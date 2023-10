Dal 5 ottobre arriva nelle sale italiane con Ahora! Film La fortuna è in un altro biscotto, un’inedita dark comedy, opera prima del regista ligure Marco Placanica.

In “La fortuna è in un altro biscotto” la provincia ligure fa da sfondo ad una storia universale che racconta il difficile rapporto con i genitori, ma racconta anche di un conto in sospeso, di un lutto non ancora elaborato e della difficoltà di diventare adulti senza sprofondare nelle sabbie mobili create dalle generazioni precedenti. Protagonisti di queste storie, diverse ma intrecciate tra loro, sono Leo e l’ostinato tentativo di mantenere un legame con il suo passato; Virginia e Federico intrappolati nella speranza di un amore da romanzo irrealizzabile; Tonino Paffone e Manfredo Collini, due uomini ossessionati dal desiderio di predominanza e prevaricazione.

La trama ufficiale: Sullo sfondo degli affari che muovono una provincia portuale, Leo, un giovane orfano, prova a mantenere in vita l’attività̀ ereditata dal padre, malgrado la persecuzione di uno strozzino: Tonino Paffone, proprietario di un mediocre ristorante asiatico e aspirante intermediario nell’import-export per conto della malavita cinese. Leo è disposto a tutto pur di non perdere l’attività̀ di famiglia, persino rubare. La vittima prescelta per il furto è Manfredo Collini, facoltosissimo imprenditore, collezionista d’arte e aspirante sindaco nella lista “Famiglia Unita”. Ma il destino vuole che Federico, il figlio di Collini, e Virginia, la figlia di Tonino, abbiano una relazione.

Il film vede protagonisti attori provenienti dal ricco vivaio di talenti genovesi come Manuel Zicarelli (regista e sceneggiatore italiano, ha scritto e diretto la pellicola Ho bisogno di te), Enzo Paci (recentemente protagonista della serie tv RAI Blanca), Fabrizio Contri (Distretto di Polizia, Don Matteo, Incantesimo 8, Esterno Notte e Rapito di Bellocchio), Daniela Camera (Lost in Laos, Don Matteo 10, Rec – Fattore Umano) che formano un affiatato cast corale affiancato dalle migliori maestranze del territorio ligure.

Marco Placanica dirige da una sceneggiatura di Dario Aita & Ruben Marciano.

Il film è stato girato in Liguria, attraversando la costa di ponente e quella di levante e toccando numerosi comuni tra cui Santa Margherita Ligure, Rapallo, Vado Ligure, Savona, Genova, Imperia e molte altre province.

Il cast tecnico: Fotografia di Alessandro Dominici / Montaggio di Adinori / Scenografia di Chiara Margherita Rossi & Jadili Maryeme / Costumi di Chiara Margherita Rossi

Marco Placanica nasce lontano. Lontano dai centri cittadini, lontano dal mondo in cui si trova immerso ora. All’età di 15 anni prende per la prima volta in mano una telecamera. La madre professoressa capisce presto che il futuro di suo figlio sarà lontano dalle facoltà di ingegneria e da qualunque impiego tradizionale, il padre sognatore non può che essere sostenitore numero uno del figlio. Finito il liceo scientifico Marco conosce Milano, l’atmosfera europea e la vita metropolitana. Entrando nel mondo pubblicitario Marco comincia a viaggiare il mondo per lavoro, dall’Indonesia agli Stati Uniti, dalla catena montuosa dell’Himalaya alle Isole Galapagos, costruendo la sua carriera di regista lontano dal suo piccolo paese di nascita, immerso tra le molteplici culture del pianeta. La narrativa resta l’obiettivo principale, anche nell’audiovisivo pubblicitario Marco cerca sempre di inserire una o più chiavi di lettura che si estendano al di fuori della sola ricerca tecnica ed estetica, affermandosi come regista sia nel mercato italiano sia in quello internazionale e rappresentato da agenti di spicco del settore. A settembre del 2022 arriva come un fulmine a ciel sereno l’opportunità di dirigere il primo lungometraggio della sua carriera, preparato in una manciata di settimane Marco si lancia nell’avventura siglata “La fortuna è in un altro biscotto”, opera prima del regista in uscita a ottobre 2023 nelle sale cinematografiche di tutta Italia. All’orizzonte la voglia e il desiderio di scrivere il secondo film, per potersi mettere alla prova questa volta anche con la scrittura stessa, il cassetto di Marco è colmo di idee e sogni da rincorrere sin da quando era bambino. D’altronde Marco è nato e cresciuto lontano, in quel paese dal nome Ferrania che, a pensarci ora, sembra non essere affatto casuale.

La storia si svolge nel Savonese e in altre zone della Liguria. Prende forma dalle acque del porto, cammina lungo i muri dei vicoli e arriva fino alle ville delle colline circostanti. La provincia di Savona è un luogo perfetto in cui ambientare la nostra commedia. Dagli affascinanti angoli e porticati della città, si arriva in fretta alle zone industriali e portuali e da lì è un soffio che ci separa dalle colline che dominano la costa; lo scarto che si crea in pochi km dal mare alla collina ci ricorda un conflitto verticale sempre presente nella natura umana; e infine i nostri eroi, raggiunta la vetta più alta, dopo un lungo percorso, potranno godere di un orizzonte che è espressione di tutte le loro e le nostre speranze, ma la speranza è o non è una trappola, come diceva il maestro Mario Monicelli?

Il porto di Vado Ligure è il luogo dove inizia la nostra storia. Il porto è il luogo che per antonomasia rappresenta l’altrove, un desiderio irraggiungibile, l’orizzonte al quale ogni essere umano tende e del quale tutti abbiamo timore, il futuro. Dai porti liguri sono partite alcune tra le avventure più sensazionali per gli esseri umani; imprese che a quei tempi rappresentavano le nostre attuali sfide allo spazio. Il nostro protagonista non è un astronauta né un argonauta, ma la sua piccola sfida personale non gli appare meno complessa di una deriva negli oceani o nello spazio. Il porto è il luogo con la memoria più antica di una città e allo stesso tempo ciò che costantemente deve adattarsi ai tempi, accogliere la sfida della modernità, il luogo da cui possono entrare e uscire, uomini, merci, idee, energie. Proprio per questo il porto è il luogo ideale in cui fare agire il nostro personaggio, la cui sfida è quella di assumere un’eredità faticosa da sostenere, comprenderla a fondo, scoprirne i misteri che si celano nel fondo delle sue acque, e trasportarla nel suo presente, e irrevocabilmente nel futuro. Diventare un uomo. Avere coraggio di affrontare ciò che i suoi desideri gli impongono.

Comune di Pietra Ligure / Comune di Finale Ligure / Comune di Rapallo / Comune di Chiavari / Comune di Vado Ligure / Comune di Savona / Limelight Associazione Culturale / Associazione Now & Forever / Miramare Hotel / Mare Hotel

“La fortuna è in un altro biscotto” sarà presentato dal regista e dal cast in alcune sale della Liguria. Il 5 ottobre sarà all’Uci Cinemas Fiumara di Genova: in sala ci saranno Manuel Zicarelli, Giovanni Zecca, Pan Long Long, Alberto Giusta, Cristiano Dessì e Giulia Barbuto. Gli attori e le attrici saranno in sala anche il 6 ottobre alle 21.15 al Cinema Moretti di Pietra Ligure, dove la pellicola verrà proiettata anche il 7 e l’8 ottobre allo stesso orario. Il 21 ottobre alle 21.00 il regista Marco Placanica assieme a parte del cast presenterà il film al Cinema Teatro Osvaldo Chebello di Cairo Montenotte, in cui il film rimarrà anche il giorno seguente sempre alle 21.00.

Dal 5 all’11 ottobre continuerà la programmazione nei cinema Uci di Fiumara (Genova), Verona (San Giovanni Lupatoto), RomaEst, Bicocca (Milano), Orio (Bergamo) e Moncalieri (Torino). L’11 ottobre il film sarà alle 17.00 e alle 21.15 al Cinema Mignon di Chiavari.

Le musiche originali del film sono di Corrado Barchi. Artista poliedrico, Barchi opera soprattutto nel campo della musica e dello spettacolo. Musicista, compositore, autore, arrangiatore e producer, ha all’attivo quasi quarant’anni di attività in studio di registrazione oltre che in diverse formazioni musicali dal vivo. Ha prodotto album di diversi generi musicali spaziando tra pop, jazz, dance e rock. Dal 2013 è il presidente dell’Associazione Musicale Limelight che si occupa di organizzazione eventi, promozione artisti, service audio luci. Nel 2017 ha prodotto il suo primo album solista Progressivamente Pop per Nadir Music dove ha cantato e suonato tutti gli strumenti, riscuotendo un buon riscontro critico dagli addetti al settore. Ha pubblicato il suo primo romanzo giallo Il mistero del cadavere scomparso, 2010, Giovane Holden Edizioni. Classe 1960, nato a Santa Margherita Ligure, vive da anni a Moneglia, piccolo borgo marinaro in provincia di Genova.

La colonna sonora di “Fortune Cookie – La fortuna è in un altro biscotto” è disponibile su Amazon.

