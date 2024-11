La coda del diavolo, recensione: un solido thriller d’azione con suggestioni neo-noir e un protagonista credibile (Disponibile su Sky Cinema e in streaming su NOW)

Disponibile su Sky Cinema (e in streaming solo su NOW) l’action-thriller La coda del diavolo, un film Sky Exclusive con protagonisti Luca Argentero & Cristiana Dell’Anna. Il film è diretto da Domenico De Feudis (Il Legame), scritto da Nicola Ravera Rafele e Gabriele Scarfone e basato sul libro di Maurizio Maggi (Longanesi & C.).

In una Sardegna fredda e oscura il delitto di una giovanissima ragazza nasconde una realtà sconvolgente. Sante Moras, ex poliziotto oggi guardia carceraria (Luca Argentero), viene accusato di un omicidio che non ha commesso: un uomo, colpevole di aver seviziato e ucciso una ragazza, viene trovato morto durante il suo turno di custodia. Costretto alla fuga, e inseguito dal determinato commissario Tommaso Lago (Francesco Acquaroli), Sante decide che l’unico modo per salvarsi è andare fino in fondo e cercare la verità. Grazie all’aiuto di Fabiana Lai (Cristiana Dell’Anna), una giornalista che segue il caso, scoprirà delle verità sconcertanti.

La coda del diavolo – La recensione del film

“La coda del diavolo” rappresenta una rarità nelle produzioni nostrane, un thriller d’azione sulla scia de Il mio nome è vendetta con Alessandro Gassmann, in cui il poliziesco prova a fare un passo oltre la fiction televisiva e ad allargare i suoi confini, anche estetici. Il tentativo è trovare un punto di contatto tra tanta buona TV e un genere come il neo-noir che negli ultimi anni è andato sempre più plasmandosi nell’ambito del crime-thriller d’azione, aderendo ad una serie di caratteristiche a cui l’opera seconda di Domenico de Feudis, già regista del dramma horror Il legame con Riccardo Scamarcio, sembra almeno in parte allinearsi.

“La coda del diavolo” è visivamente impeccabile, dalla regia ben ritmata alla suggestiva fotografia passando per un montaggio puntuale, tutto è adeguato al contesto senza sbavature di sorta. Una piccola mancanza forse la si nota rispetto al ritmo, non sempre cadenzato a dovere rispetto all’azione a tutto tondo, ma potremmo essere di fronte ad un scelta stilistica. Magari per dare più spazio alle dinamiche di stampo poliziesco, ai personaggi e alla creazione di una tensione che bisogna ammettere “tiene botta”, anche se senza particolari guizzi, fino ai titoli di coda, cosa per nulla scontata.

Il cast appare perfettamente calato in uno scenario cupo e nichilista che amplifica la connotazione “noir” del film. Un introspettivo e credibile Luca Argentero tiene banco, ormai pronto a ruoli un po’ più “fisici” e connaturati al genere rispetto al passato, lo vorremmo vedere più in ruoli di questo tenore che arricchirebbero la sua filmografia e fornirebbero più varietà al suo carnet di caratterizzazioni. La bella e talentuosa Cristiana Dell’Anna, lanciata dalla serie tv Gomorra e vista più di recente nell’horror Piove e nella commedia biografica Mixed by Erry, costruisce la sua mite ed empatica giornalista con un operoso lavoro in sottrarre, mentre Francesco Acquaroli “indossa” con sicurezza il suo burbero commissario alla stregua di un abito cucito a misura.

“La coda del diavolo” è un film per la Tv dalle evidenti ambizioni cinematografiche, niente di nuovo vista la qualità in crescendo delle produzioni realizzate per quello che viene definito il “piccolo schermo”, una definizione che sembra ormai obsoleta visto l’avanzare della tecnologia domestica e l’arrivo di competitor, che a partire da Sky per arrivare ai vari streamer come Netflix e Disney+, puntano sempre più su contenuti localizzati e pensati per il territorio nazionale, ma al contempo qualitativamente in grado di essere fruiti oltreconfine e di attirare un pubblico vasto e variegato per gusti ed età.

Il romanzo originale

Maurizio Maggi nasce a Torino nel 1956. Ricercatore in un istituto di studi socioeconomici, si è occupato a lungo di musei, lavorando in Italia, ma anche in Australia, Brasile, Cina, con comunità impegnate a raccontare la propria storia dal punto di vista locale: il terreno nel quale è maturato l’interesse per la scrittura in ambito narrativo. È stato finalista al Premio Italo Calvino 2014. Con Longanesi ha pubblicato “L’enigma dei ghiacci” e “La coda del diavolo”.

È una rara notte di temporali, in Sardegna, quando arriva il mostro. La ragazza era riuscita a fuggire, ma lui, il suo rapitore e aguzzino, l’ha inseguita e l’ha uccisa, incurante del fatto che a pochi metri di distanza ci fosse una pattuglia dei carabinieri. Subito arrestato, il mostro viene portato in carcere. Lì, ad attenderlo, c’è un mondo chiuso fra mura spesse e sbarre di ferro alle finestre. Lì, soprattutto, c’è Sante. E l’arrivo di quell’assassino è forse la sua occasione di redimersi. Sante ha un segreto da nascondere, una colpa da espiare, un passato da cui scappare. Eppure, Sante è in prigione per sua stessa volontà. Perché non è un carcerato, ma una guardia, e la sua è una condanna autoinflitta. Ma quella notte tutto cambia. Il mostro è ricco e protetto, ha agganci altolocati. Se la caverà, dice a Sante l’avvocato della madre della vittima. L’assassino ne uscirà, a meno che Sante non intervenga. E lo uccida. L’avvocato promette a Sante un alibi, una copertura, una via d’uscita e soprattutto tanti soldi. Uccidere è la cosa giusta? si chiede Sante. Può un peccato cancellarne un altro? Ma il giorno dopo, nulla di tutto ciò ha più importanza. Sante è un uomo costretto alla fuga e in cerca della verità. Una verità che emerge poco a poco in un quadro sempre più sconvolgente…

Il romanzo “La coda del diavolo” è disponibile su Amazon.

La coda del diavolo – La colonna sonora del film

Le musiche originali del film sono del compositore Massimiliano Mechelli (In the Trap – Nella trappola, A Classic Horror Story, La legge di Lidia Poët). Mechelli e il regista Domenico de Feudis hanno collaborato anche per il dramma horror “Il Legame” (2020).

Massimiliano Mechelli crede nella sperimentazione e si impegna a creare mondi sonori unici per ogni progetto a cui lavora, assicurandosi che ogni pezzo sia distintivo come il lavoro che accompagna. Il viaggio musicale di Massimiliano è iniziato a Roma presso la rinomata Scuola Popolare di Musica di Testaccio, dove ha esplorato vari generi musicali attraverso studi di chitarra e canto. All’età di diciannove anni, si è trasferito a Londra per conseguire una laurea in Musica Popolare, Esecuzione di Chitarra presso l’ICMP. A Londra, Massimiliano ha formato la band Corners of the Earth, come frontman. La band ha pubblicato un EP omonimo e si è esibita in locali noti come Hootananny e Barfly, così come in festival come Leefest, che ha ospitato artisti come Bastille e MØ. Durante il suo secondo anno all’ICMP, ha sviluppato una passione per la colonna sonora cinematografica sotto la guida del compositore candidato agli Emmy Maurizio Malagnini (Call the Midwife, The Paradise). Questo nuovo interesse univa il suo amore per la musica alla passione per il cinema. Nel 2016, dopo la laurea, ha vinto una borsa di studio per conseguire un Master in Scoring for Film, TV, and Video Games presso il prestigioso Berklee College of Music. Al suo ritorno a Roma, Massimiliano ha intrapreso la carriera di compositore cinematografico, contribuendo alla nuova ondata del cinema horror italiano. La sua prima colonna sonora è stata per In the Trap di Alessio Liguori, prodotto dall’iconica etichetta Cinevox. Nel 2020, ha composto la colonna sonora per The Binding (Il Legame) di Domenico De Feudis, con Riccardo Scamarcio e Mía Maestro, prodotto da Indigo Film e HT Film in collaborazione con Netflix. Nel 2021, ha composto la colonna sonora di A Classic Horror Story di Roberto De Feo e Paolo Strippoli, con Matilda Lutz. Il film, prodotto da Netflix e Colorado, è diventato il film italiano più visto al mondo su Netflix e ha vinto il Cariddi d’Argento al Taormina Film Festival. Grazie a A Classic Horror Story, Massimiliano è stato candidato per la Migliore Colonna Sonora Originale ai Musicomics Awards 2022, sponsorizzati da SIAE e IMAIE. Nel 2022, ha composto la colonna sonora per Nostos, un cortometraggio diretto da Mauro Zingarelli e interpretato da Aurora Giovinazzo e Francesco Foti, che è stato candidato per il Miglior Cortometraggio alla Settimana Internazionale della Critica di Venezia. Nello stesso anno, ha composto la musica per uno spot pubblicitario Vibram diretto da Enea Colombi, che ha ricevuto il prestigioso Staff Pick di Vimeo. Sempre nel 2022, Massimiliano ha composto la colonna sonora per la serie Netflix acclamata a livello internazionale The Law According to Lidia Poët, diretta da Matteo Rovere e Letizia Lamartire, con Matilda De Angelis. La serie è diventata la produzione italiana più vista nella storia di Netflix e una delle serie non in lingua inglese più viste in Europa. Ha vinto il Nastro d’Argento per la migliore serie poliziesca nel 2023. Nel 2024 ha composto la colonna sonora di La Coda del Diavolo (The Net), che debutterà su Sky, e della seconda stagione di La legge secondo Lidia Poët, che sarà presentata il 24 ottobre ad Alice nella Città durante il Festival del Cinema di Roma nella sezione “Grandi Serie”. [fonte Massimiliano Mechelli]

1.Devi fare quello che ti dico

2. La Coda del Diavolo

3. Rapimentu

4. Il Sogno

5. Fuga dal Carcere

6. Sante Moras

7. Nel posto e nel momento giusto

8. Agguato al porto

9. Sulle tracce di Moras

10. The Enemy

11. Virdis

12. Ricercato

13. Come impronte nell’acqua

14. I nomi non contano nulla

La colonna sonora di “La coda del diavolo” è disponibile QUI in alternativa su Amazon.