Stasera in tv: “La nuora ideale” su Rai 3

Cast e personaggi

Alexandra Lamy: Louise

Miou-Miou: Andréa

Jonathan Zaccaï: Anto

Thomas Dutronc: Florent

Patrick Mille: Marc

Guillaume Bouchède: Rodolphe

Léa Léviant: Manon

Frank Bellocq: Arthur

Michel Ferracci: Battistu

Jean-Philippe Ricci: Poliziotto 1

Cédric Appietto: Poliziotto 2

Jean-François Perrone: Ange

Didier Ferrari: Gabriel

Martin Karmann: Clément

Maud Le Guenedal: Laetitia

Éric Naggar: Concierge

Frédéric Poggi: Michel

Anna Filippi: Francesca

Antoine Belloni: Orso

Coco Orsoni: Lucia

Loïc Legendre: Veterinario

Clément Michel: Interprete

Clémence Aubry: Hostess

Rebecca Azan: Estetista

La trama

Dopo aver scoperto che suo marito la tradisce, Louise (Alexandra Lamy) decide finalmente di pensare a se stessa e parte per rilassarsi in Corsica per un fine settimana. Trascorre una notte pazzesca con un affascinante sconosciuto…Solo che al mattino lo sconosciuto non si risveglia. Andréa (Miou-Miou), sua madre, arriva sulla scena e prende subito Louise per la nuora che ha sempre sognato! Intrappolata, Louise dovrà interpretare il ruolo della nuora ideale per alcuni giorni. Problema: la sua nuova suocera non vuole più lasciarla andare…

Curiosità

“La nuora ideale” segna l’esordio alla regia dell’attrice Méliane Marcaggi apparsa nelle commedie Alla ricerca di Teddy (2018) e Love Addict (2018).

Méliane Marcaggi dirige “La nuora ideale” da una una sua sceneggiatura scritta con Christophe Duthuron (Brice contro Brice) in collaborazione con Clément Michel (Una squadra da sogno).

La protagonista Alexandra Lamy (Louise) ha recitato anche in Ricky – Una storia d’amore e libertà, Lucky Luke, Gli infedeli, Bis – Ritorno al passato, Tutti in piedi e apparirà nel sequel Alibi.com 2.

La colonna sonora