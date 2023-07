Stasera in tv: “Judas and the Black Messiah” su Rai 3

Judas and the Black Messiah, su Rai 3 il dramma basato su eventi reali di Shaka King che narra le vicende di Fred Hampton, leader delle Pantere Nere, interpretato da Daniel Kaluuya, che per il ruolo ha vinto un Oscar e un Golden Globe come Miglior attore non protagonista.

Judas and the Black Messiah – Cast e doppiatori

Daniel Kaluuya: Fred Hampton

Lakeith Stanfield: William O’Neal

Jesse Plemons: Roy Mitchell

Dominique Fishback: Deborah Johnson

Ashton Sanders: Jimmy Palmer

Martin Sheen: J. Edgar Hoover

Algee Smith: Jake Winters

Darrell Britt-Gibson: Bobby Rush

Dominique Thorne: Judy Harmon

Amari Cheatom: Collins

Caleb Eberhardt: Bob Lee

Lil Rel Howery: Brian

Khris Davis: Steel

Doppiatori italiani

Paolo Vivio: Fred Hampton

Andrea Mete: William O’Neal

Francesco De Francesco: Roy Mitchell

Erica Necci: Deborah Johnson

Alex Polidori: Larry Robertson

Carlo Valli: J. Edgar Hoover

Manuel Meli: Jake Winters

Luca Mannocci: Bobby Rush

Joy Saltarelli: Judy Harmon

Marco Baroni: Collins

Fabrizio Vidale: Brian

Simone Crisari: Steel

Judas and the Black Messiah – Trama e trailer

La trama ufficiale: L’informatore dell’FBI William O’Neal (LaKeith Stanfield), è infiltrato nel partito delle Black Panther dell’Illinois con l’incarico di tenere d’occhio il loro carismatico leader, il Presidente Fred Hampton (Daniel Kaluuya). Ladro di professione, O’Neal sembra divertirsi a correre il pericolo di manipolare sia i suoi compagni che il suo “supervisore”, l’Agente Speciale Roy Mitchell (Jesse Plemons). L’influenza politica di Hampton cresce proprio quando incontra e si innamora della sua compagna di rivoluzione Deborah Johnson (Dominique Fishback). Nel frattempo, nella mente di O’Neal prende vita un dilemma. Si allineerà alle forze benevole? O contribuirà ad affossare Hampton e Le Pantere con ogni mezzo, come comanda il Direttore dell’FBI J. Edgar Hoover (Martin Sheen)?

Curiosità sul film

Ispirato a eventi realmente accaduti, “Judas and the Black Messiah” ha avuto origine da Sasha King e il suo partner di sceneggiatura, Will Berson, e da Kenny Lucas & Keith Lucas, autori del soggetto assieme a Berson & King. King, collaboratore da molto tempo del regista Ryan Coogler (“Black Panther”, “Creed”, “Prossima fermata Fruitvale Station”), ha sottoposto l’idea del film a Coogler e a Charles D. King (“Il diritto di opporsi”, “Barriere”), che sono poi diventati produttori del film con Shaka King. I produttori esecutivi sono Sev Ohanian, Zinzi Coogler, Kim Roth, Poppy Hanks, Ravi Mehta, Jeff Skoll, Anikah McLaren, Aaron L. Gilbert, Jason Cloth, Ted Gidlow e Niija Kuykendall.

Il film è stato candidato a 6 premi Oscar: Miglior film, Miglior attore non protagonista a Daniel Kaluuya & Lakeith Stanfield, Miglior canzone per Fight for You (musiche di H.E.R. e Dernst Emile II, testo di H.E.R. e Tiara Thomas), migliore sceneggiatura originale a Will Berson e Shaka King, e migliore fotografia a Sean Bobbitt. Due le statuette vinte, miglior non protagonista a Daniel Kaluuya e miglior canzone originale.

Daniel Kaluuya per il ruolo in questo film ha vinto anche un Golden Globe, un BAFTA, un Critics’ Choice Awards e uno Screen Actors Guild Award.

Il team creativo dietro la macchina da presa include il direttore della fotografia, Sean Bobbitt (“12 anni schiavo”, “Widows”), lo scenografo Sam Lisenco (“Shades of Blue”), il montatore Kristan Sprague (“Random Acts of Flyness”) e la costumista Charlese Antoinette Jones (“Raising Dion”).

Il regista Shaka King ha descritto l’idea iniziale del film come “The Departed – Il bene e il male (2006) all’interno del mondo di COINTELPRO (Counter Intelligence Program)”. Ha pensato che fosse un modo intelligente per “una specie di cavallo di Troia un film biografico su Fred Hampton e presentare al mondo, sai, un grande segmento del mondo che non è a conoscenza di chi fosse, ed è altamente all’oscuro della politica dei Panthers e ideologia.”

LaKeith Stanfield ha dichiarato in un’intervista che ha avuto bisogno di terapia dopo la sua interpretazione di William O’Neal.

Dominique Fishback è anche poeta e drammaturgo. Ha scritto la poesia che il suo personaggio ha condiviso con Hampton.

Con questo film, Daniel Kaluuya diventa il primo attore britannico nero a ricevere più nomination all’Oscar e, a partire dal 2021, l’unico a vincere l’Oscar in una categoria di recitazione.

Nonostante la campagna nella categoria attore protagonista, LaKeith Stanfield ha ricevuto una nomination all’Oscar come miglior attore non protagonista, insieme al suo co-protagonista Daniel Kaluuya. Ciò è dovuto al fatto che l’Academy of Motion Arts and Sciences consente a ciascun membro votante di autodeterminare in quale categoria rientra la performance di un attore, se principale o di supporto.

William O’Neal morì il 15 gennaio 1990, dopo essersi imbattuto nel traffico sull’Interstate 290. Aveva 40 anni. Sebbene la sua morte sia stata giudicata un suicidio, sua moglie ha affermato che è stata accidentale. Prima dell’incidente, qualcuno gli aveva impedito di saltare dalla finestra del secondo piano. Sebbene suo zio affermasse di essere “pieno di sensi di colpa” per aver lavorato con l’FBI, O’Neal ha affermato in diverse interviste di non avere “nessuna fedeltà” con il Black Panther Party.

Daniel Kaluuya e LaKeith Stanfield interpretavano i loro ruoli rispettivamente all’età di 31 e 29 anni. Tuttavia, Fred Hampton aveva solo 21 anni al momento della sua morte e William O’Neal aveva solo 17 anni durante gli eventi.

La scena dell’avvelenamento è stata girata nel cinquantesimo anniversario del suo avvenimento. Ricorda Daniel Kaluuya, “Recitare quella scena quel giorno, è stato davvero pesante. È stato davvero, davvero, davvero, davvero pesante e tutti l’hanno sentito. Abbiamo fatto un discorso, detto due parole, siamo davvero grati di essere qui e grati per quello che il presidente Fred ha fatto per noi per essere qui insieme. Onorarlo e onorare le sue parole e portarlo ad un pubblico più ampio. Quindi è stata una giornata davvero pesante. Anche le cose che io avrei detto in quella scena, la decisione che prende in quella scena, di dirlo quel giorno, è stata davvero pesante. Penso che se lo facessi un altro giorno non sarei in grado di farlo come l’ho fatto.

Questo film menziona l’umiliazione di Bobby Seale in tribunale durante Il processo ai Chicago 8 (fino alla chiusura del caso di Seale). I processi sono stati al centro del film Il processo ai Chicago 7 (2020), dove Fred Hampton appare in un ruolo secondario, interpretato da Kelvin Harrison Jr. Inoltre, quel film menziona l’assassinio di Fred Hampton. Entrambi i film sono stati nominati per il miglior film alla 93a edizione degli Oscar.

In realtà, non si sa se Bill O’Neal fosse effettivamente la persona che ha avvelenato Fred Hampton.

La polvere che Bill avrebbe dovuto dare a Fred era secobarbital (Seconal), un barbiturico usato per curare l’insonnia.

A cena, Roy Mitchell dice che Bill O’Neal dovrebbe ricevere una nomination all’Oscar per essere stato così convincente ai raduni delle Pantere Nere. Nella vita reale, LaKeith Stanfield ha ricevuto una nomination all’Oscar per aver interpretato Bill O’Neal.

Durante la scena dell’assassinio, Fred Hampton (Daniel Kaluuya) viene visto dormire su un letto perfettamente coperto. Nella vita reale, dormiva su un materasso spoglio.

Black Panther Party – Note biografiche

Il Black Panther Party (originariamente Black Panther Party for Self-Defense) era un’organizzazione politica marxista-leninista e del potere nero fondata dagli studenti universitari Bobby Seale e Huey P. Newton nell’ottobre 1966 a Oakland, in California. Il partito è stato attivo negli Stati Uniti tra il 1966 e il 1982, con capitoli in molte delle principali città americane, tra cui San Francisco, New York, Chicago, Los Angeles, Seattle e Filadelfia.Erano anche attivi in molte carceri e avevano capitoli internazionali nel Regno Unito e in Algeria. Al suo inizio, la pratica principale del partito erano le sue ronde (“copwatching”) progettate per sfidare la forza eccessiva e la cattiva condotta del dipartimento di polizia di Oakland. Dal 1969 in poi, il partito ha creato programmi sociali, tra cui i programmi Colazione gratuita per bambini, programmi educativi e cliniche sanitarie comunitarie. Il Black Panther Party sosteneva la lotta di classe, affermando di rappresentare l’avanguardia proletaria.

Nel 1969, J. Edgar Hoover, il direttore del Federal Bureau of Investigation (FBI), ha descritto il partito come “la più grande minaccia alla sicurezza interna del paese.” L’FBI ha sabotato il partito con un programma di controspionaggio illegale e segreto (COINTELPRO) di sorveglianza, infiltrazione, spergiuro, vessazioni da parte della polizia, tutto progettato per indebolire e criminalizzare il partito. L’FBI è stata coinvolta negli omicidi del 1969 di Fred Hampton, e Mark Clark, che sono stati uccisi in un raid dal dipartimento di polizia di Chicago. I membri del Black Panther Party sono stati coinvolti in molti scontri a fuoco mortali con la polizia. Huey Newton avrebbe ucciso l’agente John Frey nel 1967, ed Eldridge Cleaver (Ministro dell’Informazione) ha condotto un’imboscata nel 1968 agli agenti di polizia di Oakland, in cui due agenti sono rimasti feriti e il tesoriere delle Pantere Bobby Hutton è stato ucciso. Il partito ha subito molti conflitti interni, che hanno provocato gli omicidi di Alex Rackley e Betty Van Patter.

La persecuzione del governo ha inizialmente contribuito alla crescita del partito tra gli afroamericani e la sinistra politica, che hanno entrambi valutato il partito come una forza potente contro la segregazione de facto e la leva militare statunitense durante la guerra del Vietnam. L’adesione al partito ha raggiunto il picco nel 1970 ed è gradualmente diminuita nel decennio successivo, a causa della denigrazione da parte della stampa tradizionale e delle lotte intestine ampiamente fomentate da COINTELPRO. Il sostegno è ulteriormente diminuito a causa delle denunce di presunte attività criminali del partito, come lo spaccio di droga e l’estorsione.

La storia del partito è controversa. Gli studiosi hanno caratterizzato il Black Panther Party come l’organizzazione del potere nero più influente della fine degli anni ’60 e “il legame più forte tra la lotta di liberazione nera interna e gli oppositori globali dell’imperialismo americano”. Altri studiosi hanno descritto il partito come più criminale che politico, caratterizzato da “atteggiamenti provocatori sul contenuto”.

Judas and the Black Messiah – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore candidato all’Oscar Mark Isham (In mezzo scorre il fiume, Point Break – Punto di rottura, Il collezionista, Men of Honor – L’onore degli uomini, The Mist, Il talento di Mr. C) e il trombonista jazz Craig Harris , con musiche addizionali di Quelle Chris & Chris Keys .

Il brano originale "Fight for You" di H.E.R. scritto per il film ha vinto un Oscar per la migliore canzone originale.

scritto per il film ha vinto un Oscar per la migliore canzone originale. Jay-Z, che si esibisce nella colonna sonora, è nato il giorno in cui Fred Hampton è stato assassinato.

La colonna sonora include i brani: The Inflated Tear di Rahsaan Roland Kirk, Dem Ni****s Ain’t Playing di The Watts Prophets, I’ve Cried di The Jhamels, Suddenly di Cytations, Love’s Gone Bad di Chris Clark, The Rain e A Understanding di Eddie Gale, Fleurette Africaine di Duke Ellington, Deep Gully di The Outlaw Blues Band, Keep On Pushing di The Impressions, Symbiosis. 2nd Movement: Largo – Andante – Maestoso – Largo, Part One di Klaus Ogermann eseguito da Bill Evans, I Won’t Love You Again di Dimas III, I Want To Be Loved di Horace Parlan, Sipping A Cup of Coffee di The Ordells.

1. The Inflated Tear – Opening – Mark Isham (0:45)

2. News Reels – Quelle Chris & Chris Keys (0:38)

3. FBI – Mark Isham (0:59)

4. The Inflated Tear – The Car, the Club – Mark Isham (1:14)

5. Crowns Creeping – Mark Isham (1:15)

6. We Got a Rat – Alternate Version – Mark Isham & Craig Harris (1:39)

7. How Much Money Do You Make? – Mark Isham (0:47)

8. Fred Visits the Crowns Church – Quelle Chris & Chris Keys (0:38)

9. Bill Is Recognized – Mark Isham & Craig Harris (2:48)

10. The Inflated Tear – Judy Has Questions – Mark Isham (3:02)

11. We Got a Rat – Mark Isham & Craig Harris (1:17)

12. We Got a Snitch – Mark Isham (1:24)

13. Prison Life – Mark Isham (2:01)

14. Jimmy Enters Store – Mark Isham, Craig Harris, Quelle Chris & Chris Keys (0:58)

15. Rooftop – Mark Isham, Quelle Chris & Chris Keys (4:14)

16. Rebuilding – Craig Harris (0:51)

17. Jake Wants Answers – Mark Isham, Quelle Chris & Chris Keys)(0:35)

18. Gun Battle – Mark Isham, Quelle Chris & Chris Keys (3:02)

19. I’m Out – Mark Isham (0:33)

20. The Inflated Tear – Bill’s Past Comes Back – Mark Isham (0:37)

21. The Inflated Tear – Fred Hampton Funeral – Mark Isham (2:03)

