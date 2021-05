La Baia del Silenzio su Sky Cinema Uno e Now dal 14 maggio

La Baia del Silenzio, su Sky Cinema Uno e Now disponibile dal 14 maggio il thriller della regista Paula van der Oest (The Domino Effect) con protagonisti Claes Bang (il Dracula della recente miniserie di Netflix), Olga Kurylenko (The Room – La stanza del desiderio) e Brian Cox (Autopsy).

L’improvvisa scomparsa di sua moglie e dei suoi figli spinge Will (Claes Bang) in una frenetica ricerca in tutta Europa per riconquistare la sua famiglia e ricostruire la sua vita. Li individua in un remoto villaggio in Francia, ma il sollievo si trasforma in orrore quando Will scopre che suo figlio è misteriosamente morto. Colpito dal dolore, Will lo seppellisce segretamente nel tentativo di proteggere sua moglie. Ma seppellendo la verità, Will ora rischia la distruzione. Mentre il mistero dietro le azioni di sua moglie iniziano a prendere una forma oscura e minacciosa, Will si propone di scoprire la verità sulla scomparsa di sua moglie e sulla tragica morte di suo figlio, a qualunque costo.

Il cast include anche Assaad Bouab (Messiah), Alice Krige (Gretel e Hansel), Caroline Goodall (Hunter Killer – Caccia negli abissi), Shalisha James-Davis (Alex Rider), Duncan Duff (Ladri di cadaveri – Burke & Hare), Maroussia Frank (L’ispettore Barnaby), Gijs Scholten van Aschat (L’esorcismo di Hannah Grace), Hannah van der Westhuysen (Frankenstein), Agni Scott (Bridget Jones’s Baby).

La regista Paula Van Der Oest racconta le genesi del film: Quando ho letto la sceneggiatura de La baia del silenzio ho visto una storia molto avvincente, sia thriller che dramma su persone contemporanee con temi profondamente interessanti. Si tratta di oltrepassare i confini, si tratta di famiglia e si tratta di arte. Il marito, Will, (Claes Bang) scopre che in realtà non conosce sua moglie (Olga Kurylenko). Quando inizi una relazione, vuoi davvero sapere tutto dell’altra persona? Un po’ di mistero non aiuta il romanticismo? Ma è anche qui che Will sbaglia molto. In superficie, Will è un personaggio diretto fino a quando il suo mondo non cade a pezzi. Rosalind è una persona più complessa sin dall’inizio. Non è una storia ordinaria.

“La baia del silenzio” è un thriller mistery contemporaneo in stile Hitchcock che ammicca a classici moderni come A Venezia… un dicembre rosso shocking (Nic Roeg), The Vanishing – Scomparsa (George Sluizer), L’amore bugiardo – Gone Girl (David Fincher) con temi che rievocano titoli come Manchester by the Sea (Kenneth Lonergan) e Tenera è la notte di F. Scott Fitzgerald.

La regista Paula Van Der Oest racconta la complessa fase di riprese: Tre paesi diversi – Italia, Scozia, Inghilterra – e un programma impegnativo, con località remote tra cui spiagge e scogliere, tempi da gara e condizioni meteorologiche per ottenere bellissime immagini. Abbiamo girato su strade tortuose, in tunnel e in cima a scogliere, con un caldo torrido; una bizzarra tempesta ha inondato la nostra base di produzione, inzuppando i costumi e inviando tende per il catering in volo verso il mare. Ma la città di Sestri Levante ci ha accolto a braccia aperte. Quando i nostri protagonisti stanno nell’acqua della Baia del Silenzio sembrano sole, ma la baia brulicava di turisti, eroicamente rannicchiati per noi in un angolo della spiaggia.

