La guerra dei nonni: trailer e clip della commedia con Vincenzo Salemme e Max Tortora (Al cinema dal 30 novembre)

Dal 30 novembre nei cinema d’Italia con Medusa La guerra dei nonni, la nuova commedia di Gianluca Ansanelli (Troppo napoletano) che vede protagonisti Vincenzo Salemme e Max Tortora nei panni di una coppia di nonni, Gerri e Tom, spassosi, molto competitivi e caratterialmente agli antipodi: pacato, pignolo e permaloso il primo, irrefrenabile, impetuoso e insolente l’altro, ma entrambi sul piede di guerra.

La guerra dei nonni – Trama e cast

La trama ufficiale: Gerri (Vincenzo Salemme) è un nonno attento e premuroso, vive con la famiglia della figlia, aiuta in casa e si prende cura dei suoi amati nipoti. In questo perfetto equilibrio familiare irrompe nonno Tom (Max Tortora), che dopo anni vissuti all’estero torna in Italia per trascorrere un po’ di tempo con i nipotini. Esuberante e chiassoso, nonno Tom è pronto a infrangere ogni regola stabilita da nonno Gerri pur di realizzare i desideri dei bambini e conquistare il loro amore. Dall’incontro tra Gerri e Tom nascerà un’accesa competizione che darà vita a una serie di esilaranti sfide tra nonni, senza esclusione di colpi… e colpi di scena.

Il cast è completato da Luca Angeletti, Ana Caterina Morariu, Bianca Guaccero, Herbert Ballerina, Greta Santi, Fosco Luigi Cavalli, Chloe Aquino.

La guerra dei nonni – Trailer e video

Curiosità sul film

Gianluca Ansanelli, regista e sceneggiatore alla sua quarta regia per il cinema dopo All’ultima spiaggia (2012), Troppo napoletano (2016) e Benvenuti in casa Esposito (2021).

Ansanelli dirige da una sua sceneggiatura scritta con Tito Buffulini.

La fotografia del film è di Donato Sileo (Il viaggio leggendario).

“La guerra dei nonni” è prodotto da Marco Belardi per Greenboo Production, in associazione con Medusa Film e in collaborazione con Netflix.

Gianluca Ansanelli – Note biografiche

Gianluca Ansanelli è un attore, regista, scrittore, sceneggiatore, è nato nel 1974 a Napoli. Abbandona il percorso universitario per frequentare a tempo pieno il laboratorio teatrale di Leo De Bernardinis al teatro Verdi di Salerno. Si avvicina al cabaret come monologhista per approdare successivamente in televisione su Italia 1 come inviato del programma “Le iene”. Ansanelli diventa autore, ideatore e conduttore del programma “Ride…RAI”, in onda su Rai Uno. Il suo esordio al cinema è nel 2005 ne “Il ritorno del monnezza” di Carlo Vanzina. Figura tra gli sceneggiatori di “Distretto di polizia”. Successivamente autore della sitcom “Cotti e Mangiati” e del programma “Suonare stella” entrambi per la RAI. Interpreta vari ruoli per le reti Mediaset e conduce “A Tutte Le Auto Kiss Kiss” su Radio Kiss Kiss. Nel 2009 dirige il cortometraggio “Autovelox”, presentato in esclusiva al Giffoni Film Festival 2009. È tra gli autori del primo talent show “Lady Burlesque”, in onda su Sky Uno. Il suo primo lungometraggio, “All’ultima spiaggia” è una commedia. Nel 2014 firma la sceneggiatura del primo film del duo comico Pio e Amedeo “Amici come noi”. L’anno successivo è autore del soggetto del record d’incassi “Si accettano miracoli”, per la regia di Alessandro Siani. Nel 2016 esce in sala il suo secondo lungometraggio da regista “Troppo Napoletano”e nel 2021 dirige “Benvenuti in casa esposito”.

La guerra dei nonni – Il poster ufficiale