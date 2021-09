Stasera in tv: “Juliet, Naked – Tutta un’altra musica” su Rai 3

Cast e personaggi

Rose Byrne: Annie Platt

Ethan Hawke: Tucker Crowe

Chris O’Dowd: Duncan Thomson

Azhy Robertson: Jackson Crowe

Megan Dodds: Carrie

Jimmy O. Yang: Elliot

Lily Newmark: Carly

Ayoola Smart: Lizzie Crowe

Johanna Thea: Rosie

Lily Brazier: Ros Platt

Denise Gough: Gina

Phil Davis: Sindaco Terry Barton

Eleanor Matsuura: Cat

Enzo Cilenti: Jonesy

Pamela Lyne: Edna

Doppiatori italiani

Barbara De Bortoli: Annie Platt

Riccardo Rossi: Tucker Crowe

Massimo De Ambrosis: Duncan Thomson

Lorenzo Virgilii: Jackson Crowe

Emanuela Ionica: Lizzie Crowe

Benedetta Ponticelli: Ros Platt

Connie Bismuto: Gina

Luca Del Fabbro: Sindaco Terry Barton

Emanuela D’Amico: Cat

Roberta Pellini: Carrie

Veronica Puccio: Carly

Andrea Lavagnino: Jonesy

Graziella Polesinanti: Edna

La trama

Annie (Rose Byrne) vive da lungo tempo una relazione abitudinaria con Duncan (Chris

O’Dowd), fan ossessivo dell’ormai sconosciuto musicista rock Tucker Crowe (Ethan Hawke).

L’uscita del demo acustico di un album di successo di Tucker di venticinque anni prima

porterà a un incontro con il rocker che cambierà la vita di tutti i protagonisti. Juliet,

Naked – Tutta un’altra musica, tratto dall’omonimo romanzo di Nick Hornby, è una

commedia sulle nuove chance che la vita ci offre,

Note di regia

Tra Alta Fedeltà e About a Boy – Un ragazzo, “gli adattamenti dei romanzi di Nick Hornby”

sono praticamente diventati un genere cinematografico a sé – un genere per altro molto

amato. Per i cineasti attratti dalle commedie realistiche, come il sottoscritto, Nick Hornby

è un vero punto di riferimento. Anche Juliet, Naked – Tutta un’altra musica presenta gli

irresistibili tratti caratteristici dell’autore: una forte ossessione per la cultura pop; dei

personaggi moderni, pieni di idiosincrasie e costruiti con empatia; una miscela ben

calibrata di umorismo e affetto velato; una prospettiva saggia sulla natura della vita. Il

fatto che la storia fosse incentrata su un fandom musicale quasi folle mi ha fatto venire

ancora più voglia di vederla trasposta sullo schermo. Io stesso sono un fanatico della

musica, anche se sto guarendo (negli anni Ottanta sono stato anche il primo bassista della

band punk Lemonheads). Peretz elogia anche la sceneggiatura del film: “Lo dico con grande rispetto per Tamara e Jim, la loro sceneggiatura era fantastica, davvero divertente e dotata di un forte senso cinematografico. È una grande sfida dover adattare un romanzo che già comunica al lettore moltissime cose. Spesso è difficile immaginarsi il modo più intelligente e più diretto per portarlo sullo schermo.

Faccio loro i complimenti per tutte le loro scelte e per la loro splendida sceneggiatura, di

cui abbiamo tenuto moltissimo nella nuova stesura.”

Curiosità

Il film è basato sul libro “Tutta un’altra musica” di Nick Hornby, pubblicato nell’autunno del 2009. Il romanzo suscitato l’interesse di Albert Berger e Ron Yerxa, entrambi fan dell’autore e amanti della musica. I due produttori hanno contattato Nick Hornby; dato che i diritti erano ancora disponibili, hanno proposto il progetto a Judd Apatow. “Judd è un grande produttore cinematografico con un forte interesse per la musica, e quindi abbiamo pensato che sarebbe stato il partner ideale. Lui si è mostrato entusiasta del romanzo e ha accettato di collaborare con noi allo sviluppo della sceneggiatura” ricorda Berger. Ron Yerxa aggiunge: “Aveva letto tutti i libri di Nick Hornby e quindi era già prontissimo.”

Rose Byrne era incinta di sei mesi durante le riprese. I realizzatori hanno utilizzato inquadrature intelligenti e accessori accuratamente posizionati (come borse e laptop) per nasconderlo nel film.

Durante le riprese Rose Byrne si è tagliata via uno degli indici con un frullatore che ha dovuto essere riattaccato chirurgicamente.

Quando mostrano vecchi filmati di Tucker Crowe, incluso uno dei suoi video, è in uno spettacolo chiamato 100 Minutes, un riferimento a 120 Minutes (1991) di MTV, che trasmetteva musica alternativa negli anni ’90.

Nel dicembre 2014 è stato annunciato che il romanzo sarebbe stato adattato in un film diretto da Jesse Peretz e prodotto da Judd Apatow, con Kate Winslet come protagonista.

Nel libro, una delle aspirazioni di Duncan è quella di tenere un corso sulla serie della HBO The Wire. Nel film ha raggiunto questo obiettivo.

La seconda collaborazione di Rose Byrne e Chris O’Dowd dopo Le amiche della sposa.

La scena più divertente da girare di Rose Byrne è stata la scena sulla spiaggia quando Tucker e Duncan si incontrano, poiché richiedeva molta improvvisazione ed era una giornata molto ventosa.

Il regista Jesse Peretz è stato precedentemente nella rock band The Lemonheads con Evan Dando. Ethan Hawke ha recitato in Giovani, carini e disoccupati (1994) con Dando, anche se non hanno condiviso nessuna scena.

La passeggiata che Rose Byrne fa da casa al lavoro è in realtà una passeggiata di 45 minuti lungo la costa da Broadstairs a Ramsgate nel Kent, in Inghilterra.

“Juliet, Naked – Tutta un’altra musica” coinvolge musicisti e fan. Nella vita reale, anche il regista del film Jesse Peretz è un musicista.

Nick Hornby, l’autore del romanzo da cui è tratto “Juliet, Naked – Tutta un’altra musica” appare in un cameo: può essere visto in piedi accanto a Rose Byrne nella scena del museo dove Tucker Crowe interpreta Waterloo Sunset.

Nel video finale di Duncan (durante i titoli di coda), c’è una copia di “Infinite Jest” di David Foster Wallace dietro di lui. Innanzitutto, quel romanzo ispira un certo numero di fan che sono ossessionati da Foster Wallace quanto Duncan lo è da Tucker Crowe. In secondo luogo, quei fan ossessionati sono spesso da giovani a uomini di mezza età, proprio come Duncan.

La colonna sonora

Le musiche originali di “Juliet, Naked – Tutta un’altra musica” sono del compositore Nathan Larson (Boys Don’t Cry, Una canzone per Bobby Long, Margin Call, Oltre le regole – The Messenger). Larson e il regista Jesse Peretz hanno collaboranto anche per le commedie Il maggiordomo del castello (2001) e Quell’idiota di nostro fratello (2011).

(Boys Don’t Cry, Una canzone per Bobby Long, Margin Call, Oltre le regole – The Messenger). Larson e il regista Jesse Peretz hanno collaboranto anche per le commedie Il maggiordomo del castello (2001) e Quell’idiota di nostro fratello (2011). Per creare l’album “classico” per cui il personaggio di Tucker è meglio conosciuto, Peretz si è rivolto al Larson. Nel corso di tre anni, hanno scritto canzoni e richiesto demo a circa 35 artisti come Conor Oberst, Robyn Hitchcock e Ryan Adams. L’ispirazione di Nathan Larson per la musica è stata l’album “Third/Sister Lovers” dei Big Star e l’amico Jeff Buckley.

La tracklist del nuovo album di Tucker, “So Where Was I?”, recensita da Duncan nei titoli di coda, è la seguente: 1. I Know Annie 2. Mr. Family Planner 3. Afternoon Sun 4. Peas in a Pod 5. Glad She’s Here Now 6. I Did the Math 7. You Feel Me Yo 8. Water for the Plumber 9. Man of the Hour 10. Hey, Dexter 11. Sand Castles 12. Are We Fine As We Are?

TRACK LISTINGS:

1. Sunday Never Comes (Ethan Hawke) 3:33

2. LAX (Ethan Hawke) 3:01

3. What to Do When You’ve Wasted 15 Years of Your Life (Nathan Larson) 2:52

4. We’re in Trouble (Ethan Hawke) 3:31

5. Juliet (Ethan Hawke) 1:55

6. 20th Call of the Day (Ethan Hawke) 4:33

7. Waterloo Sunset (Ethan Hawke) 3:35

8. The Reality (Nathan Larson) 1:05

9. I Know Annie (Ethan Hawke) 3:08

10. War & Peace (M. Ward) 3:31

11. LAX (Ballad Version) (Ethan Hawke) 3:27

12. Sunday Never Comes (Demo) (Robyn Hitchcock) 4:53

13. Juliet (Demo) (Nathan Larson) 1:56

14. 20th Call of the Day (Demo) (Ryan Adams) 4:54

15. LAX (Demo) (Conor Oberst) 3:29