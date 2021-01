Kristen Stewart è Diana nella prima foto ufficiale del biopic “Spencer”

E’ disponibile via The Hollywood Reporter una immagine ufficiale con un primo sguardo a Kristen Stewart nel biopic Spencer. L’immagine davvero impressionante mostra l’attrice nei panni della principessa Diana.

“Spencer” è diretto dal regista cileno Pablo Larraín (No – I giorni dell’arcobaleno) al suo terzo film biografico dopo Neruda e Jackie con Natalie Portman. “Spencer” seguirà la principessa Diana durante uno delle sue ultime festività natalizie con la famiglia reale mentre rimugina sulla sua imminente separazione dal principe Carlo.

Kristen Stewart has started shooting one of her most talked-about roles to date, that of Diana, Princess of Wales. https://t.co/kHoRZPjJVx — The Hollywood Reporter (@THR) January 27, 2021

Le riprese del film sono iniziate all’inizio di quest’anno e si girerà in Germania e nel Regno Unito per tutta la prima metà dell’anno con un’uscita prevista in autunno. Per prepararsi al ruolo,la Stewart che definito il film “struggente” come fonte d’ispirazione ha guardato la quarta stagione dell’acclamato The Crown, la serie tv ha visto Emma Corrin nei panni dell’amata la principessa del popolo.

Spencer è un tuffo nell’immaginazione emotiva di chi fosse Diana in un punto di svolta fondamentale nella sua vita. È un’affermazione fisica della somma delle sue parti, che inizia con il suo cognome di nascita: Spencer. È uno sforzo straziante per lei tornare a se stessa, poiché Diana si sforza di mantenere ciò che il nome Spencer significa per lei.

Il film scritto da Steven Knight (Peaky Blinders, Locke) è prodotto da Larrain in partnership con Juan de Dios Larrain e Jonas Dornbach di Fabula, Janine Jackowski per Komplizen Film e Paul Webster per Shoebox Films.

Kristen Stewart lanciata dalla saga di Twilight ha intrapreso un percorso artistico molto interessante e in parte simile a quello del collega Robert Pattinson. Stewart ha alternato film d’autore (Sils Maria, Personal Shopper, On the Road) a cinema di genere (Biancaneve e il cacciatore, American Ultra, Lizzie), ha recitato con Julianne Moore nel dramma Still Alice, è stata diretta da Woody Allen in Café Society e da Ang Lee in Billy Lynn: Un giorno da eroe. Le ultimi interpretazioni di Stewart l’hanno vista nei panni di un angelo nel reboot di Charlie’s Angels, ha affrontato mostri sottomarini in stile Ripley nell’horror fantascientifico Underwater e recitato nella commedia romantica natalizia Non ti presento i miei.