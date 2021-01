Clerks 3: Kevin Smith ha completato la sceneggiatura

Kevin Smith ha utilizzato il suo accounti ufficiale di Instagram per annunciare di aver completato la sceneggiatura di Clerks 3.

A febbraio 2017, Smith ha rivelato che sebbene ci fosse una prima bozza della sceneggiatura completata, “Clerks 3” era stato cancellato perché “uno dei quattro protagonisti era stato escluso dal film”. In seguito ha rivelato che era stato Jeff Anderson a passare la mano. A ottobre 2019, Smith ha annunciato su Instagram che “Clerks 3” era di nuovo in pista e che Anderson aveva accettato di riprendere il ruolo di Randal.

Sarà un film che conclude una saga. Sarà un film su come non sei mai troppo vecchio per cambiare completamente la tua vita. Sarà un film su come un’amicizia che dura da decenni affronta finalmente il futuro. Sarà un film che ci riporta all’inizio – un ritorno alla culla della civiltà nel grande stato del #newjersey. Sarà un film con Jeff e @briancohalloran, con me e Jay nei ruoli secondari. E sarà un film intitolato CLERKS III!.

Smith ha pubblicato nel suo post un’immagine del copione (datata 13 gennaio 2021) da 101 pagine e presenta Dante, Randal, Elias (Trevor Fehrman), Becky (Rosario Dawson), Jay e Silent Bob. Smith torna a parlare dell’infarto che gli ha cambiato la vita e che farà parte della trama del film, in precedenza Smith aveva accennato ad una trama che avrebbe visto Randal afflitto da una crisi di mezza età a seguito di un attacco di cuore.

Ho iniziato a scrivere CLERKS III il 28 dicembre e ieri sera ho appena finito la prima bozza di 101 pagine! Ma la scrittura non inizia quando inizi a premere i tasti: è da un po ‘che sto mescolando questo stufato nel mio cervello. Quindi, quando mi sono seduto per trasformare anni di sogni ad occhi aperti in parole reali, la parte di digitazione del processo di scrittura è stata piuttosto vivace. Il Fake New Jersey (o quello che ho chiamato a lungo il View Askewniverse) è stato molto più preferibile da visitare rispetto al mondo reale ultimamente, ma ho raccontato la storia che volevo raccontare, quindi è ora di fare un passo indietro, scrivere a pochi fidati, quindi armeggiare ulteriormente in base al feedback. Per coloro che tengono più al punteggio, questo è in realtà Clerks III v.2. Avevo scritto una versione diversa di Clerks III circa 6 anni fa – una che ora sono molto felice di non aver mai fatto (anche se ho usato la scena di apertura di @jayandsilentbob Reboot). Questa è una storia molto più personale rispetto alla precedente incarnazione, che attinge direttamente all’attacco di cuore che mi ha quasi ucciso (3 anni fa il mese prossimo). È stato stranamente innescante scrivere quelle scene, dato che era la prima volta da un po’ che pensavo a quanto vicino fossi arrivato vicino a perdere queste spoglie mortali. Ma molto più che rendermi consapevole della mia mortalità, questa sceneggiatura di Clerks III mi fa ridere a crepapelle. Dante, Randal, Elias, Becky, Jay e Silent Bob sono tornati, e la premessa del film consente a chiunque fosse in Clerks o Clerks II di tornare in qualche modo. Dopo una delusione del 2020, è così che voglio trascorrere parte del 2021: a @quickstopgroceries nel New Jersey dove tutto è iniziato, con amici e familiari. E quando finalmente cominceremo a girare Clerks III, saprò senza ombra di dubbio che *dovrei* essere lì quel giorno! #KevinSmith #clerks3 #clerks #clerks2.

Oltre a lavorare su “Clerks 3”, l’indaffaratissimo Smith sta attualmente lavorando ad un reboot di He-Man e i dominatori dell’universo in stile anime intitolato Masters of the Universe: Revelation, che debutterà entro la fine dell’anno su Netflix; la serie tv crime d’azione Sam and Twitch, una seconda serie animata dal titolo Helena Handbag e un’antologia horror incentrata sul fenomeno dei graffiti “Kilroy Was Here” che uscirà nel 2021.

Fonte: CBR