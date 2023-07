Dopo la tappa in Concorso a Venezia 80, dal 7 settembre 2023 nei cinema d’Italia con 01 Distribution Io Capitano, il nuovo film di Matteo Garrone su un’odissea contemporanea attraverso le insidie del deserto, gli orrori dei centri di detenzione in Libia e i pericoli del mare.

Io Capitano – Trama e cast

La trama ufficiale: IO CAPITANO racconta il viaggio avventuroso di due giovani, Seydou e Moussa, che lasciano Dakar per raggiungere l’Europa. Un’Odissea contemporanea attraverso le insidie del deserto, gli orrori dei centri di detenzione in Libia e i pericoli del mare.

Il cast: Seydou Sarr, Moustapha Fall, Ahmed Hichem Yacoubi, Doodou Sagna, Khady Sy, Venus Gueye, Cheick Oumar Diaw, Joe Lassana, Mamadou Sani, Bamar Kane, Beatrice Gnonko, Flaure B.B. Kabore, Afif Ben Badra, Observateur Ebène, Jacky Zappa, Abdellah Elbkiri, Bidar Abdelahad, Mohamed Amine Kihel, Mouhamed Gaye, Cheickh Ndiaye, Babacar Diop, Emilie Adams, Princess Erika, Mariam Kaba, Aly Niang, Taha Benaim.

Matteo Garrone dirige da una sceneggiatura di Matteo Garrone, Massimo Ceccherini, Massimo Gaudioso e Andrea Tagliaferri scritta in collaborazione con Fofana Amara, Mamadou Kouassi Pli Adama, Arnaud Zohin, Brhane Tareka, Siaka Doumbia, Chiara Leonardi, Nicola di Robilant.

Fotografia di Paolo Carnera / Mmontaggio di Marco Spoletini / Scenografia di Dimitri Capuani / Costumi di Stefano Ciammitti Le musiche originali del film sono del compositore Andrea Farri (Non mi uccidere, Smetto quando voglio, Veloce come il vento, Il primo re, La Befana vien di notte, Sono solo fantasmi, 18 Regali, The Hanging Sun – Sole di mezzanotte).

“Io Capitano” è una coproduzione internazionale Italia-Belgio.

Il film è una produzione Archimede, Tarantula, Pathé Pictures, Logical Content Ventures, Rai Cinema, CANAL+, CINÉ+, RTBF, VOO-BE TV, Proximus, con il sostegno di Wallimage, Taxshelter.be, Centre Cinématographie Marocain con il supporto del Ministero della cultura in coproduzione con RTBF (Belgian Televisione).

Matteo Garrone – Note biografiche

Nato a Roma nel 1968, Matteo Garrone si diploma al Liceo Artistico nel 1986; dopo aver lavorato come aiuto operatore, decide di dedicarsi a tempo pieno alla pittura. Nel 1996 vince il Sacher Festival con il cortometraggio Silhouette.

L’anno seguente realizza con la sua casa di produzione, Archimede, il suo primo lungometraggio, Terra di mezzo, distribuito dalla Tandem e vincitore del Premio Speciale della Giuria e del Premio Cipputi al Festival Cinema Giovani di Torino.

Nel 1998 gira a Napoli il documentario Oreste Pipolo, fotografo di matrimoni, e nello stesso anno il suo secondo lungometraggio, Ospiti, viene presentato alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Il film ottiene inoltre la Menzione Speciale al Festival di Angers, il Premio come Miglior Film al Festival di Valencia e il Premio Kodak al Festival di Messina.

Anche il suo terzo lungometraggio, Estate Romana, realizzato nel 2000, è selezionato alla Mostra del Cinema di Venezia. Nel 2002, con L’imbalsamatore, partecipa alla Quinzaine des Réalisateurs del 55. Festival di Cannes: il film vince il David di Donatello per la Miglior Sceneggiatura e per il Miglior Attore Non Protagonista, il Nastro d’Argento e il Ciak d’oro per il miglior Montaggio, il Premio Fellini per Miglior Produttore, Miglior Scenografia, Miglior Fotografia, Miglior Sceneggiatura e Miglior Distribuzione, e il Premio Speciale della Giuria al Premio Pasolini.

Nel 2004 è in Concorso alla 54. Berlinale con il film Primo amore, Orso d’argento per la migliore colonna sonora: il film ottiene anche il David di Donatello e il Nastro d’argento per la migliore colonna sonora. Nel 2008 è per la prima volta in concorso al Festival di Cannes con Gomorra, che gli vale il Grand Prix. Il film vince inoltre cinque European Film Awards (Miglior Film, Miglior Regia, Miglior Attore, Miglior Sceneggiatura, Miglior Fotografia), sette David di Donatello, due Nastri d’argento, il Silver Hugo per la Migliore Sceneggiatura al Festival di Chicago e riceve la candidatura come Miglior Film Straniero al Golden Globe, al BAFTA e al César.

Sempre nel 2008 produce Pranzo di ferragosto di Gianni Di Gregorio, Premio Venezia Opera Prima – Luigi De Laurentiis alla Mostra di Venezia.

Nel 2012 e nel 2015 è di nuovo in concorso a Cannes, rispettivamente con Reality (con cui vince il suo secondo Grand Prix, oltre a tre David di Donatello e tre Nastri d’argento) e Il Racconto dei Racconti, vincitore di 7 David di Donatello.

Con Dogman nel 2018 Garrone partecipa in concorso al 71. Festival di Cannes .La pellicola si ispira liberamente al delitto del Canaro, l’omicidio del criminale e pugile dilettante Giancarlo Ricci, avvenuto nel 1988 a Roma. Il film vince al Festival di Cannes il Prix d’interprétation masculine a Marcello Fonte, a Venezia il Premio Kinéo Pubblico & Critica e 8 Nastri d’argento tra cui Miglior film, regista a Matteo Garrone e attore protagonista a Marcello Fonte e Edoardo Pesce.

Nel 2019 riporta Pinocchio sul grande schermo in formato live-action. Il film ha ricevuto 15 candidature all’edizione 2020 dei David di Donatello vincendo in cinque categorie: Miglior scenografo, Miglior truccatore, Miglior costumista, Miglior acconciatore e Migliori effetti speciali visivi. Ha inoltre ricevuto 2 candidature agli Oscar dell’anno seguente nelle categorie Migliori costumi e Miglior trucco.

