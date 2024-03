Kung Fu Panda 4: colonna sonora e video musicale con Jack Black e i Tenacious D (Al cinema dal 21 marzo)

Dal 21 marzo nei cinema italiani con Universal Pictures Kung Fu Panda 4. Quest’anno, per la prima volta dopo quasi dieci anni, l’icona della commedia Jack Black (Fabio Volo nell’edizione italiana) torna a vestire i panni di Po, il maestro di kung fu più improbabile del mondo, con un nuovo esilarante e divertentissimo capitolo dell’amato franchise della DreamWorks Animation.

Dopo aver sfidato la morte in tre incredibili avventure sconfiggendo nemici di fama mondiale con il suo straordinario coraggio e le sue pazzesche abilità nelle arti marziali, Po, il Guerriero Dragone (Jack Black, candidato ai Golden Globe), è chiamato dal destino a… darci un taglio. Gli viene infatti affidato il compito di diventare il capo spirituale della Valle della Pace. Questo comporta però un paio di problemi evidenti. In primo luogo, Po ne sa di leadership spirituale tanto quanto di paleodieta e, in secondo luogo, deve cercare e addestrare al più presto un nuovo Guerriero Dragone prima di poter assumere la sua nuova e prestigiosa posizione. Come se non bastasse, di recente è stata avvistata una malvagia e potente maga, Chameleon (il premio Oscar® Viola Davis), una piccola lucertola in grado di trasformarsi in qualsiasi creatura, grande o piccola che sia. Chameleon ha messo gli occhi sul Bastone della Saggezza di Po, che le darebbe il potere di risvegliare dal regno degli spiriti tutti i cattivi che Po ha sconfitto. Po ha quindi bisogno di aiuto. Lo troverà (più o meno?) nella ladra Zhen (Awkwafina, vincitrice di un Golden Globe), una volpe corsara che fa davvero impazzire Po, ma le cui abilità si riveleranno preziose. Nel tentativo di proteggere la Valle della Pace dagli artigli rettiliani di Chameleon, questa strana coppia comica dovrà unire le proprie forze. Nel frattempo, Po scoprirà che gli eroi si possono trovare nei luoghi più inaspettati.

Il film si avvale delle voci storiche di Dustin Hoffman, vincitore del premio Oscar, nel ruolo del maestro di kung fu Shifu; James Hong (Everything Everywhere All at Once) nel ruolo del padre adottivo di Po, Mr. Ping; Bryan Cranston, candidato al premio Oscar, nel ruolo del padre naturale di Po, Li, e Ian McShane, candidato al premio Emmy, nel ruolo di Tai Lung, ex allievo e acerrimo nemico di Shifu. Il vincitore dell’Oscar Ke Huy Quan (Everything Everywhere All at Once) si unisce all’ensemble nel ruolo di un nuovo personaggio, Han, il leader del Covo dei Ladri.

Kung Fu Panda 4 – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono dei compositori Hans Zimmer (The Dark Knight, Dune,The Lion King, Gladiator, Inception, Interstellar) & Steve Mazzaro (Baby Boss, SpongeBob: Amici in fuga, The Amazing Spider-Man 2, The Rhythm Section).

A 18 anni, munito di un diploma di scuola superiore e di un mese di affitto risparmiato, Steve Mazzaro ha caricato la sua vecchia Camry e ha lasciato la sua piccola città natale nell’Ohio per inseguire il sogno della musica da film nella Città degli Angeli. Negli anni successivi, le giornate di Steve furono trascorse lavorando come archivista in uno studio legale, seguite da serate a comporre colonne sonore per cortometraggi, videogiochi e infine a collaborare con la Silva Screen Productions con sede a Londra nella loro divisione di musica da film. Steve eccelleva nella produzione orchestrale digitale e parte del suo ruolo alla Silva consisteva nel creare copertine di colonne sonore di film famosi preesistenti. Tornato nel Midwest con un furgone in trasloco prenotato e gli scatoloni piegati, Steve ricevette improvvisamente una strana email con l’oggetto: Hans Zimmer vuole vederti. Il suo stomaco sprofondò: “Oh mer*a… devo essere stato denunciato.” Tuttavia, con sua grande sorpresa (e sollievo), il compositore premio Oscar è rimasto così colpito dal lavoro di Steve che gli ha offerto un raro e ambito posto di compositore presso il suo studio con sede a Santa Monica, presso Remote Control Productions. Nei successivi 10 anni, a Steve sono stati assegnati i titoli di coda di diversi film tra cui No Time To Die, Army of Thieves e Jimmy Bobo – Bullet to the Head. Le collaborazioni di Steve con Zimmer includono anche Dune, Wonder Woman 1984, Widows, X-Men: Dark Phoenix, Il Re Leone, Dunkirk, Batman vs. Superman, Interstellar r Man of Steel tra molti altri progetti. Steve ha collaborato anche con altri compositori cinematografici, come Lorne Balfe (13 Hours, Assassin’s Creed), Geoff Zanelli (Pirati dei Caraibi: la vendetta di Salazar) e Rupert Gregson-Williams (Aquaman, Hacksaw Ridge). Steve si è unito ad Hans sul palco durante i suoi tour mondiali del 2016 e 2017, suonando in luoghi grandi come arene e al Coachella. Oltre a suonare chitarra e tastiere, ha lavorato a stretto contatto con Hans per arrangiare e produrre tutta la musica per gli spettacoli dal vivo.

La colonna sonora include una cover della hit “…Baby One More Time” di Britney Spears interpretata dai Tenacious D, una band formata dai due musicisti e attori Jack Black e Kyle Gass.

1. Journey (1:51)

2. Opening Day (2:59)

3. Tai Lung Has (1:52)

4. No Footprint Too Small (2:11)

5. Juniper City (1:28)

6. A Den of Thieves (0:53)

7. The Happy Bunny Tavern (2:07)

8. Tavern Fight (1:28)

9. Looking for Po (2:08)

10. She Could Be Anyone (2:45)

11. Sharing Stories (1:48)

12. Teach Me Your Kung Fu (2:58)

13. A Different Path (3:12)

14. Who Are You Rooting For (2:39)

15. I Am the Dragon Warrior (2:24)

16. You’re Our Son (1:34)

17. My Master Plan (1:12)

18. Be the Pit (2:39)

19. It’s Pronounced Skadoosh (2:30)

20. Inner Peace (2:22)

21. Crazy Train (2:04)

22. …Baby One More Time – Tenacious D (3:12)

La colonna sonora di “Kung Fu Panda 4” è disponibile su Amazon.