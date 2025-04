Johnny Depp irriconoscibile sul set: cosa è successo all’attore

Johnny Depp come non l’avete mai visto: l’attore di Hollywood torna sul set ed è assolutamente irriconoscibile.Ricordate l’affascinante Jack Sparrow de I parati dei Caraibi, capace di ipnotizzare con un solo sguardo e di stregare tutti con un look decisamente originale? Dimenticatelo perché quel Johnny Depp ha lasciato spazio ad un uomo più maturo e

Ricordate l’affascinante Jack Sparrow de I parati dei Caraibi, capace di ipnotizzare con un solo sguardo e di stregare tutti con un look decisamente originale? Dimenticatelo perché quel Johnny Depp ha lasciato spazio ad un uomo più maturo e con un outfit professionale e serio.

Considerato uno dei migliori attori in circolazione, Depp è tornato ufficialmente sul set e le prime immagini, pubblicate sui social dallo stesso attore, non solo sono diventate virali, ma hanno anche lasciato senza parole i suoi milioni di fans. Nella foto condivisa sui social, l’attore appare invecchiato anche se il fascino è assolutamente identico a quello di qualche anno fa.

Johnny Depp: ecco com’è diventato

Dopo essere stato al centro della cronaca mondiale per le battaglie legali con l’ex moglie Amber Heard, Johnny Depp è tornato ufficialmente sul set con alcuni film di autori. La star del cinema sarà protagonista di “Day Drinker” e le prime immagini sono state diffuse da Lionsgate. Nelle prime foto, l’attore è assolutamente irriconoscibile. Capelli lunghi tirati indietro con poche ciocche libere che cadono sul viso, barba lunga e folta e occhi blu che sono ancora più evidenti con il nuovo look.

In pubblico, l’attore si mostra spesso con look casual e decisamente più rock mentre nella foto che vedete qui in basso, indossa un abito elegante, perfettamente conforme al suo nuovo aspetto. La foto, sui social, ha fatto letteralmente impazzire i fan con quasi 500mila like e migliaia di commenti da parte degli utenti.

“Non mi ero accorto che fosse Johnny Depp finché non ho letto la didascalia!”, ha scritto un fan. “Adoro i capelli argentati. Non vedo l’ora di vedere questo film”, aggiunge un altro. E ancora: “Wow Johnny, sei stupendo”, “Non importa cosa indossi, sei l’uomo più bello che abbia mai visto”, “Sei spettacolare”.

Nonostante il nuovo look e l’immagine totalmente diversa e distante da quella che hanno sempre conosciuto i fan, il nuovo look di Johnny Depp piace davvero tanto.

Il countdown per l’uscita del film del regista de live-action di Biancaneve Marc Webb, dunque, è ufficialmente cominciato. Le riprese del film sono attualmente in corso in Spagna. Sul set, con il divo di Hollywood, c’è anche Penelope Cruz con cui Depp sta lavorando per la quarta volta nella sua carriera. «Sono elettrizzato di iniziare le riprese con Johnny, Madelyn, Penelope e questo incredibile cast. Ci troviamo in una location bellissima con una troupe fantastica e una storia feroce ed emozionante da raccontare. Sarà divertente», ha detto il regista come riporta Vanity Fair.