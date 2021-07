Stasera in tv: “La doppia vita di mio marito” su Rai 2

Cast e personaggi

Amy Nuttall: Sabrina

Daniel Lapaine: Fletcher

Chloe Sweetlove: Zoe

Dragan Micanovic: Sergey

Tamara Aleksic: Bridgette

Katarina Korsa: Diane

Jakov Jevtovic: Jacques

Tiana Upcheva: Cameriera della tavola calda

Anja Mit: Assistente del negozio

Ksenija Tomovic: Concierge

Gorica Regodic: Receptionist

Joakim Tasic: Cameriere d’albergo

La trama

Quando Sabrina (Amy Nuttall) sospetta la possibile infedeltà di suo marito Fletcher (Daniel Lapaine) con i suoi numerosi viaggi d’affari a Parigi, scopre che ha un’altra moglie e rivela rapporti d’affari illegali con suo suocero, Sergey (Dragan Micanovic), che non si fermerà davanti a nulla per proteggere i suoi interessi. Ora non è solo il suo matrimonio ad essere in gioco, ma la sua vita.

