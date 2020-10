Jamie Foxx protagonista di una commedia horror con vampiri di Netflix

Netflix ha reclutato il premio Oscar Jamie Foxx (Ray, Django Unchained) come protagonista di Day Shift, una nuova commedia horror con vampiri. Il sito Variety riporta che Foxx sarà anche produttore esecutivo del film, con basato su una acclamata storia originale scritta da Tyler Tice che ha curato anche la sceneggiatura in collaborazione con Shay Hatten (John Wick 3 – Parabellum).

La trama di “Day Shift” seguirà Jamie Foxx come un operaio nella San Fernando Valley che lavora duramente ogni giorno pulendo piscine per provvedere alla sua figlia di otto anni. Tuttavia il suo lavoro è solo una copertura per il suo vero lavoro che è quello di letale cacciatore di vampiri.

Il film segnerà il debutto alla regia di J.J. Perry, un artista marziale e coordinatore di stunt in attivo dagli anni ottanta i cui crediti includono i film di Mortal Kombat, il cinecomic Blade, il remake Planet of the Apes – Il pianeta delle scimmie di Tim Burton, il Knockout – Resa dei conti di Steven Soderbergh e più recentemente la saga di Fast & Furious, due film della trilogia di John Wick e il film con supereroi Samaritan con protagonista Sylvester Stallone e attualmente in lavorazione.

Jamie Foxx e Netflix hanno siglato una partnership iniziata in agosto con il debutto del thriller fantascientifico Project Power e che proseguirà con la commedia fantascientifica They Cloned Tyrone con John Boyega, che segue un improbabile trio che indaga su eventi inquietanti che li portano sulle tracce di una nefasta cospirazione governativa, e la serie tv comedy Dad Stop Embarrassing Me. Vedremo inoltre Foxx in Spider-Man 3 di nuovo nei panni di Electro e resta in ballo il suo nome per il ruolo di Al Simmons nel travagliato reboot di Spawn.

I produttori sono Chad Stahelski (franchise di “John Wick”) e Jason Spitz per 87Eleven Entertainment; Shaun Redick (“Scappa – Get Out”) e Yvette Yates Redick per Impossible Dream Entertainment. Foxx è produttore esecutivo con Datari Turner e Peter Baxter.