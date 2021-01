Men: Jessie Buckley in trattative per il nuovo film del regista Alex Garland

Alex Garland regista dell’acclamato Ex Machina, dell’adattamento Annientamento con Natalie Portman sta collaborando con A24 per realizzare il suo nuovo film dallo stringato titolo Men.

A24 finanzierà e distribuirà Men e ora apprendiamo dal sito Collider che l’attrice Jessie Buckley è in trattative per guidare il cast. Secondo quanto se le trattative andranno a buon fine Jessie Buckley sarà la protagonista del film. Buckley, i cui crediti includono il biopic Judy, l’avventura per famiglie Dolittle, la commedia Sto pensando di finirla qui di Charlie Kaufman e serie tv come Fargo e Chernobyl, in “Men” interpreterà una donna che viaggia nella campagna inglese dopo la morte del suo ex marito, che sarà interpretato da Rory Kinnear noto per il ruolo dell’agente governativo Bill Tanner nei film di James Bond con protagonista Daniel Craig.

Alex Garland ha iniziato come sceneggiatore firmando tra gli altri lo zombie-movie 28 giorni dopo e il thriller fantascientifico Sunshine entrambi diretti da Danny Boyle, il dramma sci-fi con cloni Non lasciarmi, il sottovalutato reboot di Dredd, a cui Garland ha collaborato anche, non accreditato, come coregista al fianco di Pete Travis. L’eclettico Garland ha anche scritto la storia del videogioco DmC Devil May Cry, creato la miniserie tv Devs di cui ha scritto e diretto tutti gli episodi, scritto una sceneggiatura per l’atteso film live-action di Halo e tanto per non farsi mancare nulla il regista è anche autore del romanzo The Beach su cui è basato l’omonimo film di Danny Boyle con protagonista Leonardo DiCaprio.

“Men” sarà il primo film di Garland a non avere una premessa fantascientifica, ma non è da escludere che il regista che sta curando anche la sceneggiatura potrebbe implementare elementi sci-fi all’interno della trama creando una storia intrigante e originale come è nel suo stile. Eli Bush, Andrew Macdonald e Allon Reich produrranno il film insieme al noto produttore Scott Rudin (The Social Network) che torna a collaborare con Garland dopo aver prodotto Annientamento e la serie tv “Devs”.