavolo c’è la sua stessa vita, avrà la forza per portarla a buon fine?

Il cast è completato da Alessandro Nivola, Matt Craven, Melissa Sagemiller, Wendy Crewson, Larry Pine, Diana Scarwid, Elizabeth Ruscio, Gwen McGee, Sarah Koskoff, Graciela Marin, Mike Pniewski e Geoff McKnight.

In ostaggio, il thriller di Pieter Jan Brugge con Robert Redford, Willem Dafoe e Helen Mirren

Su schermo si consuma un duetto attoriale ad alto tasso drammatico tra due pilastri del cinema americano: da una parte il personaggio di Redford, danaroso rappresentante del sogno americano e dall’altra il personaggio di Dafoe che di quel sogno è stato in parte artefice e la cui frustrazione e rabbia sono sfociate in un gesto estremo. Il regista esordiente Pieter Jan Brugge, che ha concepito la storia e scritto la sceneggiatura con Justin Haythe (La cura del benessere), dirige con mano sicura e non invade ma il il campo, lasciando ampio spazio alle performance dei due veterani del grande schermo, a cui si aggiunge un’intensa Helen Mirren nei panni della moglie di Redford che rappresenta il mondo esterno rispetto a quello creato dalla contrapposizione dei due protagonisti; un ulteriore punto di vista che regalerà qualche sorpresa rispetto alla figura di virtuoso uomo d’affari che il personaggio di Redford vuole veicolare.

A seguire trovate alcune curiosità su film, cast e regista.

“In ostaggio” è liberamente basato una storia vera, il vero rapimento di Gerrit Jan Heijn, CEO della Dutch Ahold Supermarket Holding. Il 9 settembre 1987, Heijn fu rapito e ucciso lo stesso giorno da Ferdi Elsas, un ingegnere disoccupato. Elsas, tuttavia, ha chiesto un riscatto alla famiglia della vittima, alimentando così le loro speranze che Heijn fosse ancora vivo per diverse settimane. La famiglia ha pagato il riscatto, ma Elsas non ha risposto a nessuna delle loro successive richieste di restituire la vittima in sicurezza. Elsas è stato arrestato circa sette mesi dopo, quando è stato sorpreso a spendere parte del denaro del riscatto; ha ammesso il rapimento e l’omicidio e ha detto alla polizia dove era sepolto il corpo. Fu condannato a vent’anni di carcere. Rilasciato nel 2001, si è trasferito in una piccola città con sua moglie. Il 3 agosto 2009, stava andando in bicicletta e non è riuscito a dare la precedenza a un escavatore, che lo ha investito, portandolo alla morte lo stesso giorno.

“In ostaggio” ha segnato nel 2004 l’esordio alla regia del produttore olandese Pieter Jan Brugge (Heat – La sfida, Insider – Dietro la verità) che aveva già collaborato con Robert Redford per il film Bulworth – Il senatore. Da allora Jan Brugge non ha più diretto un film, ma solo un episodio della serie tv Bosch di cui è produttore esecutivo.

Durante la scena del combattimento nei boschi, Willem Dafoe si è rotto una costola quando la controfigura di Robert Redford, Dan Shea, lo ha colpito, gettandolo a terra durante la ripresa di una scena.

Uno dei numeri elencati nella parte superiore della richiesta di riscatto è 814-949-9207, il numero di fax di Lakemont Park ad Altoona, in Pennsylvania.

Matt Craven (Agente Ray Fuller) e Diana Scarwid (Eva Finch) sono apparsi in Dalla Terra alla Luna (1998).

Le musiche originali del film sono del compositore britannico Craig Armstrong (Il collezionista di ossa, World Trade Center, Il Grande Gatsby).



