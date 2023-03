E’ morto Ivano Marescotti: attore in “Johnny Stecchino”, “Hannibal” e “Che Bella Giornata”

E’ morto a 77 anni Ivano Marescotti, Attore di fama nazionale e internazionale, è conosciuto al pubblico nelle molteplici vesti d’interprete teatrale, cinematografico e televisivo. La sua carriera spazia dalle partecipazioni a grandi Blockbuster italiani come “Johnny Stecchino” di Roberto Benigni, “Che Bella Giornata” di Checco Zalone, a Kolossal americani come “Hannibal”, “il talento di Mr. Ripley”, a film d’autore con le importanti collaborazioni con autori come Pupi Avati, Carlo Mazzacurati, Daniele Luchetti, Marco Risi, Marco Tullio Giordana e molti altri. Un anno fa si era ritirato dalle scene per dedicarsi esclusivamente al ‘Teatro Accademia Marescotti’, la sua scuola di teatro con sede a Ravenna.

Nato in Emilia-Romagna, a Villanova comune di Bagnacavallo, dopo il diploma conseguito al liceo artistico Nervi- Severini di Ravenna lavora per dieci anni all’ufficio edilizia della Provincia di Ravenna. Progetta di iscriversi all’università, poi nel 1981 prende la decisione definitiva: si licenzia ed intraprende l’attività teatrale. Lavora fra gli altri con Mario Martone, Carlo Cecchi, Giorgio Albertazzi, Giampiero Solari, Marco Martinelli.

L’esordio al cinema di Ivano Marescotti è datato 1989, con una piccola parte ne La cintura, adattamento di un testo teatrale di Alberto Moravia diretto da Giuliana Gamba e interpretato da Eleonora Brigliadori e James Russo. Nello stesso anno l’incontro con Silvio Soldini e la partecipazione al film L’aria serena dell’ovest lo convince a dedicarsi prevalentemente al cinema. In una carriera che attarversa tre decenni, Marescotti interpreta oltre cinquanta film, lavorando con registi quali Anthony Minghella, Ridley Scott e Roberto Benigni (Johnny Stecchino e Il mostro), nonché Marco Risi, Pupi Avati, Sandro Baldoni, Maurizio Nichetti, Carlo Mazzacurati, Antonello Grimaldi e Klaus Maria Brandauer.

L’ attività cinematografica di Ivano Marescotti gli frutta sei candidature al Nastro d’argento, che vince nel 2004 per l’interpretazione nel cortometraggio Assicurazione sulla vita di Tommaso Cariboni e Augusto Modigliani. Dal 1993 inizia un approfondito lavoro di recupero del suo dialetto romagnolo, tornando in teatro con i testi di Raffaello Baldini, per poi rileggere e riscrivere alla sua maniera grandi come Dante (Dante, un patàca ispirato alla Divina Commedia) e Ariosto (Bagnacavàl, una contaminazione tra il basso dialetto romagnolo e l’Orlando Furioso). Nel 1998 appare nel video di Ti lascio una parola Goodbye, canzone dell’album de I Nomadi Una storia da raccontare. Dal 2002 il Comune di Conselice gli assegna in gestione la programmazione del Teatro comunale dove, oltre a gestire un cartellone teatrale nazionale, progetta e produce i suoi spettacoli.

Nel 2004 Ivano Marescotti costituisce la Patàka S.r.l. con la quale gestisce le proprie proposte culturali. In King Arthur (2004), con Clive Owen, Keira Knightley e Ioan Gruffudd, interpreta il ruolo del vescovo Germano. Nel 2006 è nel cast della fiction Rai Raccontami, nella quale interpreta un costruttore edile, Livio Sartori, che interpreterà anche nel secondo capitolo. Nel 2008 partecipa alla fiction I liceali per Mediaset nella parte del prof. Gualtiero Cavicchioli, e al film AlbaKiara nel ruolo del Commissario Guidotti. Nel 2009 partecipa al film Cado dalle nubi, nel quale ricopre il ruolo di un leghista padre della ragazza che ha una relazione con Checco Zalone, il quale interpreta invece un meridionale trasferitosi al nord. Col comico e cantante pugliese reciterà ancora nel film Che bella giornata, uscito nel 2011, interpretando la parte di un colonnello dei Carabinieri.

Nel 2010 Marescotti ha partecipato al corto Overbooking di Michele Mortara che ha vinto il premio come miglior cortometraggio italiano. Nel 2011 incide, per le edizioni Zanichelli, i 100 canti della Divina Commedia di Dante Alighieri. Dal 2011 al 2018 recita per Neri Parenti (Vacanze di Natale a Cortina, 2011), Antonio Pisu (Nobili bugie, 2016), Gabriele Muccino (A casa tutti bene, 2018) e interpreta il pittore Giorgio Vasari nel documentario biografico Michelangelo – Infinito (2018). Gli ultimi ruoli di Ivano Marescotti lo vedono al fianco di Claudio Bisio nel sequel Bentornato Presidente (2019), è un notaio nella commedia Restiamo amici di Antonello Grimaldi; è protagonista per Giulio Base in Bar Giuseppe (2019) nei panni del gestore vedovo di una stazione di servizio in Puglia che crea scandalo innamorandosi e sposando una ragazza diciottenne africana da poco sbarcata in Italia.

Gli ultimi due ruoli di Marescotti lo hanno visto recitare in Free – Liberi (2021) nei panni di un anziano residente in un casa di riposo che trascorre con alcuni altri residenti monotone giornate annoiati e delusi dai propri familiari che non vedono mai. Il ruolo finale di Ivano Marescotti è da protagonista nella commedia Criminali si diventa (2021), l’attore interpreta Enzo un ex detenuto fresco di rilascio dopo aver scontato 40 anni per il furto di un quadro di Raffaello, che viene contattato tramite la nipote da un avvocato che gli propone di reiterare lo stesso reato. Enzo declinerà l’offerta ma aiuterà la nipote insieme ad un’improvvisata squadra che cercherà di ricreare il colpo originale.

FILMOGRAFIA

Ladies & Gentlemen, regia di Tonino Pulci (1984)

La cintura, regia di Giuliana Gamba (1989)

L’aria serena dell’ovest, regia di Silvio Soldini (1990)

Il portaborse, regia di Daniele Luchetti (1991)

Notte di stelle, regia di Luigi Faccini (1991)

Il caso Martello, regia di Guido Chiesa (1991)

Il muro di gomma, regia di Marco Risi (1991)

La neve sul fuoco, ep. de La domenica specialmente, regia di Marco Tullio Giordana (1991)

Johnny Stecchino, regia di Roberto Benigni (1991)

Il richiamo, regia di Claudio Bondi (1992)

Prova di memoria, regia di Marcello Aliprandi (1992)

Quattro figli unici, regia di Fulvio Wetzl (1992)

Gangsters, regia di Massimo Guglielmi (1992)

Tra due risvegli, regia di Amedeo Fago (1993)

Da qualche parte in città, regia di Michele Sordillo (1993)

I pavoni, regia di Luciano Manuzzi (1994)

Strane storie – Racconti di fine secolo, regia di Sandro Baldoni (1994)

Il mostro, regia di Roberto Benigni (1994)

Mario e il mago (Mario und der zauberer), regia di Klaus Maria Brandauer (1994)

Italia Village, regia di Giancarlo Planta (1994)

Dichiarazioni d’amore, regia di Pupi Avati (1994)

Pasolini, un delitto italiano, regia di Marco Tullio Giordana (1995)

A Dio piacendo, regia di Filippo Altadonna (1995)

Italiani, regia di Maurizio Ponzi (1995)

Il cielo è sempre più blu, regia di Antonello Grimaldi (1995)

Jack Frusciante è uscito dal gruppo, regia di Enza Negroni (1996)

Vesna va veloce, regia di Carlo Mazzacurati (1996)

Luna e l’altra, regia di Maurizio Nichetti (1996)

Acquario, regia di Michele Sordillo (1996)

Messaggi quasi segreti, regia di Valerio Jalongo (1996)

Sorrisi asmatici – Fiori del destino, regia di Tonino De Bernardi (1997)

Consigli per gli acquisti, regia di Sandro Baldoni (1997)

Asini, regia di Antonello Grimaldi (1999)

20 – Venti, regia di Marco Pozzi (1999)

Il talento di Mr. Ripley, regia di Anthony Minghella (1999)

La lingua del santo, regia di Carlo Mazzacurati (2000)

Come si fa un Martini, regia di Kiko Stella (2001)

Un delitto impossibile, regia di Antonello Grimaldi (2001)

Hannibal, regia di Ridley Scott (2001)

Brazilero, regia di Sotiris Goritsas (2001)

La leggenda di Al, John e Jack, regia di Aldo, Giovanni e Giacomo e Massimo Venier (2002)

Sei come sei, regia di Massimo Cappelli (2003)

Bérbablù, regia di Luisa Pretolani e Massimiliano Valli (2004)

Il vento, di sera, regia di Andrea Adriatico (2004)

King Arthur, regia di Antoine Fuqua (2004)

The Moon and the Stars, regia di John Irvin (2007)

Italian Dream, regia di Sandro Baldoni (2007)

La giusta distanza, regia di Carlo Mazzacurati (2007)

Lezioni di cioccolato, regia di Claudio Cupellini (2007)

Albakiara – Il film, regia di Stefano Salvati (2008)

Questo piccolo grande amore, regia di Riccardo Donna (2009)

Cado dalle nubi, regia di Gennaro Nunziante (2009)

Che bella giornata, regia di Gennaro Nunziante (2011)

La vita facile, regia di Lucio Pellegrini (2011)

Vacanze di Natale a Cortina, regia di Neri Parenti (2011)

All’ultima spiaggia, regia di Gianluca Ansanelli (2012)

Loro chi?, regia di Francesco Miccichè e Fabio Bonifacci (2015)

Nobili bugie, regia di Antonio Pisu (2016)

Il crimine non va in pensione, regia di Fabio Fulco (2017)

Lovers – Piccolo film sull’amore, regia di Matteo Vicino (2017)

A casa tutti bene, regia di Gabriele Muccino (2018)

Un figlio a tutti i costi, regia di Fabio Gravina (2018)

Oscar alla lezione, regia di Marco Serra Degani (2018)

Michelangelo – Infinito, regia di Emanuele Imbucci (2018)

Bentornato Presidente, regia di Giancarlo Fontana e Giuseppe Stasi (2019)

Restiamo amici, regia di Antonello Grimaldi (2019)

Bar Giuseppe, regia di Giulio Base (2019)

Free – Liberi, regia di Fabrizio Maria Cortese (2021)

Criminali si diventa, regia di Luca Trovellesi Cesana e Alessandro Tarabelli (2021)