John Wick e Now You See Me: svelate immagini delle nuove montagne russe ispirate ai film

Il sito Variety ha rivelato due artwork che ritraggono due nuove montagne russe ispirate ai film del franchise action John Wick con protagonista Keanu Reeves e alla trilogia di thriller con illusionisti Now You See Me, attrazioni che verranno inaugurate nei primi mesi del 2021 presso il parco a tema Motiongate Dubai.

L’attrazione ispirata ai thriller d’azione con Keanu Reeves che si chiamerà “John Wick: Open Contract” e viene descritta come un’esperienza interattiva in cui i visitatori potranno scegliere se aiutare il killer o dargli la caccia; inoltre in attesa di salire sulle montagne russe, che si snodano su 10 piani, i visitatori affronteranno la fila in un’area un’area modellata sul Continental Hotel, la zona franca che ne film viene utilizzata dai killer e dalla malavita.

(Photo: Lionsgate / Variety)

Penso che ciò che sarà sorprendente per i fan è avere l’opportunità di camminare nella hall del Continental e vivere diversi momenti chiave nelle ambientazioni che hanno avuto luogo nei film. Questa attrazione, in particolare, riguarda davvero l’ambientazione della storia mettendo le persone in questo ambiente molto coinvolgente, e poi ottieni davvero l’azione mentre sali sulle montagne russe. È alto 10 piani, quindi c’è sicuramente un livello di intensità che si addice al “franchise di John Wick che gli ospiti sperimenteranno – Jenefer Brown vicepresidente esecutivo di Lionsgate.

Per quanto riguarda “Now You See Me”, l’attrazione “High Roller” è un ottovolante ambientato in un casinò in cui i visitatori vivranno l’esperienza di camminare per il casinò e prendere parte ad una rapina messa in atto dai Quattro Cavalieri del film e che culminerà con la corsa sull’ottovolante.

(Photo: Lionsgate / Variety)

Lionsgate presso il Motiongate ha già un ottovolante basato su “Hunger Games” e uno spettacolo di musica / danza dal vivo basato su “Step Up”. Negli Stati Uniti, Lionsgate organizza spettacoli itineranti basati su “Now You See Me” e “La La Land” e ha una escape room a tema “Saw” a Las Vegas.

Le montagne russe di “John Wick” e “Now You See Me” debutteranno nel 2021, in modo che i tempi coincidano con un ulteriore allentamento delle restrizioni imposte per il COVID-19. Il parco a tema Motiongate Dubai ha già riaperto a capacità ridotta: “Ci vorrà del tempo prima che gli ospiti si sentano a proprio agio, ma penso che la buona notizia è che molte delle misure che vengono prese nei nostri parchi e in tutto il settore hanno davvero convinto che i requisiti di sicurezza e salute necessari in questo momento ci sono.” ha dichiarato Brown.