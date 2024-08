Jackpot!, recensione: una divertente e bizzarra action-comedy con una coppia comica ben assortita (Disponibile su Prime Video)

E’ disponibile su Amazon Prime Video Jackpot!, una stravagante commedia d’azione distopica dalla bizzarra premessa, che potremo descrivere come “L’implacabile incontra La notte del giudizio” ma in salsa comica. Protagonista del film un’accoppiata inedita che è bizzarra quanto la premessa stessa: il lanciatissimo ex wrestler John Cena, che sembra aver trovato nella commedia il suo genere di riferiemento, e la star-comedy Awkwafina che qui ritrova l’attore Simu Liu, l’antagonista del film, con cui aveva lavorato in Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli.

Jackpot! – La recensione del film

In un futuro prossimo, in una California al collasso economico è stata istituita una “Grande Lotteria” – la posta in gioco: uccidere il vincitore prima del tramonto per reclamare legalmente il suo jackpot. Quando l’aspirante attrice Katie Kim (Awkwafina) si trasferisce a Los Angeles, si ritrova per errore in possesso del biglietto vincente. Nel disperato tentativo di sopravvivere alle orde di cacciatori del jackpot, si allea a malincuore con Noel Cassidy (John Cena), una nerboruta quanto bonaria guardia del corpo la cui specialità è la protezione del vincitore della lotteria in cambio di una percentuale sulla vincita. Noel quindi farà di tutto per far rimanere Katie in vita fino al tramonto, ma dovrà vedersela con il suo astuto rivale Louis Lewis (Simu Liu), anche lui determinato a riscuotere a tutti i costi la ricompensa di Katie.

Paul Feig regista specializzato in comedy al femminile (Le amiche della sposa, Corpi da reato e il reboot di Ghostbusters), mette in scena con il supporto di Rob Yescombe, sceneggiatore di videogiochi (Haze, The Division, Farpoint, Arizona Sunshine 2) al suo secondo lungometraggio dopo il thriller fantascientifico Outside the Wire, una satira distopica sui mali del capitalismo ambientato in una Los Angeles che ci ha ricordato per suggestioni quella del cult Essi Vivono di John Carpenter.

Feig maneggia con dovizia questa folle distopia che miscela coinvolgenti scene d’azione con gag ben gestite dal duo protagonista. Cena dopo la serie tv Peacemaker e la recente commedia demenziale Ricky Stanicky – L’amico immaginario (disponibile su Prime Video) sembra ormai in grado di sfruttare appieno la sua vis comedy e il suo “cozzare” con una fisicità da protagonista di film d’azione. Per quanto riguarda Awkwafina, l’attrice è ormai una delle migliori comiche su piazza, che ha dimostrato la sua completezza anche come interprete “dramedy” vincendo un Golden Globe per la sua interpretazione in The Farewell – Una bugia buona.

“Jackpot!” mette in scena una stramba coppia da classica buddy-comedy che punta sulla fisicità agli antipodi dei due protagonisti: se avete presente Kevin Hart e The Rock in Una spia e mezzo avete un’idea di quello che Feig ha realizzato. Ricordiamo che il regista aveva già esplorato il genere con successo nella commedia d’azione Corpi da reato, contrapponendo in quel caso le poliziotte Sandra Bullock e Melissa McCarthy.

“Jackpot!” con il suo mix di comicità, azione e stravagante premessa distopica funziona e diverte senza perdere colpi sino ai titoli di coda preceduti da un finale al cardiopalma condito con un briciolo di speranza per una odierna società in cui vige la sopraffazione e il guadagno rapido e senza troppo impegno è diventato un “must” per la nuove generazioni.

Curiosità con SPOILER sul film

Alla fine del film, Katie Kim dice “… i wrestler e gli YouTuber sono ormai star del cinema”, ed è così che sono iniziate rispettivamente le carriere di John Cena e Awkwafina.

Il monologo che Katie recita all’inizio dell’audizione è di Samuel L. Jackson dal film Blu profondo (1999).

Nella panic room, Noel (John Cena) dice di essere del Massachusetts, ma non della parte di Ben Affleck, bensì di quella che puzza di pesce morto. Cena in realtà è della North Shore del Massachusetts, West Newbury, una città dalla parte dell’Oceano Atlantico.

All’inizio del film, Katie (Awkwafina) scherza sul fatto che ci sarà un reboot di “Barbie”. John Cena, Simu Liu e Adam Ray sono apparsi tutti in Barbie (2023).

Sull’autobus, Il Papà Cog**one (Adam Ray) risponde a Katie (Awkwafina): “Grazie Dr. Phil”. Ray è famoso per aver interpretato una parodia del Dr. Phil (lo psicologo Phil McGraw) in spettacoli teatrali e podcast.

Awkwafina e John Cena nel film non indossano le cinture di sicurezza perché non le ritenevano abbastanza divertenti.

Paul Feig, Holmes e Seann William Scott hanno lavorato insieme nella serie tv Welcome to Flatch (2022).

Il regista Paul Feig appare in un cameo alla fine del film, è lui a notificare a Noel un avviso di cessazione e sospensione legale per violazione del copyright.

Jackpot! – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore Theodore Shapiro (…e alla fine arriva Polly, Starsky & Hutch, Palle al balzo – Dodgeball, Il diavolo veste Prada, Zoolander 2). Shapiro e il regista Paul Feig sono alla sesta collaborazione dopo Spy, il reboot di Ghostbusters, Un piccolo favore, Last Christmas e L’accademia del bene e del male.

(…e alla fine arriva Polly, Starsky & Hutch, Palle al balzo – Dodgeball, Il diavolo veste Prada, Zoolander 2). Shapiro e il regista Paul Feig sono alla sesta collaborazione dopo Spy, il reboot di Ghostbusters, Un piccolo favore, Last Christmas e L’accademia del bene e del male. La colonna sonora include i brani: California Girls dei Beach Boys / For the Love of Money di The O’Jays / Uh Oh! di Sub Urban feat. Benee / Turtle Power! di Partners in Kryme / Beverly Hills di Weezer / All My Dreams (Electro Fix) di Tim Besamusca / OMW di HIGHTOPS / I’m a Man di Smoove & Turrell / Moneymoney di Jacaranda / I Like to Move It (Radio Mix) di Reel 2 Real feat. The Mad Stuntman / Us v Them di LCD Soundsystem / Blah Blah Blah di Armin van Buuren / When You Want Some Uh Uh di Nio Renee Wilson / Shropshire Faire di Vincent Russo / Sexy and I Know It di LMFAO / Bleed It di Logic, Adam Horovitz, Adam Yauch, Mike D, DJ Khalil, 6ix, Jake Ferguson, Daniel Smith, Raven Bush, Malcolm Catto, Barbora Patkova e Jack Yglesias / Ch-Check It Out di Beastie Boys / It’s a Sunshine Day di No Small Children / Where We Come Alive di Ruelle / Spice Up Your Life delle Spice Girls / Sometimes You Gotta Be a Bitch di Drama Dolls

1. Punch Time (1:39)

2. Grandma (1:54)

3. Golden Girl (1:24)

4. DJ Arrives (0:52)

5. Arrival at the Audition (0:59)

6. Dojo Fight (2:41)

7. Fitness Fight (1:23)

8. Noel to the Rescue (1:03

9. Protect the Head (1:17)

10. Bad Cops (1:18)

11. Waxworks (2:15)

12. Armed and Dangerous (1:30)

13. Stick Em Up, Machine Gun (1:38)

14. Lucky Charm (2:18)

15. Here Comes the Goon Squad (1:53)

16. Phone Strike (2:13)

17. LPA Arrives (1:05)

18. Arrival at LPA (1:03)

19. Wall of Winners (2:28)

20. I Used to Be a Mercenary (2:33)

21. Something’s Not Right (3:10)

22. Katie Escapes (1:19)

23. Crossroads (2:31)

24. Just Business (1:45)

25. Let Him Go (2:21

26. Run! (2:16)

27. 3 Minutes! (4:46)

28. Winner Winner (2:48)

29. Biker Chase (Bonus Track) (2:47)

