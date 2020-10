La Famiglia Addams 2: trailer, poster e uscita del sequel d’animazione

Disponibili un nuovo teaser trailer e una locandina di La Famiglia Addams 2, il sequel d’animazione che uscirà negli Stati Uniti l’anno prossimo giusto in tempo per Halloween. Il film è co-diretto da Greg Tiernan regista del film originale con gli esordienti Laura Brousseau e Kevin Pavlovic. La sceneggiatura del film è di Dan Hernandez e Benji Samit che hanno scritto insieme il live-action Pokémon Detective Pikachu.

Creata dal fumettista Charles Addams e pubblicata in un fumetto satirico a strisce sul The New Yorker a partire dal 1938. Morticia, Gomez, Mercoledì, Pugsley, lo Zio Fester, Nonna Addams, Lurch, Cugino Itt e Mano sono poi diventati un’icona televisiva grazie alla deliziosamente macabra sitcom che ha esordito sull’americana ABC nel 1964 ed è rimasta in onda fino al 1966. Da allora “La Famiglia Addams” è stata riproposta in tre serie televisive e nel 1991 è arrivato il primo lungometraggio cinematografico live-action con un cast che includeva Raul Julia come Gomez, Anjelica Huston come Morticia, Christina Ricci come Mercoledì e Christopher Lloyd come lo Zio Fester. Seguiranno due sequel La famiglia Addams 2 del(1993 e il film tv La famiglia Addams si riunisce (Addams Family Reunion), del 1998.

L’anno scorso MGM ha riportato Morticia, Gomez e il resto della cricca in una nuova versione animata realizzata al computer con le voci di Oscar Isaac, Charlize Theron, Chloë Grace Moretz, Finn Wolfhard, Bette Midler ed Elsie Fisher. Il film ha diviso la critica, ma è stato un enorme successo al botteghino, incassando 203 milioni di dollari in tutto il mondo contro un budget di 24 milioni.

[Per guardare il video clicca sull’immagine in alto]

Ora MGM fornisce al pubblico una prima occhiata al sequel con un teaser di annuncio, poster e la data di uscita ufficiale fissata all’8 ottobre 2021. Il teaser presenta i personaggi preferiti dai fan come lo Zio Fester (doppiato da Nick Kroll), il Cugino Itt (doppiato da Snoop Dogg) e Mercoledì Addams (doppiato da Moretz).

Il cast vocale de “La Famiglia Addams 2” sarà completato con le nuove aggiunte Bill Hader e Javon “Wanna” Walton, attore adolescente noto per ruoli nelle serie tv Utopia di Amazon e Euphoria della HBO e che vedremo prossimamente al fianco di Sylvester Stallone nel film con supereroi Samaritan. Hader doppierà un personaggio completamente nuovo chiamato Cyrus, mentre Walton sostituirà Finn Wolfhard nei panni di Pugsley Addams.