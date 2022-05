Jeremy Renner sarà il reporter David Armstrong, Rita Moreno nonna di Vin Diesel in Fast & Furious 10

Film Fast and Furious 10: nuovi video dal set di Fast 10

Jeremy Renner, noto per il ruolo di Occhio di Falco nell’Universo Cinematografico Marvel (UCM) e nell’omonima serie tv di Disney Plus, ha firmato per recitare in un film biografico che racconterà di David Armstrong, giornalista investigativo vincitore del Pulitzer che ha contribuito a smascherare i legami della famiglia Sackler con l’epidemia di oppioidi negli Stati Uniti.

Il sito THR riporta che il film biografico ancora senza titolo è un progetto della produttrice Julie Yorn (Hell or High Water) Julie Yorn e sarà scritto e diretto dal duo di registi Aron Gaudet & Gita Pullapilly, che fanno coppia anche nella vita, il duo di filmmakers sono al terzo lungometraggio dopo il dramma Beneath the Harvest Sky e la commedia Queenpins: Le regine dei coupon.

La storia è basata su una serie di articoli basati a loro volta su e-mail e documenti segreti, con cui Armstrong ha contribuito a rivelare come la famiglia Sackler fosse coinvolta nel marketing aggressivo dell’antidolorifico di Purdue OxyContin, che ha contribuito all’epidemia nazionale di oppioidi che ha ucciso più di 450.000 americani in oltre gli ultimi due decenni. Rivelando come il co-presidente e presidente della Purdue, Richard Sackler, abbia sostenuto attivamente un piano aziendale per fuorviare i medici sulla reale forza del farmaco.

La storia del coinvolgimento del Sackler con gli oppioidi è stata trattata anche nella serie tv Dopesick – Dichiarazione di dipendenza prodotta da Hulu e interpretata da Michael Keaton e Peter Sarsgaard.

Vin Diesel ha annunciato via Instagram che la star di West Side Story Rita Moreno si è ufficialmente unita alla famiglia di Fast and Furious. Moreno si è ufficialmente unita al cast di Fast & Furious 10 e interpreterà il ruolo della nonna di Dominic Toretto.

Diesel ha condiviso la notizia sui social media in un video in cui dichiara: “È il mio sogno da sempre lavorare con Rita Moreno, e il fatto che sia qui a interpretare mia nonna mi fa sorridere l’anima”.

Moreno si unisce a Diesel nel video e dice: “Sai cosa, penso che probabilmente… Penso che alla mia veneranda età stessi aspettando che tu mi invitassi. Non è carino?” Poi aggiunge “La risposta è sì, lo farò. E sì, non solo lo farò, ma ne sono lusingata. Sono felicissima di farlo. Sono così elettrizzata. Sarà così divertente!

Rita Moreno ha vinto un Oscar e un Golden Globe per il ruolo di Anita nel film “West Side Story” del 1961. L’attrice, cantante e ballerina portoricana è una dei 16 artisti ad aver conseguito il titolo “EGOT”, ossia la vittoria di tutti e 4 i premi più prestigiosi dello show-business (il Premio Emmy, il Grammy Award, il Premio Oscar e il Tony Award). Moreno è recentemente apparsa nel West Side Story di Steven Spielberg. L’attrice è anche nota per il ruolo della spumeggiante nonna cubana del reboot ispanico della sitcom Giorno per Giorno che ha chiuso i battenti nel 2020 dopo 4 stagioni. Moreno è attualmente impegnata anche sul set di Eighty for Brady, una commedia sportiva con Jane Fonda, Lily Tomlin e Sally Field che racconta di un gruppo di amiche di lunga data che hanno fatto una missione di vita quella di andare al Super Bowl e incontrare la superstar della NFL Tom Brady.

Louis Leterrier (L’incredible Hulk, Transporter) dirige “Fast & Furious 10”, il regista ha sostituito in corsa il collega Justin Lin che ha abbandonato il progetto a riprese iniziate per divergenze creative con Vin Diesel.

Il cast include anche Brie Larson, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Ludacris, Sung Kang, Charlize Theron e Jason Momoa nei panni di un cattivo definito dall’attore “sgargiante”.

“Fast & Furious 10” e “Fast & Furious 11” saranno i capitoli conclusivi del franchise e sarano girati back-to-back per un’uscita prevista è febbraio 2023 per la prima e febbraio 2024 per la seconda parte

